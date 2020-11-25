УЕФА признал техническое поражение сборной Украины в отмененном матче с командой Швейцарии, УАФ планирует обжаловать решение

Сборной Украины присудили поражение со счетом 0:3 в матче Лиги наций со Швейцарией.

Решение принял Апелляционный комитет УЕФА, который проводил свое заседание в среду, 25 ноября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

По итогам рассмотрения дела Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч Швейцария - Украина не состоялся по вине украинской сборной, и зачислить ей техническое поражение со счетом 0:3.

У УАФ есть право обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

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Вице-президент организации Юрий Записоцкий заявил, что УАФ обжалует решение в Спортивном арбитражном суде, как только будет получен полный текст решения с мотивировочной частью.

Пока же у подопечных Андрея Шевченко 6 очков и последнее место в группе. Поэтому на следующий сезон сборная Украины попадает в дивизион В Лиги наций.

Напомним, 17 ноября главный санврач Люцерны отправил украинскую сборную на карантин и отменил поединок Швейцария - Украина.

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