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Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США

Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США. Он отправил поздравление телеграммой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CCTV.

В своем поздравлении китайский лидер выразил надежду на то, что в дальнейшем в отношениях Китая и США "не будет разногласий и противоречий в двухсторонних отношениях". По его словам, китайская сторона стремится к нормализации отношений со Штатами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не будет поздравлять Байдена, несмотря на решение Трампа о передаче власти, - Песков

"Стабильное развитие отношений Китая и США соответствует запросам и интересам двух стран, а также ожиданиям международного сообщества", - написал Си Цзиньпин.

Отметим, что во время правления Дональда Трампа в статусе президента США Китай был возведен в статус главного соперника и угрозы для Соединенных Штатов. Из-за этого отношения между правительствами двух стран были сложными.

Также читайте: Глава Китая Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
Теперь можно поздравить и будущего депутата госдумы россии, Дональда Трампа!
Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США - Цензор.НЕТ 1712
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25.11.2020 19:17
+7
Та яка війна? Пентагон уже визнав Байдена, армія не допустить ніякої громадянської війни!
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25.11.2020 19:20
+6
ахах)) .. Путин Лох!.. гыгыгы)).. Лошара!!! Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США - Цензор.НЕТ 9070
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25.11.2020 19:19
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Теперь можно поздравить и будущего депутата госдумы россии, Дональда Трампа!
Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США - Цензор.НЕТ 1712
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25.11.2020 19:17 Ответить
Зачем Рыжему эта никчемная и безмозглая госдура? А вот немножко денежек, закрыть свои финансовые дырки в очень мутнорылом бизнесе, не помешали бы. И тут кроме Володи помочь особо не кому
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25.11.2020 19:19 Ответить
Он теперячи вазьмёт праваславную Веру, причастится как следует, и будя именоватьси Димай Трамплининым
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25.11.2020 19:21 Ответить
И кровати обсыкать там никто не запрещает. Одни плюсы
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25.11.2020 20:38 Ответить
Ні, він буде призначений головним розпилювачем державних грошей на будівництві будинців і готелів - це ж його парафія. Бо Шредер завідує "газпромом". "Бацька", якщо ху@ло не напоїть "новічком", то буде сотрували картоплю в магазини, ну а наш буде їх смішити в саунах.
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26.11.2020 09:51 Ответить
походу Ху*ло и тут будет последним...
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25.11.2020 19:18 Ответить
Си Цзиньпин опердил Х.йла !
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25.11.2020 19:18 Ответить
Сначала член,потом презерватив. Всё логично.
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25.11.2020 19:33 Ответить
Та яка війна? Пентагон уже визнав Байдена, армія не допустить ніякої громадянської війни!
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25.11.2020 19:20 Ответить
Ждун - распространённое в Рунете название скульптуры Homunculus loxodontus голландской художницы Маргрит ван Бреворт
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25.11.2020 19:21 Ответить
Его Х.йло никак недождалось гражданской войны в США, тяперячи ждёть официальных результатоф какихта ! Бгг... 🤪😆
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25.11.2020 19:25 Ответить
А як вона допустила дво-місячний штурм суда в Портленді забайденцями-марксистами?
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26.11.2020 06:14 Ответить
ахах)) .. Путин Лох!.. гыгыгы)).. Лошара!!! Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США - Цензор.НЕТ 9070
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25.11.2020 19:19 Ответить
пясков сказав, що ***** не буде вітати Байдена...
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25.11.2020 19:25 Ответить
Неумеет витаты - научим, нехочет - заставим !
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25.11.2020 19:27 Ответить
путен неслучайно не поздравил Байдена с победой. путен выжидает начала гражданской войны, ради которой он привел Трампа Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США - Цензор.НЕТ 8474
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25.11.2020 19:19 Ответить
Хто такий путЕн?
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25.11.2020 19:25 Ответить
никто..грязь..
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25.11.2020 19:27 Ответить
То так і пиши що ***** ,навіщо це путЕн?
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25.11.2020 19:29 Ответить
Тільки війну вже розпочали демократи ще влітку.
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26.11.2020 06:16 Ответить
Китайці не рівня кремлівським звіздоболам !!))
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25.11.2020 19:20 Ответить
Си с Пу целуются взасос.
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25.11.2020 19:25 Ответить
В 3,14зду друзей ,китайский лозунг--це давне китайське гасло !!!))
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25.11.2020 19:35 Ответить
Рівня, рівня такі ж комуняки . Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США - Цензор.НЕТ 5067
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25.11.2020 19:26 Ответить
в кремле даже зюганов поц..а не коммуняка..
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25.11.2020 19:28 Ответить
Мені пох що там у кацапів головне щоб повиздихали. Лідер Китаю Сі Цзіньпін привітав Байдена з перемогою на президентських виборах у США - Цензор.НЕТ 5303
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25.11.2020 19:31 Ответить
Не треба порівнювати іх комуняк до наших !!! Жоден китайський комуняка жодного поганого слова не скаже відносно суверенітету Китая !!))
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25.11.2020 19:31 Ответить
Жодного разу китай не проголосував в ООН за териториальну цілісність України як до речі білорусія арменія і весь непотріб.
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25.11.2020 19:39 Ответить
Китай понад усе , а решта ім до дупи !!)))
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25.11.2020 20:05 Ответить
Україна понад усе а китай і їхня дупа мені до дупи.
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25.11.2020 20:10 Ответить
А як же потім, проголосувавши проти анексії Криму, Китай буде визнавать "Північнокитайську Народну Республіку" зі столицею в Іркутську? Позиція буде виглядіть "нелогічною"...
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25.11.2020 20:36 Ответить
Всегда можно сказать "ну и шо?" Этого будет достаточно
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25.11.2020 20:42 Ответить
Мене не так цікавить китай як країни окупанти білорусіф і арменія. Цікаво когог вони збираються захопити найближчим часом?
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25.11.2020 20:43 Ответить
Ти китайську казку про жабу, що хотіла сонце проковтнуть, чув? Хай "глитає"... Чим більше "заковтне", тим швидше репне...
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25.11.2020 20:51 Ответить
А міг не поздоровити? Та невже...)))
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25.11.2020 19:22 Ответить
Странно что так поздно, учитывая связи Байдена с Китаем. Тем более китайцы открыто ставили на демократов, синофоб Трамп просто их достал.
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25.11.2020 19:26 Ответить
Хулио Кремлёвский папрасил патянуть как можна падольше ! ))
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25.11.2020 19:28 Ответить
ох, плохо вы знаете доню и сындзыпин в том числе..
он и через 10 лет после сдоху крышку грома проломит, выползет,
подаст аппеляцию в суд на пересчет голосов в VA and PA и будет орать - "I won!"
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25.11.2020 19:27 Ответить
*гроба
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25.11.2020 19:28 Ответить
Казус Януковича продолжает довлеть над Путиным, а возможно он и не в состоянии понять, что в США сменился президент или "ушел в несознанку" и позже придет в сознание.
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25.11.2020 19:28 Ответить
Хозяин "окурка" уже поздравил Байдена. Так что у ботоксной мрази выхода уже нет.)
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25.11.2020 19:31 Ответить
Хозяин поздравил, это важно. А мнение слуги никого не интересует
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25.11.2020 20:44 Ответить
При этом, во время поздравления Байдена, лидер Китая Си Цзиньпин в искреннем порыве умудрился скрутить факи не только на пальцах рук, но и пальцами обеих ног.
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25.11.2020 19:35 Ответить
скорее всего вместо *****, ермаку поручат байдена от имени параши поздравить ))
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25.11.2020 19:40 Ответить
Может Байден вернет Си Тик-Ток который отжал гопник Трамп.)
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25.11.2020 19:45 Ответить
всем бы ваши проблемы.
ночами не спит Америка все думает - вернет ли Байдет Си Тик-Ток или чебураха для казламордых достаточно.
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25.11.2020 19:58 Ответить
Да, и пусть Слипи Джо с Хуавей санкции снимет, пока окончательно не ополоумел.
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25.11.2020 20:06 Ответить
та и нехай рыжий 28 пересчитает - дураку мешает хто
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25.11.2020 20:08 Ответить
я бы на его месте ето сделал лично во всех штатах - во первых можно скоммунизнить пару тройку бюллетей, а во вторых не уронить свою рыжую честь в седую... Лідер Китаю Сі Цзіньпін привітав Байдена з перемогою на президентських виборах у США - Цензор.НЕТ 2496
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25.11.2020 20:12 Ответить
Какой предательский удар кремлёвским мечтателям ниже спины.
Си Дзинь Пынь ещё и ростом выше, и не лысый, и не ***** - вот пративнызь !
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25.11.2020 20:02 Ответить
Эрдоган тоже не поздравлял...та же как бразильцы и мексиканцы!
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25.11.2020 20:37 Ответить
теперь джо паси....
ети избранные слуги без присмотра - ну ни как и никуда....
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25.11.2020 20:25 Ответить
"Пекінского Джо" поздоровив Пекінський Сі.
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26.11.2020 06:20 Ответить
Комуніст Сі вітає з перемогою ставленика марксистів, а охлос - раденький що дурненький.
Дивіться щоб незабаром ви часом не їли один одного, якщо їх план Great Reset почнуть революційними темпами запроваджувати по всьому світу. Згадайте історію: в 1917 більшовики теж з гарними гаслами неправдами захопили владу, а потім настав військовий коммунізм і голод.
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26.11.2020 06:54 Ответить
Більшовики були "герями" тільки проти беззбройних громадян.
А в Америці на руках понад 300 мільйонів стволів. Нарізних.
Тому в Америці демократія, бо демократи - за демократію, а не за марксизм.
Марксизм - це завжди тоталітарна диктатура.
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26.11.2020 11:13 Ответить
Нинішні демократи якраз за марксизм, тому відбір зброї в населення - в пріоритетах програми Байдена. Звісно не всі стволи одразу, але поступово. В Канаді, наприклад, не було такої свободи зброї, як в деяких штатах, але Трюдо досі відбирає навіть легальні залишки зброї
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26.11.2020 18:48 Ответить
 
 