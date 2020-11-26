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Правительство усвоило уроки весеннего локдауна и разработало эффективный пакет помощи бизнесу, - советник главы ОП Милованов

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Правительство усвоило уроки весеннего локдауна и разработало эффективный пакет помощи бизнесу, - советник главы ОП Милованов

Правительство сделало выводы из ситуации с весенним жестким карантином и исходило из этого при разработке нового пакета помощи бизнесу.

Об этом заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Людям предлагается выплачивать 8 тыс. грн, если они не будут работать из-за ограничений, вне зависимости от их зарплаты. Также предлагается поддержка тем, кто будет работать", - отметил Милованов.

По его словам, главная идея состоит в том, что предоставлять людям поддержку напрямую и еще до введения жестких ограничений.

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Милованов напомнил, что речь идет также о налоговых каникулах, которые вместе с кредитной программой "5-7-9%" могут возыметь желаемый результат.

По его словам, это важный канал поддержки и бизнеса, который на так называемые "рождественские каникулы" может избежать расходов на зарплату.

"Эти пакеты будут максимально эффективными. Правительство максимально выучило уроки с "ковидных ограничений", то, как реагирует бизнес и какая поддержка ему нужна была весной, и теперь этот пакет будет лучше", - подытожил Милованов.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+27
Правительство усвоило уроки весеннего локдауна и разработало эффективный пакет помощи бизнесу, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 4311
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25.11.2020 18:00
+19
Уряд засвоїв уроки весняного локдауна і розробив ефективний пакет допомоги бізнесу, - радник глави ОП Милованов - Цензор.НЕТ 1870
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25.11.2020 18:55
+16
Уряд засвоїв уроки весняного локдауна і розробив ефективний пакет допомоги бізнесу, - радник глави ОП Милованов - Цензор.НЕТ 9672
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25.11.2020 18:56
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Правительство усвоило уроки весеннего локдауна и разработало эффективный пакет помощи бизнесу, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 4311
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25.11.2020 18:00 Ответить
за чей счет банкет?
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25.11.2020 18:25 Ответить
Уряд засвоїв уроки весняного локдауна і розробив ефективний пакет допомоги бізнесу, - радник глави ОП Милованов - Цензор.НЕТ 1870
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25.11.2020 18:55 Ответить
Особливо тішить статус джерела... Правительство усвоило уроки весеннего локдауна и разработало эффективный пакет помощи бизнесу, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 2400
Об этом заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины... Тимофей Милованов, сообщает Цензор.НЕТ Источник: https://censor.net/ru/n3233234
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25.11.2020 18:03 Ответить
Велике цебе !!)))
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25.11.2020 18:05 Ответить
Правильнее назвать Отвлекатель Внимания.
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26.11.2020 08:44 Ответить
Звіздьож голімий !!!)))
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25.11.2020 18:04 Ответить
Уряд засвоїв уроки весняного локдауна і розробив ефективний пакет допомоги бізнесу, - радник глави ОП Милованов - Цензор.НЕТ 9672
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25.11.2020 18:56 Ответить
По его словам, главная идея состоит в том, что предоставлять людям поддержку напрямую и еще до введения жестких ограничений.Источник: https://censor.net/ru/n3233234
Идея есть, а денег нет
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25.11.2020 18:07 Ответить
Ця підтримка- то викидання грошей платників податків у повітря.
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25.11.2020 18:09 Ответить
было б что кидать, теперь любая новость о денежной помощи это пук в воду...
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25.11.2020 18:37 Ответить
снова нарисовалсо...
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25.11.2020 18:09 Ответить
да да я тоже поддержую..по 5 но очень большие
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25.11.2020 18:11 Ответить
Наш экономический гений не заметил НІЧОГО ПРОРОСІЙСЬКО-ЗРАДНИЦЬКОГО в діях свого шефа в ОПі,як він заявив Березовцю - він ще й вправний слідак по сумісності.
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25.11.2020 18:14 Ответить
знаем - 1770 гр в месяц + надбавка для не курящих еще 7 гр. ,
а если 8000, для бизнеса, так вообще...
та с такой поддержкой хоть всю жизнь сиди на локдауне...
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25.11.2020 18:16 Ответить
Лучше не трогайте малый бизнес и не закрывайте на карантин - это лучше чем ваша помощь. От вашей помощи скоро весь малый бизнес загнется.
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25.11.2020 18:19 Ответить
слепой будет нести хромого, понял )
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25.11.2020 18:22 Ответить
4000$ учителям.
300% медикам.
8000 грн. безработным.

Кому чего еще пообещать, в очередь.
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25.11.2020 18:35 Ответить
Ці виродки ніяк не хочуть зрозуміти, чи визнати, однієї речі - доки хворі громадським транспортом будуть добиратись для здачі тестів і очікуватимуть по 7-10 днів на результати - толку не буде. І ніякий "локдаун" тут не зарадить!
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25.11.2020 18:46 Ответить
Уряд засвоїв уроки весняного локдауна і розробив ефективний пакет допомоги бізнесу, - радник глави ОП Милованов - Цензор.НЕТ 9728
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25.11.2020 18:46 Ответить
Всегда, когда вижу это лицо с выражением полного недоумка, охватывает печаль за страну.
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25.11.2020 18:48 Ответить
его тупизна чем то схожа с шуфрьічем
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26.11.2020 11:29 Ответить
Не доведи Боже от зеленых "помощи" ихней дождаться.Я бы цыганам на базаре больше поверил бы чем зеленым кацапским тварям.Лучше бы они вообще ничего не делали с бизнесом.
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25.11.2020 18:52 Ответить
Вообще грандиозно - люди которые ушатали казначейский счет Украины (он два дня уже пустой,и это месяца не прошло от момента его наполнения налогами со всей страны за 3-й квартал) хотят чем то "помогать" бизнесу.Театр абсурда какой то.
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25.11.2020 18:56 Ответить
Ещё полгода и зеленского в Украине будут ненавидеть больше чем путина.
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25.11.2020 19:41 Ответить
Не заметно вообще никакой вашей работы, становится всё хуже и хуже.
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25.11.2020 19:48 Ответить
Интересно: он понимает, что его используют как прикрытие, или нет?
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26.11.2020 08:46 Ответить
нет
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26.11.2020 11:27 Ответить
Его выкинули как щенка, и взяли опять на побегушках выступать на ТВ.
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26.11.2020 08:59 Ответить
"Правительство усвоило уроки весеннего локдауна и разработало эффективный пакет помощи бизнесу, - советник главы ОП Милованов" - Милованов: «Я не скрываю, что я дебил»
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26.11.2020 10:18 Ответить
Вот только одним глазком на фоточку мимоходом взглянул, даже один единственный взгляд, как-бы невзначай брошенный краешком глаза, и сразу стало так тепло на душе и покойно - дебил Миклован в своём исподнем - это так мило...
И уже совсем неважно, шо за дурацкую байду прорицает паганый рот дебилковатого Тимохи, - ведь едва заметные пастельно-жёлтые гудзыки на нежно-голубом фоне Микловановского исподнего так умиротворяют...
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26.11.2020 10:59 Ответить
А мнение этого малохольного кто то спрашивал ? Зачем этого **...та вообще цитируют ?!
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26.11.2020 12:21 Ответить
"Людям предлагается выплачивать 8 тыс. грн, если они не будут работать из-за ограничений, вне зависимости от их зарплаты. Также предлагается поддержка тем, кто будет работать", - отметил Милованов.

А ГРОЩІ ВІДКІЛЯ БУДЕ Зе БРАТИ ? Уряд засвоїв уроки весняного локдауну і розробив ефективний пакет допомоги бізнесу, - радник глави ОП Милованов - Цензор.НЕТ 9492
ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ 200 МЛРД., ДО КАЦАПІВ ПОБІЖИТЬ ЗА ЗАЙМАМИ ?
Источник: https://censor.net/ru/n3233234
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26.11.2020 13:44 Ответить
советник по всем вопросам
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26.11.2020 14:50 Ответить
Дубинский о Шмыгале "...ідіот біля керма економіки веде економіку в прірву"
Хотим напомнить г-ну Дубинскому, что предложил этого "ідіота", г-н Зеленский, лидер партии к которой Дубинский принадлежит, а голосовали за этого "ідіота" "члены" партии и им подобные
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26.11.2020 15:00 Ответить
в бюджете дыра огромная, они никому ничего не выдадут! Они просто хотят в интересах олигархов ушатать малый бизнес, чтобы люди ходили покупать у олигархов больших сетей, а те компании и бизнесы, которые будут перспективные, то олигархи их в кризис скупят за мелочь, а потом без кризиса эти компании вырастут в цене на 1000%. Олигархи не имеют никакой морали и они будут шагать по трупам мелких бизнесов и компаний и как стервятники пожирать тех, кто не сможет выжить за свой счет и они их будут как падальщики жрать! Такое же происходило во время великой депрессии в США. Там были такие же олигархи, только это было 100 лет назад. Советую всем посмотреть документальный фильм "Люди, построившие Америку". Там показаны олигархи США - самые богатые люди на то время и истории их обогащения. Олигархи - это всегда страшные люди и их главное свойство - это обогащение и они в эти кризисы думают, как поживиться с горя людей. Этих гнид надо повесить!
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26.11.2020 15:57 Ответить
Як що починають обіцяти...Значить будуть грабит... Уряд засвоїв уроки весняного локдауну і розробив ефективний пакет допомоги бізнесу, - радник глави ОП Милованов - Цензор.НЕТ 669
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26.11.2020 16:39 Ответить
 
 