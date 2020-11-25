Умер легендарный аргентинский футболист Марадона

Скончался известный аргентинский футболист Диего Марадона. Ему было 60 лет.

Как сообщило издание Clarin причиной смерти стала остановка сердца, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщает издание Ole, 60-летнему Марадоне стало плохо дома, где он восстанавливался от ранее перенесенной операции на головном мозге. Несмотря на усилия прибывших врачей, он скончался.

Агентство ЭФЭ со ссылкой на его агента Матиаса Морию подтверждает информацию о кончине Марадоны. Агентство также приводит сообщения аргентинской прессы, в которых говорится, что у Марадоны случился сердечный приступ.

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