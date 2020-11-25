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Организатора проведения "референдума" в 2014 году, ранее объявленную в розыск, арестовали на Луганщине, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Организатора проведения

В Луганской области во время пересечения государственной границы Украины с Россией задержали женщину, которая принимала участие в организации и проведении так называемого "референдума ЛНР". Ранее она была объявлена в розыск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, в мае 2014 года женщина принимала участие в организации и проведении незаконного "референдума" по поддержке так называемого "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" на территории поселка Колядовка Новоайдарского района.

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Подозревая была так называемым "секретарем участковой комиссии", в которой осуществляла выдачу "бюллетеней", подсчитывала голоса, составляла и утверждала протокол результатов голосования.

В ноябре прошлого года ей заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, после чего ее объявили в розыск.

Женщина была задержана работниками Луганского пограничного отряда на пункте пропуска "Меловое".

В среду, 25 ноября, Северодонецкий городской суд Луганской области отправил ее под круглосуточный домашний арест.

Досудебное расследование продолжается.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
опять повар?
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25.11.2020 18:49
+5
А цьому бидлу багато й не треба. Пузирь шмурдяка та сільодку. Ага, ще пачку сігарЄт Організаторку проведення "референдуму" в 2014 році, раніше оголошену в розшук, заарештували на Луганщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4354
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25.11.2020 19:23
+4
Це часом не вона?
Организатора проведения "референдума" в 2014 году, ранее объявленную в розыск, арестовали на Луганщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8489
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25.11.2020 18:50
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опять повар?
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25.11.2020 18:49 Ответить
Стояла у страшенній тісноті на забитому кухарями гумовому блокпості...
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25.11.2020 19:32 Ответить
вже наготувала там аж спітніла, пораючись
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25.11.2020 19:44 Ответить
Це часом не вона?
Организатора проведения "референдума" в 2014 году, ранее объявленную в розыск, арестовали на Луганщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8489
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25.11.2020 18:50 Ответить
То вроде ганя герман...
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25.11.2020 19:05 Ответить
Такие и подобные картинки необходимо постоянно крутить как рекламу по каналам ТВ. чтобы не лились крокодильи слёзы за "там наших людей", они "невиноваты, что оказались на оккупирпованной территории", они "не имеют возможности выехать", с ними "нужен диалог". Горбатого могила только исправит.
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25.11.2020 19:08 Ответить
А цьому бидлу багато й не треба. Пузирь шмурдяка та сільодку. Ага, ще пачку сігарЄт Організаторку проведення "референдуму" в 2014 році, раніше оголошену в розшук, заарештували на Луганщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4354
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25.11.2020 19:23 Ответить
Впізнаєш землячків? Організаторку проведення "референдуму" в 2014 році, раніше оголошену в розшук, заарештували на Луганщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8507
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25.11.2020 19:30 Ответить
Вполне возможно, что такое произойдет, но по иному поводу и без всякого финансирования. И во всяком случае у меня под домом никто не станет бить ногами привязанную к столбу женщину.
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25.11.2020 19:45 Ответить
Ну нельзя же считать всех поголовно "ватой", готовой продаваться за копейки.
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25.11.2020 20:15 Ответить
Їм не потрібні нахлЄбнікі з ЄС Организатора проведения "референдума" в 2014 году, ранее объявленную в розыск, арестовали на Луганщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8370
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25.11.2020 19:22 Ответить
Посадить ее на цепь,пока не вернутся восточные районы.
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25.11.2020 18:54 Ответить
Готовят "обменный фонд".
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25.11.2020 18:56 Ответить
а чудо, которое опросник на выборах устроило, его не хотят арестовать?
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25.11.2020 18:59 Ответить
венедиктова, как всегда, брешет:
арестовали на Луганщине, - прокуратура
В среду, 25 ноября, Северодонецкий городской суд Луганской области отправил ее под круглосуточный домашний арест.Источник: https://censor.net/ru/n3233246
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25.11.2020 19:07 Ответить
Давай *блан в студію! Организатора проведения "референдума" в 2014 году, ранее объявленную в розыск, арестовали на Луганщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4126 Люди повинні знати 3,14дарасів лугандонських! Организатора проведения "референдума" в 2014 году, ранее объявленную в розыск, арестовали на Луганщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1473
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25.11.2020 19:20 Ответить
Організаторку проведення "референдуму" в 2014 році, раніше оголошену в розшук, заарештували на Луганщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 958
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25.11.2020 19:30 Ответить
Зараз Штепа її проконсультує 😀
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25.11.2020 19:45 Ответить
О! Теперь ещё и эту шмару кормить.
Поставить задом на КПВВ и дать хороший
подсрачник, пусть летит в свой ДНРЫ.
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25.11.2020 19:54 Ответить
Як на мене- це звичайна профанація. Сама повернулася,взяли під домашній арешт...От коли б кинули в аналог "донецької ізоляції" то сиділа б на рашці і не попалася. Та й повернулася в вільну Україну,а не в вонючу терористичну "лнр".Цій почварі так було гарантовано.ІМХО.
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25.11.2020 19:56 Ответить
не можу зрозуміти лише одного,ну ненавиділи ви Україну любили росію навіщо ви їздите сюди,сидіть собі там у тайзі і тіштися
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25.11.2020 20:46 Ответить
под домашний...??- в лугандон отправили, походу...
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25.11.2020 23:31 Ответить
 
 