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Новости Политика Украины
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Кравчук (1226) Донбасс (26945) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842)

Кравчук призвал российскую делегацию ТКГ определиться с позицией по выполнению договоренностей Нормандской четверки до конца года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кравчук призвал российскую делегацию ТКГ определиться с позицией по выполнению договоренностей Нормандской четверки до конца года

Украинская делегация на заседании ТКГ 25 ноября напомнила свою позиции, что основа урегулирования ситуации на Донбассе - весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского формата, а также Минские соглашения как таковые, и подтвердила свою готовность продолжить последовательно работать для их реализации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу делегации.

"Леонид Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года", - говорится в сообщении.

Украинская делегация убеждена, что выходом из сложившейся ситуации в переговорах по Донбассу является проведение до конца 2020 года новой встречи на высшем уровне в Нормандском формате, которая подвела бы итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года, и обсудить планы дальнейшего их выполнения.

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"Консолидированная позиция лидеров государств Нормандского формата, которые приняли во время своих встреч ряд документов по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, является главным ориентиром для дальнейшей работы", - указали в украинской делегации.

Украинская делегация не оставляет уверенности в том, что эта позиция продолжит быть основой эффективной совместной работы и в рамках ТКГ.

Кравчук призвал российскую делегацию ТКГ определиться с позицией по выполнению договоренностей Нормандской четверки до конца года 01

Также читайте: Представитель России в ТКГ заявил, что РФ поддерживает план действий по Донбассу, предложенный ОРДЛО, - украинская делегация

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Москву спалить
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25.11.2020 21:03
+4
- А я вам доброго вечера Марк Савелович, шо имеете сказать за жизнь?
- Шо я имею сказать Яков Моисеевич? Так могу сказать шо Кравчук таки ещё в ТКГ у том Минску.
- Я извиняюсь это не тот Кравчук шо таки продал Черноморской пароходство за недорого?
- Таки да, он. И я даже вам сказать и не знаю, шо он там вояет и несёт глупости, как шлюха триппер, но помню шо он и за Тимошегко агетировал и за Януковича майку на себе рвал, и с отем поцем Медведчуков в рекламе его предвыборной светился. Трудится дед не покладая своих немозолистых рук. И за тех и за тех и этим.
- Таки да, я вам даже скажу больше, Лёна Кравчук за деньги и в церкви перднет. От шоб только был заказчик не бедный.
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25.11.2020 21:22
+3
дайте етому старому коммуняке селедки, а не захочет, запихайте - не ошибетесь.
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25.11.2020 21:10
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Читав Гармаша на фейсбукі,там знатна заруба була з Гризлом,а ОБСЄ підігрує кацапам.
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25.11.2020 20:59 Ответить
Москву спалить
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25.11.2020 21:03 Ответить
Войска вывести и вернуть границу
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25.11.2020 21:04 Ответить
так и осталсо вечным комми. теперь "новогодние призывы кравчука" )
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25.11.2020 21:08 Ответить
дайте етому старому коммуняке селедки, а не захочет, запихайте - не ошибетесь.
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25.11.2020 21:10 Ответить
Нормандский формат прижимает РФ , там Путин не может заявить , что "Расея не сторона конфликта". Потому они и оттягивают саммит в Берлине , понимают , что нагибать там будут Расею.
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25.11.2020 21:16 Ответить
Кравчук, пошел ты нах. со своей делегацией и своими росийскими партньорами. Еще ниодни переговоры с РФ к добру не привели.
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25.11.2020 21:18 Ответить
Да плюньте уже кто нибудь коронавирусный Кравчуку в морду. Етот старый пердун вряд ли уже очухается.
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25.11.2020 21:19 Ответить
- А я вам доброго вечера Марк Савелович, шо имеете сказать за жизнь?
- Шо я имею сказать Яков Моисеевич? Так могу сказать шо Кравчук таки ещё в ТКГ у том Минску.
- Я извиняюсь это не тот Кравчук шо таки продал Черноморской пароходство за недорого?
- Таки да, он. И я даже вам сказать и не знаю, шо он там вояет и несёт глупости, как шлюха триппер, но помню шо он и за Тимошегко агетировал и за Януковича майку на себе рвал, и с отем поцем Медведчуков в рекламе его предвыборной светился. Трудится дед не покладая своих немозолистых рук. И за тех и за тех и этим.
- Таки да, я вам даже скажу больше, Лёна Кравчук за деньги и в церкви перднет. От шоб только был заказчик не бедный.
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25.11.2020 21:22 Ответить
Кравчук закликав російську делегацію ТКГ визначитися з позицією щодо виконання домовленостей Нормандської четвірки до кінця року - Цензор.НЕТ 2924 Кравчук закликав російську делегацію ТКГ визначитися з позицією щодо виконання домовленостей Нормандської четвірки до кінця року - Цензор.НЕТ 1828
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25.11.2020 21:42 Ответить
А то что будет? )
Сказал, как пукнул в никуда
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25.11.2020 21:29 Ответить
Буде як тому дядькові, у якого на базарі кожух вкрали, - пішов додому без кожуха.
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26.11.2020 06:22 Ответить
про эту трухлядь хорошо Гена Моцкаль сказал - за бабло и в церкви напердит оригинал
- Кравчук закликав російську делегацію ТКГ визначитися з позицією щодо виконання домовленостей Нормандської четвірки до кінця року - Цензор.НЕТ 4262
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25.11.2020 21:30 Ответить
Думаю, в Минск нужно послать Порошенко. Он политик с опытом. Тем более, уже два минских соглашения подписал. Вдруг что, подпишет и в третий раз.
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25.11.2020 21:57 Ответить
Старого обмудка кацапы мало опускали по жизни? Ну ещё разок нах пошлют.
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25.11.2020 22:00 Ответить








K0५EGAR

@Rage4oK

·3 чВ украинском языке есть слово, которое максимально полно описывает этот 3,14: жалюгідність. зеленский, ты чмошник даже на фоне Свинарчука.Кравчук закликав російську делегацію ТКГ визначитися з позицією щодо виконання домовленостей Нормандської четвірки до кінця року - Цензор.НЕТ 4468
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25.11.2020 22:25 Ответить
Можна і доповнити словом нікчемність, але і цього замало. Більш потрібні слова слід відшукати в словнику нецензурної лайки.
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26.11.2020 06:30 Ответить
Пока кремлёвская крыса ещё не сдохла, никакие переговоры не дадут никакого результата....Не для того шизоидный кремлёвский КГБист десятки миллиардов долларов потратил на войну, чтобы вдруг собрать манатки и убраться в своё мокшанское болото.......
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25.11.2020 23:05 Ответить
Чи довго збирається пан Кравчук ламати оцю комедію з ТКГ? Чи він не знає справжньої історії Росії? Немає сенсу з тих розмов. Досить Зеленському-Єрмаку-Кравчуку заводити українців в оману.
Чітко заявити росіянам: ви підступні агресори - в перемовинах з вами сенсу не бачимо. Зачинити розмежування та занятися армією та економікою.
Люди? Постраждають, звісно. Деякі. Але іншого виходу немає.
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28.11.2020 23:23 Ответить
 
 