Необходимо обуздать эмоции и обеспечить старт новоизбранного местного самоуправления во Львове, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко поблагодарил львовян за поддержку на местных выборах, призвал политические лагеря унять эмоции и наладить конструктивное сотрудничество.
Об этом политик написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Низкий поклон львовянам за особо высокий уровень поддержки "Европейской Солидарности" на выборах в областной и городской советы. Спасибо тем, кто в первом и втором турах поддержал Олега Синютку. Спасибо всем, кто проявил неравнодушие и принял участие в голосованиях", - пишет Порошенко.
"Наша политическая сила уважает выбор общины. Воля избирателей - закон для политиков", - отметил лидер "ЕС".
По убеждению Порошенко, первое, что сейчас должны сделать оба лагеря - завершить избирательную кампанию и обуздать эмоции, бушующие несколько последних дней. "Одни, к сожалению, приняли хотя и законное, но поспешное решение. А другие, к сожалению, пытаются разыграть роль жертвы. Решение же львовян мудрое: будет власть, и будет оппозиция, как это и должно быть при демократии", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".
"И обоим следует как можно скорее обеспечить старт новоизбранного местного самоуправления на благо Львовской объединенной территориальной общины. А команда "Европейской Солидарности" готова подставить плечо еще и на уровне Верховной Рады", - отмечает пятый Президент.
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Може від рашистскої падалі настав час рідну неньку рятувати?
яка брудна маніпуляція..у кращих традиціях північної корейщини..
хоч іноді згадуйте другу заповідь..
а перемога Садового пірова, бо рулити буде місьрада на чолі з ЄС, а не він, і його мафіозне оточення залишиться з носом
а буде тріпатись - знімуть
и подтверждения этих цифр у тебя конечно же нет
а говно это ты взял с помойки кацапской dw
за первый месяц работы 2019 года новые депутаты получили 3.3 млн (39 млн). при этом число тех кому компенсируется жилье уменьшилось в полтора раза с 180 до 120
до речі, у Парубія хати в Києві немає
Жри свою кацапську блювотину сам!))))
Уроды, кого вы прмвели к власти?
https://www.facebook.com/groups/turkiyetransportcular/permalink/2803407729884150/
Пит пригласи Федину, Синютку да посcедите спокойно с Садовым в ресторанеб подумайте что полезного можно сделать в частности для города и для всей страны, Садовой же не Рабинович ,но какие могут быть обиды тем более он на несколько лет попал в меры , да и с мусором за одно решите проблему сообща пожалуйста
Може, й візьме мусір прибирати, чи ще на якусь роботу - маєток у баті великий...