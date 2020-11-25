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УЕФА признал техническое поражение сборной Украины в отмененном матче с командой Швейцарии, УАФ планирует обжаловать решение

Новости Цензор.НЕТ Спорт

УЕФА признал техническое поражение сборной Украины в отмененном матче с командой Швейцарии, УАФ планирует обжаловать решение

Сборной Украины присудили поражение со счетом 0:3 в матче Лиги наций со Швейцарией.

Решение принял Апелляционный комитет УЕФА, который проводил свое заседание в среду, 25 ноября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

По итогам рассмотрения дела Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч Швейцария - Украина не состоялся по вине украинской сборной, и зачислить ей техническое поражение со счетом 0:3.

У УАФ есть право обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые тесты на коронавирус у футболистов сборной Украины оказались негативными, - УАФ

Вице-президент организации Юрий Записоцкий заявил, что УАФ обжалует решение в Спортивном арбитражном суде, как только будет получен полный текст решения с мотивировочной частью.

Пока же у подопечных Андрея Шевченко 6 очков и последнее место в группе. Поэтому на следующий сезон сборная Украины попадает в дивизион В Лиги наций.

Напомним, 17 ноября главный санврач Люцерны отправил украинскую сборную на карантин и отменил поединок Швейцария - Украина.

Также читайте: Директор сборной Швейцарии по футболу Тами назвал "позором" решение отменить матч с Украиной из-за коронавируса

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+46
Довольно жалкий ход со стороны Швейцарии.
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25.11.2020 18:43
+46
Хороший прецедент. Давайте "Реал" залишимо на карантин і матимемо 3 очка!
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25.11.2020 18:44
+41
Це вже не футбол. Швейцарцям та УЄФА має бути соромно.
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25.11.2020 18:42
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От i все...
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25.11.2020 18:41 Ответить
Це вже не футбол. Швейцарцям та УЄФА має бути соромно.
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25.11.2020 18:42 Ответить
Їм не соромно. Просто Україна, на жаль, та країна яку можна "кинути" і за це їм нічого не буде.
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25.11.2020 19:07 Ответить
Просто Україна, на жаль, та країна яку можна "кинути" і за це їм нічого не буде. после второго слова забыли вставить при президенте зеленском
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25.11.2020 19:43 Ответить
Какая разница, что чума, что холера? Результат налицо. Как говорил один деятель: "маемо те шо маемо". Думаю украинцам в 1933 не было принципиально важно кто уничтожил Украину - Скоропадский или Грушевский.
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25.11.2020 20:20 Ответить
А вы хотели,что бы суд находящийся в Швейцарии признал поражение сборной Швейцарии?
Здесь явный конфликт интересов.
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25.11.2020 21:23 Ответить
якщо б на нашому місці була збірна Німеччини, Англії і т.д. - такого рішення б не було...Ну а тепер побачимо реакцію футбольного керівництва нашої країни...Павелко, ти на щось здатний , чи тільки бабки відмивати ???
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25.11.2020 19:13 Ответить
Довольно жалкий ход со стороны Швейцарии.
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25.11.2020 18:43 Ответить
низость
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25.11.2020 20:27 Ответить
мерзость
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25.11.2020 21:57 Ответить
Хороший прецедент. Давайте "Реал" залишимо на карантин і матимемо 3 очка!
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25.11.2020 18:44 Ответить
У зворотній бік це не працює. УЄФА = Мафія.
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25.11.2020 18:45 Ответить
так,це політика..
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25.11.2020 18:45 Ответить
Які шанси? І до суду подадуть який знаходиться у Швейцарії)
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25.11.2020 18:48 Ответить
Позорище. Команда Швейцарии не выиграла ни одного матча.
Мы обыграли Испанцев.
Флешмоб бы организовать на сайте УЕФА.
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25.11.2020 18:48 Ответить
та і швейцарців ми обіграли удома теж
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25.11.2020 19:00 Ответить
Не знаю щодо УЄФА, але на ФБ швейцарцям відвантажують на повну. Долучайтеся!
https://www.facebook.com/SFA/
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25.11.2020 19:29 Ответить
А при чому тут жіноча сбірна Швейцарії ? Треба тут https://www.facebook.com/uefaна писати.
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25.11.2020 19:42 Ответить
То сторінка швейцарської асоціації футболу.
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25.11.2020 19:48 Ответить
В заявке осталось 13 футболистов, в том числе 2 вратаря.
Матч может состояться при наличии 7 футболистов.
Решение незаконное - 100%
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25.11.2020 18:48 Ответить
Корумповане кубло суркісів,ніхто не поважає,от і вся політика.
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25.11.2020 18:51 Ответить
Ты дeбил? Суркис здесь причем? Президент федерации футбола Украины Павелко, близкий друг Порошенко. Суркиса давно и близко там нет
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25.11.2020 19:41 Ответить
Как не понимал сразу, так и не понимаю сейчас. Почему это вина Украины, и почему ей засчитано поражение, если матч был отменен швейцарским врачём? Где логика?
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25.11.2020 18:52 Ответить
освежи басни Крылова - он виноват лишь в том, что мне хочется пожрать УЕФА признал техническое поражение сборной Украины в отмененном матче с командой Швейцарии, УАФ планирует обжаловать решение - Цензор.НЕТ 6926
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25.11.2020 18:55 Ответить
Тому, що футбол вже давно бізнес, а не спорт.
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25.11.2020 19:44 Ответить
эта филькина грамота что-то решала? Ну, разве что престиж... Так его нет априори УЕФА признал техническое поражение сборной Украины в отмененном матче с командой Швейцарии, УАФ планирует обжаловать решение - Цензор.НЕТ 5948
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25.11.2020 18:54 Ответить
Чего и следовало ожидать, Украина не смогла купить победу...
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25.11.2020 18:55 Ответить
А кто сомневался? Подонки из Швейцарии ещё ноги не обтирали об Украину. Воонючие евроублюдки решили,что могут делать всё что угодно. Ведь для них в Украине не пойми что творится и проканает любое решение.
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25.11.2020 18:55 Ответить
УЕФА - сборище продажных питорасов!
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25.11.2020 18:58 Ответить
Все везде корумпировано
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25.11.2020 19:07 Ответить
нууу, не то шобы все и везде. коррупция присутствует много где, только есть там где ее немного и с ней реально борятся, а есть где ее много, и где коррупционеры с видом ангелов всем своим видом демонстрируют: "да как вы такое о нас только подумать могли?!!!". Так вот, УЕФА - это там где коррупции много
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25.11.2020 19:13 Ответить
и непродажных ********* тоже
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25.11.2020 21:59 Ответить
Це хоч і спорт, але, це показник того, як нас "поважають" у Європі
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25.11.2020 18:59 Ответить
Швейцария 0 побед в 5 матчах, пролетели в очном матче с Украиной и остаются в Дивизионе А, а Украина с 2 победами вылетает. Что вообще ***** происходит в этой шарашкиной конторе под названием УЕФА? Я конечно понимаю,что каждый защищает свои интересы, но это вообще тупо по беспределу.
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25.11.2020 19:00 Ответить
Так это же какой-то позор..
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25.11.2020 19:00 Ответить
Бред сумасшедшего
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25.11.2020 19:01 Ответить
Ось так і виграє збірна Швейцарії. Все що потрібно знати про чесний футбол і УЄФА.
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25.11.2020 19:03 Ответить
По такой извращенной логике Степанов может всех швейцарцев объявить триперозными и после этого запрещать играть в Украине и каждый раз УЕФА будет присуждать им поражение 3-0 без игры
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25.11.2020 19:08 Ответить
Степанов не сидит в УЕФА
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25.11.2020 19:11 Ответить
Так и санврач Лозанны тоже
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25.11.2020 19:36 Ответить
Люцерна
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25.11.2020 20:31 Ответить
Нихера не прокатит,УЕФА каждый раз будет решать по разному,как это выгодно стране,которая побогаче.
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25.11.2020 19:17 Ответить
А шо , так можно было?
ОК...
В следующий раз, когда к нам приедут сыроеды по любому виду спорта, закрыть их нахер на карантин в районной больнице Крыжополя...
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25.11.2020 19:13 Ответить
Ну твари..Был уверен,что решат жребием,тоже не ахти,но такое...Позор.В чем вина украинской сборной?Она,что ли,это триппер по миру разнесла?По сути,положение в таблице определил санитарный врач,с чем нас всех можно поздравить.
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25.11.2020 19:14 Ответить
Только дошло! И спортивный суд в Швейцарии! Дождемся справедливости,ага....
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25.11.2020 19:19 Ответить
А что вы хотели? То Украина, а то сборная штаб-квартиры УЭФА!!!
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25.11.2020 19:18 Ответить
УЕФА
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25.11.2020 19:19 Ответить
Позор швейцарцам
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25.11.2020 19:29 Ответить
Просто нужно перестать забивать.При Зебиле другого и не ожидалось.
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25.11.2020 19:29 Ответить
Шо то було? Кацапе зовсім глузд втратив?
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25.11.2020 19:45 Ответить
football24Фактично влада швейцарської Люцерни разом з УЕФА тим самим замість України вирішили хто має грати в українській національній збірній в цьому конкретному матчі. COVID-19 триватиме ще довго: то чому б не провчити УЄФА щодо втручання в політику комплектації складу збірних на конкртні матчі? Як? Дуже просто, прийняти на рівні національного законодавства положення, що приїджим з країн "червоної" та "помаранчевої" зони (а таких більшість в Європі) необхідно зразу по приїзду проходити 3-тижневий карантин в повній ізоляції (і жодних винятків для футболістів не робити). Як виняток, зменшити карантин до 4-х днів для підлітків, які менш піддаються захворюванням. І нехай всі ці "Барселони, "Бававрії", "Ювентуси" тощо приїздять сюди на гостьові матчі юнацькими складами (15-16 літніх) та отримують свої "законні" 10:0. Будь-яку скандальну ситуацію дуже корисно доводити до абсурду. (с) sergeypapkov з коментарів на
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25.11.2020 19:34 Ответить
Швейцарский санврач отменил поединок со сборной Швейцарии. Комитет УЕФА, находящийся в Швейцарии присудил нам техническое поражение против команды Швейцарии.
Протест мы можем подать в УЕФАвский комитет, который тоже находится в Швейцарии.
Вот такая незаангажированность и объективность, малята...
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25.11.2020 19:36 Ответить
Слишком унизительно даже для Украины.
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25.11.2020 19:38 Ответить
Не с засрашки об этом вещать. Обосраться с допинговыми сцаками-вот где трэш.))
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25.11.2020 19:43 Ответить
Так надо включить Ковид-19 в список команд и тогда всё будет по чесноку .
Вот почему сборной Швейцарии , если тот же УЭФА сам же отменил матч ?!

Тогда уж нехай победителем признают команду Ковида-19 !

Вполне себе полноценная команда ...
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25.11.2020 19:38 Ответить
Обжаловать ещё можно или это уже окончательное решение?
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25.11.2020 19:39 Ответить
можно ток там все повязано
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25.11.2020 19:41 Ответить
Можно. В Лозанне. Это в Швейцарии )))
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25.11.2020 19:42 Ответить
Такое вкрай нечестное решение просто демотивирует.
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25.11.2020 19:41 Ответить
Вспомни незасчитанный гол на ЧМ, когда мяч залетел НА ПОЛМЕТРА за линию ворот Французам .
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25.11.2020 19:43 Ответить
Валіть де можете: "UEFA corruption organisation - fair play fiction"
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25.11.2020 19:48 Ответить
Незрозуміло, це комусь потрібна новина? Виявляється ще хтось цікавиться ногом'ячними справами.
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25.11.2020 19:50 Ответить
Це честь твоєї країни, йолопе.
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25.11.2020 19:57 Ответить
Звісно потрібна ,, уяви собі , є й такі люди . ! - Футбольні вболівальники , називаються . Якщо тебе не хвилює футбол то перейди мовчки на іншу гілку . В чому проблема . ? УЄФА визнав технічну поразку збірної України у скасованому матчі з командою Швейцарії, УАФ планує оскаржити рішення - Цензор.НЕТ 1792.
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25.11.2020 19:57 Ответить
Сборная Швейцарии настолько слаба, что даже врач усиливает её многократно.
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25.11.2020 19:53 Ответить
А шо крим скиздити можна а прописку в еліті ні,вже і лінивий копає нас ногами ,Хоч КАКАЯ РАЗДНИЦА ШО БУТИЛКА В ЗАДНИЦЕ!
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25.11.2020 20:15 Ответить
Про пляшку в дупі кацапу видніше ))))
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25.11.2020 20:23 Ответить
Поддержим всеукраинский флешмоб!
Заходим все сюда: https://www.facebook.com/uefa
и оставляем запись: UEFA corruption organisation - fair play fiction
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25.11.2020 20:16 Ответить
так наступного разу нехай сторож українського стадіону не відчинить браму соперникам ... не потрапили на стадіон поразка !
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25.11.2020 20:18 Ответить
Так развеются иллюзии о справедливой правовой Европе. Не счесть случаев, когда не назначали пенальти, зато назначали пенальти в наши ворота, удаляли наших игроков, не засчитывали голы... Просто нужно играть максимально жестко, не выиграли, так хотя бы покалечили.
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25.11.2020 20:18 Ответить
А ЧЁ 0:3???
ПОЧЕМУ НЕ 0:20? ИЛИ 0:30???
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25.11.2020 20:21 Ответить
Швейцарцы: - за кого вы нас принимаете?
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25.11.2020 20:35 Ответить
це рахунок у разі ТЕХНІЧНОЇ поразки
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26.11.2020 06:04 Ответить
техническое поражение это как отрицательный рост
ну, футбольным функционерам виднее сколько мячей ставить проигравшему.
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26.11.2020 11:36 Ответить
вот таким образом санитарный врач кантона Люцерн сбросил Украину во второй дивизион, ради своего Швайца
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25.11.2020 20:24 Ответить
ой, як зручно! ЯК ЗРУЧНО!!! Швейцарським СЕЛЮКАМ якраз потрібна була ТІЛЬКИ ПЕРЕМОГА і ось так співпало, що ШВЕЙЦАРСЬКИЙ лікар знайшов вірус у наших футболістів і заборонив гру НА ШВЕЙЦАРІЇ!!! Це так "об'єктивно"!!!! В чергове пересвідчуюсь наскільки ВСРАТОЮ КРАЇНОЮ Є ТА ШВЕЙЦАРІЯ....
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25.11.2020 20:25 Ответить
Це СаШо чпокав Швейцарію на ЧМ, у післяматчевих пеналях, коли жодного не пустив, чи не так??? Мстять, "тридвараси"...
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25.11.2020 20:33 Ответить
П.дари що ті швейцарці,що те УЕФА.В цьому рішенні і є вся гнила суть нинішньої Європи.Така ж сама мафія,договорняки,рішали, принцип свій до свого по своє,відсутність сорому і насрати їм на справедливість.
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25.11.2020 20:36 Ответить
Вобщем, изначально было ясно что это был заговор с целью оставить швейцарскую сборную в Лиге А. Просто порешали в высоких кабинетах. Нельзя это так оставлять, надо подавать аппеляцию или вобще сниматься с этого дерьмого турнира в качестве протеста
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25.11.2020 20:36 Ответить
УЄФА та дуже корумпована організація Сьогодні вони довели це на 100% Цікаво, скільки мільйонів євро їм заплатила за це рішення Швейцарія. Швейцарія і УЄФА все ще перед матчем вирішили... Швейцарія боїться грати у футбол проти України, адже вони набагато слабші.
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25.11.2020 20:52 Ответить
Не могу зайти на фейсбучную страницу УЕФА. Неужто уже упала? Так быстро? ))))
https://www.facebook.com/uefa
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25.11.2020 20:57 Ответить
UEFA - WE CARE ABOUT MONEY

уєфа з фіфачкою - дві давно прогнивші контори
до речі, просто цікавий факт... штаб-квартира УЄФА і ВООЗу знаходиться саме в... ну ви поняли.
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25.11.2020 21:21 Ответить
УЕФА - ультрапродажная европейская фэйковая (фут Больная) ассоциация
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25.11.2020 21:27 Ответить
И на этот раз не свалишь все на каких-то африканцев, как обычно делают европейские жулики в FIFA.
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25.11.2020 21:58 Ответить
Самая громкая победа сборной Швейцарии, или такой футбол нам точно не нужен.
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25.11.2020 22:24 Ответить
Спортивный суд в Лозанне? Ахахаха! Спорт давно перестал быть спортом.
Это же махинация! Грёбаный стыд!
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25.11.2020 22:47 Ответить
санврач лозанны выиграл матч..!!???- ну здрасте, пациенты...
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25.11.2020 23:27 Ответить
Треш - ШВЕЙЦАРСКИЕ власти запрещают проведение матча, а наказывают за это...украинскую сборную...
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25.11.2020 23:58 Ответить
да успокойтесь вы все, зато станем вице-чемпионами Европы. это баш на баш
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27.11.2020 01:14 Ответить
 
 