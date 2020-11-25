Проект "Без Цензуры" в прямом эфире: лечение рака содой от МОН, Зе-флешмоб вместо денег, Порошенко против травы. ВИДЕО
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Сотрясение мозга от феймпалмив - где-то так можно описать впечатление Марины Данилюк-Ярмолаевой и Богдана Буткевича от новостей последней недели.
Поэтому вечером в "Без Цензуры" в прямом эфире приглашаем вас, друзья, обсудить странные и печальные вещи, которые несутся без остановки: новый флешмоб Зеленского, лютый трэш во Львове, деградацию от Минобразования и не только.
Минобразования у нас не видит проблемы в том, чтобы лечить рак содой, Петр Порошенко кричит, что нельзя позволять медицинский каннабис, так как все станут наркоманами.
А Владимир Зеленский предлагает выдать 8 тыс грн. из ковидного фонда ФОПам и поддержать их ... флэшмобом! В это время титушки ОПЗЖ водят хороводы под американским посольством. И этот перечень можно продолжать.
Не обойдем вниманием и результаты выборов, титушек от "патриотической оппозиции" и многое другое.
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бо всі кажуть, що смачне.
Рак легенів відрізняється тим, що організм не здатний побудувати щільних бар'єрів для грибка в тканинах легень, тому тканини, які офіційна медицина називає пухлинами і бореться з ними, ростуть в усіх напрямках в дуже великих кількостях, і зрештою заважають газообміну.
Щоб допомогти організму подолати грибок, роблять легкий водний розчин соди і спринцують легені. Одночасно треба вживати всіх заходів для підняття імунітету, включно з подоланням психологічної подавленості.
Доктор Сімончіні в Італії так добивався повної і стабільної ремісії, за що його шельмували.
В результаті такого вкрай простого лікування вже за 2-3 тижні розміри так званих пухлин зменшуються в рази - організм сам розбирає їх, бо це його будматеріали. Побічних ефектів нема, якщо не рахувати охрінівших онкологів, яким не дали заробити на черговому "безнадійному" пацієнті і вбити його.
Так і любе запалення легенів - безнадійне, якщо не лікувати його антибіотиками...
А вот теперь вопрос, это действительно сода рак вылечила или у врача диагностировавшего рак совсем совести не было?
Що вам дасть "пити соду"? Ви погасите кислоту в шлунку і будуть проблеми з перетравлюванням їжї. Я вважаю, що пити соду - це дурня. Вводити в бронхи, капати навіть фізрозчин з содою в вени - це правильно, якщо так звані онко-пухлини добре постачаються кров'ю. І тоді сода вбиває всередині них грибок, пухлини щезають самі.
Всі інші випадки і методики застосування соди - повна дурня, яка рекламується для того, щоб сховати правду - сода вбиває грибок, який є причиною більшості так званих онкологій.
Кажу "так званих", бо зазвичай це зовсім інша хвороба, яку поспішно здають онкологам, щоб ті заробляли і збагачували Big Pharma.
В желудке вы себе ничего не сожжете, просто соду надо гасить кипятком . Пить только на голодный желудок и потом хотябы пол часа ничего не есть . Проблем с желудком не будет , если ПРАВИЛЬНО употреблять !😊