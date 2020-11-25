Кравчук призвал российскую делегацию ТКГ определиться с позицией по выполнению договоренностей Нормандской четверки до конца года
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинская делегация на заседании ТКГ 25 ноября напомнила свою позиции, что основа урегулирования ситуации на Донбассе - весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского формата, а также Минские соглашения как таковые, и подтвердила свою готовность продолжить последовательно работать для их реализации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу делегации.
"Леонид Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года", - говорится в сообщении.
Украинская делегация убеждена, что выходом из сложившейся ситуации в переговорах по Донбассу является проведение до конца 2020 года новой встречи на высшем уровне в Нормандском формате, которая подвела бы итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года, и обсудить планы дальнейшего их выполнения.
"Консолидированная позиция лидеров государств Нормандского формата, которые приняли во время своих встреч ряд документов по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, является главным ориентиром для дальнейшей работы", - указали в украинской делегации.
Украинская делегация не оставляет уверенности в том, что эта позиция продолжит быть основой эффективной совместной работы и в рамках ТКГ.
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- Шо я имею сказать Яков Моисеевич? Так могу сказать шо Кравчук таки ещё в ТКГ у том Минску.
- Я извиняюсь это не тот Кравчук шо таки продал Черноморской пароходство за недорого?
- Таки да, он. И я даже вам сказать и не знаю, шо он там вояет и несёт глупости, как шлюха триппер, но помню шо он и за Тимошегко агетировал и за Януковича майку на себе рвал, и с отем поцем Медведчуков в рекламе его предвыборной светился. Трудится дед не покладая своих немозолистых рук. И за тех и за тех и этим.
- Таки да, я вам даже скажу больше, Лёна Кравчук за деньги и в церкви перднет. От шоб только был заказчик не бедный.
Сказал, как пукнул в никуда
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K0५EGAR
@Rage4oK
·3 чВ украинском языке есть слово, которое максимально полно описывает этот 3,14: жалюгідність. зеленский, ты чмошник даже на фоне Свинарчука.
Чітко заявити росіянам: ви підступні агресори - в перемовинах з вами сенсу не бачимо. Зачинити розмежування та занятися армією та економікою.
Люди? Постраждають, звісно. Деякі. Але іншого виходу немає.