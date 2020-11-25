ЕС предоставит Украине 20 млн евро на развитие цифровой трансформации, - вице-премьер Федоров
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Евросоюз предоставит Украине 20 млн евро финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации.
Об этом сообщил на своей страинце в Фейсбук вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"€9,6 млн - первый финансовый вклад, который получит Украина в рамках проекта EU4DigitalUA. Эстонская Академия электронного управления и Испанский фонд FIIAPP Spain помогут в реализации проектов по электронным услугам, кибербезопасности и защите данных, развития реестров", - написал Федоров.
Министр отметил, что финансирование также будет касаться:
- разработки инфраструктуры для электронного управления;
- модернизации государственных е-услуг и разработки услуг на портале "Дия" и в приложении "Дия";
- визуализации информации о доступе к широкополосному интернету в Украине;
- продолжение подключения основных реестров к системе обмена данными "Трембита";
- разработки общегосударственного персонального идентификатора - государственного цифрового удостоверения личности и реестра адресов регистрации места проживания граждан;
- развития доверительных услуг.
Топ комментарии
+3 темний лорд
показать весь комментарий25.11.2020 20:57
+3 Bogdan_
показать весь комментарий25.11.2020 20:59
+3 Beer Bear
показать весь комментарий25.11.2020 21:19
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Лучше бы они за гораздо меньшие деньги киллера наняли, что бы клоуна зеленого грохнуть. Это единственно правильный вариант для страны.