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ЕС предоставит Украине 20 млн евро на развитие цифровой трансформации, - вице-премьер Федоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЕС предоставит Украине 20 млн евро на развитие цифровой трансформации, - вице-премьер Федоров

Евросоюз предоставит Украине 20 млн евро финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации.

Об этом сообщил на своей страинце в Фейсбук вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"€9,6 млн - первый финансовый вклад, который получит Украина в рамках проекта EU4DigitalUA. Эстонская Академия электронного управления и Испанский фонд FIIAPP Spain помогут в реализации проектов по электронным услугам, кибербезопасности и защите данных, развития реестров", - написал Федоров.

Министр отметил, что финансирование также будет касаться:

  • разработки инфраструктуры для электронного управления;
  • модернизации государственных е-услуг и разработки услуг на портале "Дия" и в приложении "Дия";
  • визуализации информации о доступе к широкополосному интернету в Украине;
  • продолжение подключения основных реестров к системе обмена данными "Трембита";
  • разработки общегосударственного персонального идентификатора - государственного цифрового удостоверения личности и реестра адресов регистрации места проживания граждан;
  • развития доверительных услуг.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
О,как раз зеле в самолёт новый интернет
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25.11.2020 20:57
+3
цифровая трансформация самолета ЕС предоставит Украине 20 млн евро на развитие цифровой трансформации, - вице-премьер Федоров - Цензор.НЕТ 2196
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25.11.2020 20:59
+3
пустят на дороги. коксовые дороги
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25.11.2020 21:19
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для віслюків трансформувати 20 лямів, як два пальці.... ЕС предоставит Украине 20 млн евро на развитие цифровой трансформации, - вице-премьер Федоров - Цензор.НЕТ 5243
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25.11.2020 20:56 Ответить
Нет ну сколько можно ? Зеворюги все 20 000 000 распилят и глазом не успеете моргнуть
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25.11.2020 21:31 Ответить
О,как раз зеле в самолёт новый интернет
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25.11.2020 20:57 Ответить
цифровая трансформация самолета ЕС предоставит Украине 20 млн евро на развитие цифровой трансформации, - вице-премьер Федоров - Цензор.НЕТ 2196
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25.11.2020 20:59 Ответить
кстати о самолетах
ЕС предоставит Украине 20 млн евро на развитие цифровой трансформации, - вице-премьер Федоров - Цензор.НЕТ 469
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25.11.2020 21:04 Ответить
пустят на дороги. коксовые дороги
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25.11.2020 21:19 Ответить
Знімуть серіальчик-голосранько
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25.11.2020 20:59 Ответить
Бесплатный сыр.
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25.11.2020 21:00 Ответить
20 млн евро на развитие цифровой трансформации...

Лучше бы они за гораздо меньшие деньги киллера наняли, что бы клоуна зеленого грохнуть. Это единственно правильный вариант для страны.
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25.11.2020 21:01 Ответить
Нічого не зміниться,чергове лайно оберуть дегенерати
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25.11.2020 21:06 Ответить
Медвечук подтвердит.
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25.11.2020 21:28 Ответить
чем и занимаемся уже 30 лет
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25.11.2020 22:47 Ответить
А сколько на самом деле в дело пойдут? 20 штук?
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25.11.2020 21:07 Ответить
Это сколько в асфальте?🤔
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25.11.2020 21:08 Ответить
20 лямов евро? Чего так мало? 100 метров дороги от зеленого Мародера.
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25.11.2020 21:10 Ответить
Мля, в следущий раз лучше выбирать Шария? Он то может тявкать в отличие от Зеленского.
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25.11.2020 21:12 Ответить
Мізки вибери, дебіл.
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25.11.2020 21:22 Ответить
В этом то и дело, Шарий гнусный но характерный, в отличие от клована
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25.11.2020 21:28 Ответить
менять клована на педофила-ватника не лучший вариант ЄС надасть Україні 20 млн євро на розвиток цифрової трансформації, - віцепрем'єр Федоров - Цензор.НЕТ 2659
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25.11.2020 21:25 Ответить
Предлагаю поменять на Дарт Вейдера
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25.11.2020 21:30 Ответить
не... Вейдер - марионетка... Надо ориентироваться на Шива Палпатина ЄС надасть Україні 20 млн євро на розвиток цифрової трансформації, - віцепрем'єр Федоров - Цензор.НЕТ 3058
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25.11.2020 21:34 Ответить
ЕС предоставит Украине 20 млн евро на развитие цифровой трансформации АСФАЛЬТА в нал ЄС надасть Україні 20 млн євро на розвиток цифрової трансформації, - віцепрем'єр Федоров - Цензор.НЕТ 1634
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25.11.2020 21:24 Ответить
Зеля таки подрихтует интернет на одном из президентских самолетов, которые он громогласно обещал продать 1,5 года назад...
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25.11.2020 21:31 Ответить
чтобы кредиты на чужое имя легче было брать
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25.11.2020 21:44 Ответить
Восврение космоса, ящитаю.
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25.11.2020 21:49 Ответить
Отим давати нельзя - зкомуниздять. Або, як хтось вище написав, буде якраз на інтернет в літак.
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25.11.2020 21:53 Ответить
А контролировать будут? Иначе оманский нелох опять к рукам приберет, точнее "дороги построит"
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25.11.2020 22:44 Ответить
 
 