Необходимо обуздать эмоции и обеспечить старт новоизбранного местного самоуправления во Львове, - Порошенко

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко поблагодарил львовян за поддержку на местных выборах, призвал политические лагеря унять эмоции и наладить конструктивное сотрудничество.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Низкий поклон львовянам за особо высокий уровень поддержки "Европейской Солидарности" на выборах в областной и городской советы. Спасибо тем, кто в первом и втором турах поддержал Олега Синютку. Спасибо всем, кто проявил неравнодушие и принял участие в голосованиях", - пишет Порошенко.

"Наша политическая сила уважает выбор общины. Воля избирателей - закон для политиков", - отметил лидер "ЕС".

По убеждению Порошенко, первое, что сейчас должны сделать оба лагеря - завершить избирательную кампанию и обуздать эмоции, бушующие несколько последних дней. "Одни, к сожалению, приняли хотя и законное, но поспешное решение. А другие, к сожалению, пытаются разыграть роль жертвы. Решение же львовян мудрое: будет власть, и будет оппозиция, как это и должно быть при демократии", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

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"И обоим следует как можно скорее обеспечить старт новоизбранного местного самоуправления на благо Львовской объединенной территориальной общины. А команда "Европейской Солидарности" готова подставить плечо еще и на уровне Верховной Рады", - отмечает пятый Президент.