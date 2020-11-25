УЕФА признал техническое поражение сборной Украины в отмененном матче с командой Швейцарии, УАФ планирует обжаловать решение
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Сборной Украины присудили поражение со счетом 0:3 в матче Лиги наций со Швейцарией.
Решение принял Апелляционный комитет УЕФА, который проводил свое заседание в среду, 25 ноября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.
По итогам рассмотрения дела Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч Швейцария - Украина не состоялся по вине украинской сборной, и зачислить ей техническое поражение со счетом 0:3.
У УАФ есть право обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
Вице-президент организации Юрий Записоцкий заявил, что УАФ обжалует решение в Спортивном арбитражном суде, как только будет получен полный текст решения с мотивировочной частью.
Пока же у подопечных Андрея Шевченко 6 очков и последнее место в группе. Поэтому на следующий сезон сборная Украины попадает в дивизион В Лиги наций.
Напомним, 17 ноября главный санврач Люцерны отправил украинскую сборную на карантин и отменил поединок Швейцария - Украина.
Пожалуйста, подождите...
Здесь явный конфликт интересов.
Мы обыграли Испанцев.
Флешмоб бы организовать на сайте УЕФА.
https://www.facebook.com/SFA/
Матч может состояться при наличии 7 футболистов.
Решение незаконное - 100%
ОК...
В следующий раз, когда к нам приедут сыроеды по любому виду спорта, закрыть их нахер на карантин в районной больнице Крыжополя...
Протест мы можем подать в УЕФАвский комитет, который тоже находится в Швейцарии.
Вот такая незаангажированность и объективность, малята...
Вот почему сборной Швейцарии , если тот же УЭФА сам же отменил матч ?!
Тогда уж нехай победителем признают команду Ковида-19 !
Вполне себе полноценная команда ...
Заходим все сюда: https://www.facebook.com/uefa
и оставляем запись: UEFA corruption organisation - fair play fiction
ПОЧЕМУ НЕ 0:20? ИЛИ 0:30???
ну, футбольным функционерам виднее сколько мячей ставить проигравшему.
https://www.facebook.com/uefa
уєфа з фіфачкою - дві давно прогнивші контори
до речі, просто цікавий факт... штаб-квартира УЄФА і ВООЗу знаходиться саме в... ну ви поняли.
Это же махинация! Грёбаный стыд!