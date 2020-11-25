ЕС предоставит Украине 20 млн евро на развитие цифровой трансформации, - вице-премьер Федоров

Евросоюз предоставит Украине 20 млн евро финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации.

Об этом сообщил на своей страинце в Фейсбук вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"€9,6 млн - первый финансовый вклад, который получит Украина в рамках проекта EU4DigitalUA. Эстонская Академия электронного управления и Испанский фонд FIIAPP Spain помогут в реализации проектов по электронным услугам, кибербезопасности и защите данных, развития реестров", - написал Федоров.

Министр отметил, что финансирование также будет касаться:

разработки инфраструктуры для электронного управления;

модернизации государственных е-услуг и разработки услуг на портале "Дия" и в приложении "Дия";

визуализации информации о доступе к широкополосному интернету в Украине;

продолжение подключения основных реестров к системе обмена данными "Трембита";

разработки общегосударственного персонального идентификатора - государственного цифрового удостоверения личности и реестра адресов регистрации места проживания граждан;

развития доверительных услуг.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 5G в Украине может появиться через год-полтора, - Федоров. ВИДЕО