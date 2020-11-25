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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Крушение самолета МАУ в Иране
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авиакатастрофа (1662) Иран (1558) компенсации (469) Харьковщина (4136)

Авиакатастрофа МАУ под Тегераном: Иран заложит в госбюджет-2021 €200 млн на компенсации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Авиакатастрофа МАУ под Тегераном: Иран заложит в госбюджет-2021 €200 млн на компенсации

Иранское правительство намерено заложить в государственный бюджет 200 миллионов евро на выплату компенсаций семьям жертв катастрофы самолета МАУ в январе этого года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Al-Monitor.

Средства будут выделены из Фонда национального развития Ирана. Точный объем компенсаций для каждого из пострадавших пока не определен.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран отказывается рассматривать пожизненное заключение как вариант наказания для виновных в катастрофе самолета МАУ под Тегераном, - Мамедов

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Также читайте: Енин о переговорах по сбитому самолету МАУ: Мы так и не дождались от иранской стороны ни одного обещанного документа

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+2
не гуд..

лучше бы целевые выплаты - запросить список и каждому туда капнуть.
зеленье все по карманам растаскает...
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25.11.2020 21:45
+1
Но стоять на коленях перед арабами, это норм?
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25.11.2020 21:51
+1
т.е не перед ниггером ты согласен, перед ****** например - он же не ниггер....
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25.11.2020 21:58
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Вже щось.
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25.11.2020 21:33 Ответить
не гуд..

лучше бы целевые выплаты - запросить список и каждому туда капнуть.
зеленье все по карманам растаскает...
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25.11.2020 21:45 Ответить
Ты как эт к Байдену относишься?
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25.11.2020 21:46 Ответить
к зеленью - очи вже не бачать?
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25.11.2020 21:48 Ответить
Но стоять на коленях перед арабами, это норм?
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25.11.2020 21:51 Ответить
как то ты бысто от байдена к арабам - он араб?
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25.11.2020 21:53 Ответить
Он нет, в этом то и проблема. Ты бы лично предклонился перед нигером?
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25.11.2020 21:56 Ответить
т.е не перед ниггером ты согласен, перед ****** например - он же не ниггер....
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25.11.2020 21:58 Ответить
***** не актуален, он не мой президент. А нигеры да, они в нашей среде. Не хватает кричать путин ***** и при этом смоктать член нигера.
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25.11.2020 22:03 Ответить
так твой президент ниггер и он тебе не нравится?
никак не пойму причем тут байден и арабы - запутал ты меня ...
а у кого бы ты отлекал - ну так шо бы тебе понравилось?
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25.11.2020 22:06 Ответить
шойга - чем ни кандидатец на твой черный рот?
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25.11.2020 22:08 Ответить
выбирайте шо то одно
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25.11.2020 22:48 Ответить
Я о том, что не следует топить за Трама, этот тот же *****. Ты со мной соглашаеьшся?
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25.11.2020 22:12 Ответить
от когда без наездов и неумных вопросов все выясняется за 1 секунду - за рыжего топить не надо и никто етого не делал....
республиканцы перестроятся и найдут не идиота? - на то вся и надежда.
а придурок от любой партии в хате никому не нужен - тут вынос...
и да ето - у вас ус сменился, отклеился, перефлажился - списываю на неосторожность
в обращении со сложным девайсом....
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25.11.2020 22:21 Ответить
Чет такие они медленные, как в Естонии
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25.11.2020 21:45 Ответить
рілі? у нас перекрито авіатрафік через "подібний" випадок... де розслідування? де гарантії? де с*ка принциповість???
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25.11.2020 22:24 Ответить
миллиардные компенсации компании каломойского или компенсации родственникам погибших людей?
почему не открыли уголовные дела на мау, почему разрешили вылет этого рейса, ведь знали и была информация, что там идут обстрелы и вылет из аэропорта - не безопасен..
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25.11.2020 22:47 Ответить
Дебилизм зелёных идиотов просто зашкаливает.
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25.11.2020 22:48 Ответить
Не катастрофа, а теракт!
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25.11.2020 23:32 Ответить
не густо
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26.11.2020 11:44 Ответить
 
 