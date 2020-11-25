Авиакатастрофа МАУ под Тегераном: Иран заложит в госбюджет-2021 €200 млн на компенсации
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Иранское правительство намерено заложить в государственный бюджет 200 миллионов евро на выплату компенсаций семьям жертв катастрофы самолета МАУ в январе этого года.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Al-Monitor.
Средства будут выделены из Фонда национального развития Ирана. Точный объем компенсаций для каждого из пострадавших пока не определен.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
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лучше бы целевые выплаты - запросить список и каждому туда капнуть.
зеленье все по карманам растаскает...
никак не пойму причем тут байден и арабы - запутал ты меня ...
а у кого бы ты отлекал - ну так шо бы тебе понравилось?
республиканцы перестроятся и найдут не идиота? - на то вся и надежда.
а придурок от любой партии в хате никому не нужен - тут вынос...
и да ето - у вас ус сменился, отклеился, перефлажился - списываю на неосторожность
в обращении со сложным девайсом....
почему не открыли уголовные дела на мау, почему разрешили вылет этого рейса, ведь знали и была информация, что там идут обстрелы и вылет из аэропорта - не безопасен..