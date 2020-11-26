Правительство усвоило уроки весеннего локдауна и разработало эффективный пакет помощи бизнесу, - советник главы ОП Милованов
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Правительство сделало выводы из ситуации с весенним жестким карантином и исходило из этого при разработке нового пакета помощи бизнесу.
Об этом заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Людям предлагается выплачивать 8 тыс. грн, если они не будут работать из-за ограничений, вне зависимости от их зарплаты. Также предлагается поддержка тем, кто будет работать", - отметил Милованов.
По его словам, главная идея состоит в том, что предоставлять людям поддержку напрямую и еще до введения жестких ограничений.
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Милованов напомнил, что речь идет также о налоговых каникулах, которые вместе с кредитной программой "5-7-9%" могут возыметь желаемый результат.
По его словам, это важный канал поддержки и бизнеса, который на так называемые "рождественские каникулы" может избежать расходов на зарплату.
"Эти пакеты будут максимально эффективными. Правительство максимально выучило уроки с "ковидных ограничений", то, как реагирует бизнес и какая поддержка ему нужна была весной, и теперь этот пакет будет лучше", - подытожил Милованов.
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Об этом заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины... Тимофей Милованов, сообщает Цензор.НЕТ Источник: https://censor.net/ru/n3233234
Идея есть, а денег нет
а если 8000, для бизнеса, так вообще...
та с такой поддержкой хоть всю жизнь сиди на локдауне...
300% медикам.
8000 грн. безработным.
Кому чего еще пообещать, в очередь.
И уже совсем неважно, шо за дурацкую байду прорицает паганый рот дебилковатого Тимохи, - ведь едва заметные пастельно-жёлтые гудзыки на нежно-голубом фоне Микловановского исподнего так умиротворяют...
А ГРОЩІ ВІДКІЛЯ БУДЕ Зе БРАТИ ?
ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ 200 МЛРД., ДО КАЦАПІВ ПОБІЖИТЬ ЗА ЗАЙМАМИ ?
Источник: https://censor.net/ru/n3233234
Хотим напомнить г-ну Дубинскому, что предложил этого "ідіота", г-н Зеленский, лидер партии к которой Дубинский принадлежит, а голосовали за этого "ідіота" "члены" партии и им подобные