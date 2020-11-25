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Кабмин (13803) карантин (16730) Офис Президента (1695) COVID-19 (18600) коронавирус (17042) локдаун (294)

Кабмин и ОП могут ввести полный локдаун уже с 20 декабря, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Кабмин и ОП могут ввести полный локдаун уже с 20 декабря, - СМИ

Кабинет Министров и Офис Президента рассматривают два варианта введения локдауна в период новогодних праздников из-за распространения заболеваемости COVID-19. Сценарий зависит от темпов распространения СOVID-19 и загруженности медицинской системы.

Об этом Суспільному сообщили источники, близкие к переговорам, информирует Цензор.НЕТ.

"Вариант локдауна действительно обсуждается сейчас в Кабмине и Офисе Президента. Пока рассматривается два варианта, в зависимости от того, какой будет статистика заболеваемости. В "лайтовом" варианте нам предложат локдаун после Нового года, на три недели, как раз на время новогодних каникул", - сказал собеседник издания.

Но если количество новых случаев будет расти, локдаун может быть введен уже с 20 декабря и тогда он захватит новогодние праздники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство усвоило уроки весеннего локдауна и разработало эффективный пакет помощи бизнесу, - советник главы ОП Милованов

Собеседник отметил, что в настоящее время процент заполняемости больниц колеблется по Украине в среднем в пределах 50%, но если он будет достигать 80%, система здравоохранения может не выдержать.

"И тогда наступит то, о чем говорил Степанов (министр здравоохранения Максим Степанов. - Ред.): выборочная госпитализация и медицинский коллапс. Варианты локдауна пока только прорабатываются, возможно, транспортное сообщение останавливаться не будет", - добавили в ОПУ.

Напомним, 20 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что при более чем 30 тыс. заболевших COVID-19 в сутки правительство будет настаивать на введении более жестких карантинных мер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Степанов постоянно называют разные цифры порога локдауна в Украине. ВИДЕО

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
В то время как во всех цивилизованных странах будет идти полным ходом вакцинация зелёные дебилы закроют всю страну смотреть рекламу на 1+1 министра культуры Ткаченко. Зелёный сюр от зелепукина
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25.11.2020 21:19
+7
Вы ж людей не госпитализируете... Идиоты..
А потом сатурация падает.. Кислорода нет... Так какого хрена доводить до такого состояния?
А умереть можно и при хорошей сатурации.. Сердечко остановится.. И мало чего... Идиоты.. Клоуны.. Они думаюТ. чем?
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25.11.2020 21:22
+7
100%. Был сегодня и на рынке и в Епицентре. 30% людей вообще без масок. Из остальных 70%, 9 из 10 носят маску на подбородке для виду в том числе сами продавцы. Ну что взять с етого быдла? А потом визжат что карантин и локдаун вводят. Так сами же до етого довели. Поетому быдло нужно загонять в стойло принудительно. Потому как быдло само не воспринимает реальности.
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25.11.2020 21:44
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В то время как во всех цивилизованных странах будет идти полным ходом вакцинация зелёные дебилы закроют всю страну смотреть рекламу на 1+1 министра культуры Ткаченко. Зелёный сюр от зелепукина
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25.11.2020 21:19 Ответить
Можна детальніше про вакцинацію в інших країнах і не голослівно- в якій країні і з якого числа вона починається?
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25.11.2020 21:22 Ответить
Оно не может,оно просто так пукнуло
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25.11.2020 21:36 Ответить
На 5 вподобайок наперділо.
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25.11.2020 21:39 Ответить
Пукнув Кравчук у храмі
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25.11.2020 21:45 Ответить
А ти хіба не чув, що їх в Запорєбріке вже "спутніком" щеплюють? Кабмин и ОП могут ввести полный локдаун уже с 20 декабря, - СМИ - Цензор.НЕТ 9976
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25.11.2020 21:39 Ответить
Їх від сказу треба щеплювати. )))
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25.11.2020 21:41 Ответить
Оно Вам надо? Поверьте на слово.
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25.11.2020 21:41 Ответить
Гугл у допомогу, США, ЕС та інші
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25.11.2020 21:44 Ответить
Таки зелёные рыгли решили полностью уничтожить экономику в ноль...кремлёвские кураторы наверняка в восторге.
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25.11.2020 21:20 Ответить
как можно уничтожить то, чего уже месяц как нет? Деньги потрачені впустую, освоені нужніми людьми, віборі прошли - пора ложить болт на всех
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25.11.2020 21:22 Ответить
Кабмін і ОП можуть ввести повний локдаун вже з 20 грудня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5534
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25.11.2020 22:26 Ответить
Кабмин и ОП могут ввести полный локдаун уже с 20 декабря, - СМИ - Цензор.НЕТ 8947
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25.11.2020 21:20 Ответить
Давно не святкую Новий Рік- не вважаю це святом.
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25.11.2020 21:20 Ответить
мало ли какая у кого шиза....а Новый год праздник и точка.
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25.11.2020 21:26 Ответить
Та святкуйте це совкове свято- справа ваша.
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25.11.2020 21:28 Ответить
Весь мир его празднует. С чего это совковый праздник?
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25.11.2020 21:32 Ответить
у него все праздники совковые ибо кто не с ним, тот против него и совок )
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25.11.2020 21:36 Ответить
Впервые Новый год стали праздновать в 1935 году. Претерпели секуляризацию старые атрибуты Рождества: Дед Мороз, ёлка (дерево и сам праздник), подарки под ёлкой. В январе 1937 года у Деда Мороза появилась обязательная спутница - Снегурочка.
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25.11.2020 21:37 Ответить
ШО ты за бред несёшь откровенный не позорся..Новый год праздновали ещё тыщи лет назад..называлось только по другому но у очень многих народов мира был праздник символизирующий начало нового цикла, и поворот на весну и лето, причём тут твой совок
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25.11.2020 22:14 Ответить
Ага- "тыщи".)))
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26.11.2020 04:28 Ответить
Идиот, Новый год коммуняки после 1917 запретили а а 1935 снова разрешили. Какой совок?
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25.11.2020 22:43 Ответить
Возможно, у вас новый год и ассоциируется с совком, который превратили его в довольно уродливое действо, но кто вам доктор? Меняйте свое отношение и не следуйте тем канонам.
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29.11.2020 23:43 Ответить
В мире празднуют в основном Рождество а не новый год. А новый год праздновать так же тупо как новый месяц или новую неделю. То кто всю жизнь на работе вкалывает без остановки и ждет нового года чтобы хоть немного отдышаться и пропердеться. А сейчас у многих повод на праздники чуть ли не каждый месяц.
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25.11.2020 21:39 Ответить
А если не христианин и живёшь в европе - рождество - это не тупо тогда?

Что такое праздник? Это есть день, «порожний» от работ, ничем не заполненный, кроме отдыха
Потому для меня нг - это праздник, а вы как хотите
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25.11.2020 22:15 Ответить
ШО ты за бред несёшь откровенный не позорся..Новый год праздновали ещё тыщи лет назад..называлось только по другому но у очень многих народов мира был праздник символизирующий начало нового цикла, и поворот на весну и лето, причём тут твой совок
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25.11.2020 22:15 Ответить
happy new year откуда
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25.11.2020 23:33 Ответить
Сралин придумал, чтоб подорвать доверие савецких граждан к загнивающему западу))
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29.11.2020 23:40 Ответить
АBBA тоже сралин придумал?
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30.11.2020 00:43 Ответить
Вы ж людей не госпитализируете... Идиоты..
А потом сатурация падает.. Кислорода нет... Так какого хрена доводить до такого состояния?
А умереть можно и при хорошей сатурации.. Сердечко остановится.. И мало чего... Идиоты.. Клоуны.. Они думаюТ. чем?
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25.11.2020 21:22 Ответить
"Кабинет Министров и Офис Президента"....
пара тройка клованов изображающих министров, президента и оффиc президента,
густо разбавленая ермаковской кацапней - к сожелению ето все, шо на сегодня есть...
так будете брать?
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25.11.2020 21:23 Ответить
иду на поправку после ковида.. что сказать - выжил не благодаря а в основном вопреки..... Семейный врач не назначила ни анализы крови, ни делать тест на ковид, ни флюорографию, все делал в разных клиниках платно, для себя, ни медикаментами не обеспечила, ни продуктами никто не помог когда слегла вся семья и сидели 2 недели на самоизоляции...
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25.11.2020 21:26 Ответить
молчу уже о померять сатурацию или хотя-бы температуру.... принять без очереди, постоянно высиживал очередя для продления больничного...
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25.11.2020 21:28 Ответить
Чтобы измерить температуру или сатурацию не нужно сидеть в очереди. Купите термометр и пульсоксиметр. Не можте сами, скооперируйтесь с кем-то И сидеть в очередях для продления б/л нельзя, т к именно вы нарушаете каранти, за что доны понести ответственность, расхаивая или разъезжая в общественном транспорте будучи больным. То что вы пишете, просто ложь. И кто вы такой -неизвестно, обычный пропагандон
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26.11.2020 08:11 Ответить
звичайно цього не може бути, в лікарняному листку - бронхіт
на результатах тесту

Кабмін і ОП можуть ввести повний локдаун вже з 20 грудня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9938
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26.11.2020 21:36 Ответить
доречі, тест зроблений за свої гроші, бо результати свого тесту, зробленого державною лаболаторіїю й досі не змогли опрацювати.. дзвонив лікарю вчора щоб дізнатись - каже ніколи.. все одно за медицинскм протоколом випишемо, навіть якщо в вас буде позитивний тест - це харків, місто, з якого навіть мер утік, щоб не лікуватись тут
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26.11.2020 21:40 Ответить
Цікаво, Зебілок ще не нудить від цієї пики? Вони так раділи, шо преЗЕдент молодий, стрункий та гарний. А Буба взяв та навіть у цьому сдєлал їх вмєстє. І це на фоні Пороха, який схуднув майже вдвічі.
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25.11.2020 21:54 Ответить
Кабмін і ОП можуть ввести повний локдаун вже з 20 грудня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4176
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25.11.2020 22:29 Ответить
"А Буба взяв та навіть у цьому сдєлал їх вмєстє"

Кабмін і ОП можуть ввести повний локдаун вже з 20 грудня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6800
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26.11.2020 00:17 Ответить
Бєнін кишеньковий чихуахуйониш, який розмордів на казенній шаурмі.
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26.11.2020 00:26 Ответить
лох даун
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25.11.2020 21:32 Ответить
типа для лохов
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25.11.2020 21:37 Ответить
Сколько людей, столько и мнений. Объявление строгого карантина или как его называют "локдауна" понятно ударит по экономике и достатку людей. Но в ситуации пандемии государство вынуждено вводить строгие меры , ведь иначе их же впоследствии и обвинят в обратном. И вводить его конечно же нужно вводить с 20-21 декабря ( до первого Рождества и начало корпаративных тусовок) и до 17 января ( окончания всех видов "старых и прочих новогодних праздников). Но при этом если вводить то власти обязаны обеспечить его выполнение, а не то что происходит сейчас. Ввели обязательный масочный режим, обещали контроль, карантин выходного дня и т.д. А по сути почти ничего не изменилось. Маски до сих пор 70% носит больше для виду даже внутри магазинов и т.д. либо на подбородке, либо на шее , в лучшем случае ниже носа, А в некоторых местах, рынки, остановки и т.д. их вообще не считают нужными носить. Если уж вводить такие строгости которые приведут к экономическим проблемам, то тогда хотя бы нужно обеспечить их выполнение, что бы достичь хоть какого то результата. А то и экономику загоним и больных меньше не станет. Вероятно у кого то свое мнение. Я просто высказываю свое.
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25.11.2020 21:39 Ответить
100%. Был сегодня и на рынке и в Епицентре. 30% людей вообще без масок. Из остальных 70%, 9 из 10 носят маску на подбородке для виду в том числе сами продавцы. Ну что взять с етого быдла? А потом визжат что карантин и локдаун вводят. Так сами же до етого довели. Поетому быдло нужно загонять в стойло принудительно. Потому как быдло само не воспринимает реальности.
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25.11.2020 21:44 Ответить
Ну, загонят, а ты где в это время будешь?
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25.11.2020 22:18 Ответить
Нема механізму, що може забезпечити виконання. І законодавчої бази під це нема. Так що усе це дурня з тим локдауном- заб'ють люди на нього.
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25.11.2020 21:44 Ответить
В том то и дело. Власть которая издает закон, постановление должна обеспечить его выполнение ЛЮБЫМИ средствами, вплоть до "драконовских", силовых, судебных.. Если же власть не в состоянии этого обеспечить, или не хочет, или боится, или просто не может, то тогда лучше не "мучать ж..пу". Потому что после этого власть вообще не будут воспринимать серьезно. Тут или - или..
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25.11.2020 21:50 Ответить
В Україні століттями владу не сприймають всерйоз- так що нічого не поміняється. І це погано.
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25.11.2020 21:54 Ответить
Локдаун реально угробит окончательно экономику страны, которая и так лежит. А лдей вгонят в еще бОльшую депрессию, и эти проблемы толко усилятся. Нужно работать с населением и контролировать выполнение масочного режима. Кто хочет отпраздновать НГ корпоративно, тот найдет способ это сделать и при закрытых ресторанах и кафе. яа вообще, кто читает, все наши комменты? Кому они нужны кроме нас самих? чтобы уменьшить свое разочарование...
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26.11.2020 08:18 Ответить
Хорошо написал
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26.11.2020 10:19 Ответить
Це дуже страшно, коли величезна Країна опинилась в заручних у влади некомпетених і жадібних паяців.
Час підготуватись просрали, гроші покрали, бюждет майже пустий...
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25.11.2020 21:42 Ответить
Ужосс..."фсьопропалонассливают!!!")))
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25.11.2020 21:46 Ответить
В то время как во всех цивилизованных странах будет идти полным ходом вакцинация зелёные дебилы закроют всю страну смотреть рекламу на 1+1 министра культуры Ткаченко. Зелёный сюр от зелепукина
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25.11.2020 21:43 Ответить
Кстати были предложения вводить локдауны отдельными отрезками. На три недели ввели, потом три недели работаем, потом опять и так дотянуть до апреля. Тоже вариант. Бог знает как оно лучше. Но на то она и власть и специалисты в этой области что бы выбрать наиболее подходящий вариант. Хотя хороших вариантов понятно нет.. Но нужно выбрать лучший их худших. Главное что бы не поздно. Не мы одни в такой вот ситуации., и более благополучные страны в такой же ситуации.
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25.11.2020 21:43 Ответить
На сьогодні нема спеціалістів в цій царині- і не тільки в Україні нема. Так що усе дослідним шляхом робиться.
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25.11.2020 21:48 Ответить
а зеля вещает что карантин выходного дня замечательно уже работает. как достали эти клоуны, даже сбрехать нормально не могут
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25.11.2020 21:47 Ответить
В Чехії массово тестують населення перед святами, щоб люди мали можливість святкувати Різдво та Новий рік, та подорожувати, а наши довбоЗЕби роблять все, щоб нам було ще гірше ніж є.
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25.11.2020 21:50 Ответить
І куди вони з Чехії подорожуватимуть- назад в Чехію? І чим тестування допоможе в святкуванні чогось?
Щось алогічне ви написали.
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25.11.2020 21:52 Ответить
Вначале надо заиметь вакцину, а также иметь в стране финансы на закупки и вакцинацию. Наим вакцина не светит до середины следующего года. В лучшем случае....
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26.11.2020 08:21 Ответить
тогда народ Украины - должен выйти на улицы и смести эту синагогу, которая довела Украину и народ Украины - своей жадностью и дилетантством - до ручки..
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25.11.2020 22:49 Ответить
Кабмін і ОП можуть ввести повний локдаун вже з 20 грудня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6203 Кабмін і ОП можуть ввести повний локдаун вже з 20 грудня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6460
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25.11.2020 22:55 Ответить
два дня был жуткий понос. думали, что ковид. Нашли причину - баклажанная икра (заморская) фирмы "Верес". Люди, обходите её подальше.
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30.11.2020 01:15 Ответить
 
 