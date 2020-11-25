РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13345 посетителей онлайн
Новости За рубежом
10 423 203
Франция (3080) Нагорный Карабах (470)

Сенат Франции рекомендовал правительству признать независимость Нагорного Карабаха. В Азербайджане заявили о предвзятости французских парламентариев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сенат Франции рекомендовал правительству признать независимость Нагорного Карабаха. В Азербайджане заявили о предвзятости французских парламентариев

Сенат Франции проголосовал в среду, 25 ноября, о принятии резолюции, по которой признают Нагорно-Карабахская Республика (Республика Арцах).

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщил один из авторов резолюции Бруно Ретайо.

Отмечается, что в Сенате (верхней палате парламента Франции) за принятие резолюции проголосовали 305 членов, один высказался против. Перед голосованием почти 2:00 продолжались дебаты по Нагорному Карабаху.

Ранее резолюцию также поддержали в нижней палате. Это означает, что ее поддержал весь парламент и теперь резолюцию должно рассмотреть правительство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль считает, что конфликт в Карабахе не может обострить ситуацию на Донбассе

На своей странице в Twitter Ретайо отмечал, что "только независимость может прочно гарантировать права и свободы населения Нагорного Карабаха перед лицом турецкого исламистского экспансионизма".

Проект резолюции был внесен на рассмотрение верхней палаты французского парламента 18 ноября. В частности в нем призывают "признать республику Нагорный Карабах и сделать это признание инструментом переговоров для установления прочного мира".

Также сенаторы просят правительство Франции предоставить населению Нагорного Карабаха масштабную гуманитарную помощь, требуют открытия гуманитарных коридоров и проведению международного расследования военных преступлений, совершенных в регионе.

Политические партии Азербайджана опубликовали совместное заявление по резолюции, в которой действия Франции назвали предвзятыми, а позицию откровенно проармянской, пишет "АзерТАдж".

"Предвзятые действия, продолжаются с первых минут конфликта и по настоящее время, свидетельствуют о том, что Франция, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, не может сохранять нейтралитет ... Франция предвзято защищает захватническую Армению, она необъективна, поддерживает оккупанта и не выполняет посредническую миссию ", ㅡ говорится в заявлении.

В то же время в Азербайджане заявляют, что последние события показали, что "в реальном урегулировании конфликта заинтересованы только Россия и Турция".

В свою очередь, премьер-министр Армении Никола Пашинян поблагодарил за решение Сената Франции в Twitter и заявил, что страна "подтверждает свою приверженность общечеловеческим ценностям, а также к уважению основных принципов международного права".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон заявил о готовности Франции оказать гумпомощь Карабаху и призвал защищать религиозное и культурное наследие региона

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+29
"Їб..ся гуси догори ногами...". Жабоїди що, блекоти об"їлися?! Вони про наслідки подумали?
показать весь комментарий
25.11.2020 20:55
+28
Может Франция и Крым, Донбасс, Приднестровье, Осетию, Абхазию признает независимыми странами раз уж пошла такая пьянка. Все точь в точь как перед Второй Мировой. Тогда Франция тоже была проституткой.

Кстати во время Второй Мировой французы а точнее француженки легли добровольно под немцев, не только в переносном смысле..
показать весь комментарий
25.11.2020 21:12
+26
це той затурканий турок,що за помідори виміняв у путлера С-400,збив його винищувач і сказав " Нехай щастить",заставив путю закопати в землю "турецький потік" без газу,заставив рашиків привозити круглий рік ясир на пляжі туркам і дозволив пристрелити просто на сцені кацапопосла.Згадав,недоумок?
показать весь комментарий
25.11.2020 21:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Кажете Нормандська четвірка!? Сенат Франції рекомендував уряду визнати незалежність Нагірного Карабаху. В Азербайджані заявили про упередженість французьких парламентаріїв - Цензор.НЕТ 349
показать весь комментарий
26.11.2020 11:50 Ответить
Интересно только сколько жабоедам заплатили за такое решение.
показать весь комментарий
26.11.2020 14:10 Ответить
Французы забыли как в 12-16 веках зачищали под корень окситанский язык и его носителей на всей южной Франции. Французы всегда были лицемерами и торгашами. В любых конфликтах искали свою выгоду, поэтому часто продавали оружие тем кто был под эмбарго. В эпоху ренессанса ручкались с султаном в то время как вся европа защищала Вену от турок. В 2 мировую сдалась немцам и сдала им весь свой огромный флот- британцам пришлось его срочно топить. Подлый неприятный народишко
показать весь комментарий
26.11.2020 19:55 Ответить
Страница 3 из 3
 
 