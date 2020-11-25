Кабмин и ОП могут ввести полный локдаун уже с 20 декабря, - СМИ

Кабинет Министров и Офис Президента рассматривают два варианта введения локдауна в период новогодних праздников из-за распространения заболеваемости COVID-19. Сценарий зависит от темпов распространения СOVID-19 и загруженности медицинской системы.

Об этом Суспільному сообщили источники, близкие к переговорам, информирует Цензор.НЕТ.

"Вариант локдауна действительно обсуждается сейчас в Кабмине и Офисе Президента. Пока рассматривается два варианта, в зависимости от того, какой будет статистика заболеваемости. В "лайтовом" варианте нам предложат локдаун после Нового года, на три недели, как раз на время новогодних каникул", - сказал собеседник издания.

Но если количество новых случаев будет расти, локдаун может быть введен уже с 20 декабря и тогда он захватит новогодние праздники.

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Собеседник отметил, что в настоящее время процент заполняемости больниц колеблется по Украине в среднем в пределах 50%, но если он будет достигать 80%, система здравоохранения может не выдержать.

"И тогда наступит то, о чем говорил Степанов (министр здравоохранения Максим Степанов. - Ред.): выборочная госпитализация и медицинский коллапс. Варианты локдауна пока только прорабатываются, возможно, транспортное сообщение останавливаться не будет", - добавили в ОПУ.

Напомним, 20 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что при более чем 30 тыс. заболевших COVID-19 в сутки правительство будет настаивать на введении более жестких карантинных мер.

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