Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США. Он отправил поздравление телеграммой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CCTV.
В своем поздравлении китайский лидер выразил надежду на то, что в дальнейшем в отношениях Китая и США "не будет разногласий и противоречий в двухсторонних отношениях". По его словам, китайская сторона стремится к нормализации отношений со Штатами.
"Стабильное развитие отношений Китая и США соответствует запросам и интересам двух стран, а также ожиданиям международного сообщества", - написал Си Цзиньпин.
Отметим, что во время правления Дональда Трампа в статусе президента США Китай был возведен в статус главного соперника и угрозы для Соединенных Штатов. Из-за этого отношения между правительствами двух стран были сложными.
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он и через 10 лет после сдоху крышку грома проломит, выползет,
подаст аппеляцию в суд на пересчет голосов в VA and PA и будет орать - "I won!"
ночами не спит Америка все думает - вернет ли Байдет Си Тик-Ток или чебураха для казламордых достаточно.
Си Дзинь Пынь ещё и ростом выше, и не лысый, и не ***** - вот пративнызь !
ети избранные слуги без присмотра - ну ни как и никуда....
Дивіться щоб незабаром ви часом не їли один одного, якщо їх план Great Reset почнуть революційними темпами запроваджувати по всьому світу. Згадайте історію: в 1917 більшовики теж з гарними гаслами неправдами захопили владу, а потім настав військовий коммунізм і голод.
А в Америці на руках понад 300 мільйонів стволів. Нарізних.
Тому в Америці демократія, бо демократи - за демократію, а не за марксизм.
Марксизм - це завжди тоталітарна диктатура.