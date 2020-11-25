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Крым (26018) разведка (4005) Россия (91316) Ходжес (135)

Россия не оставила планов "пробить сухопутный коридор" в оккупированный Крым, - генерал США Ходжес

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия не оставила планов

Если руководство Российской Федерации почувствует, что Запад не отреагирует на ее агрессию против Украины, они пойдут на захват территорий.

Об этом генерал-лейтенант, командующий силами США в Европе Бен Ходжес сообщил в интервью украинскому изданию ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно уверен, что это то, что они хотели бы сделать. Я точно не знаю, собираются ли они это сделать на самом деле. Но, если они верят, что Запад на самом деле не отреагирует, я думаю, что они будут готовы попробовать на это пойти. Но я думаю, что Украина знает об этом не только в виду российских военных, но и потому, что у вас есть люди на Юге, которые, возможно, склонны к коррупции и дезинформации. Я хочу сказать, что должна быть устойчивость украинского общества, членов парламента и местных властей и они должны иметь желание этому противостоять", - сообщил Бен Ходжес.

Он подчеркнул, что считает, что в военном плане НАТО не потерял Черноморский регион - в регионе есть три союзника альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Запад не будет конкурировать в Черном море, это значит, что Россия может здесь делать все, что угодно, - экс-командующий силами США в Европе Ходжес

"Но, бесспорно, нам надо делать больше в Черном море, чтобы перехватить инициативу у Кремля и привлечь их к ответственности за нарушение международного права. Сейчас это не является приоритетом высшего порядка. У ВМС США там сейчас всего пару кораблей. Сейчас Черное море не является недостаточно приоритетным, чтобы увеличивать присутствие. Именно поэтому Украина, Турция, Румыния, Грузия и Болгария должны работать вместе, чтобы повысить вашу собственную способность противостоять, и привлечь Германию и Францию уделять больше внимания целям России в регионе", - рассказал Ходжес.

Он утверждает, что эти страны должны сотрудничать между собой, как с военной точки зрения, обмена разведданными, так и с дипломатической - чтобы объединить свои голоса в Брюсселе, Вашингтоне, Берлине, Париже, Лондоне для повышения осведомленности о стратегической важности. Сейчас, по мнению Бена Ходжеса, этих голосов нет, каждая страна движется сама по себе и не имеет должного внимания в Брюсселе или Вашингтоне.

Напомним, о планах России применить российские Вооруженные силы для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым в июне 2020 года сообщала украинская разведка.

Также читайте: Украина является "краеугольным камнем" в противостоянии за Черное море, - генерал США Ходжес

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+15
За последние 400 лет Россия ни разу в истории добровольно не выполнила ни одну договоренность которую подписала.
- Бен Ходжес, командующий армией США в Европе
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25.11.2020 23:02
+14
Звездит как дышит. У нас по графику окончание войны. Шлимазл зуб давал😁
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25.11.2020 21:59
+13
Россия не оставила планов "пробить сухопутный коридор" в оккупированный Крым, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 3985
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25.11.2020 22:02
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Звездит как дышит. У нас по графику окончание войны. Шлимазл зуб давал😁
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25.11.2020 21:59 Ответить
і попурі з сєпарами Россия не оставила планов "пробить сухопутный коридор" в оккупированный Крым, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 3864
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25.11.2020 22:11 Ответить
в попури
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25.11.2020 22:41 Ответить
Головна мета Росєї це вся Україна ,принаймні в статусі країни-сателіта!!!Кремлівський недопалок спить і бачить себе царьом Великої,Малої та Білої Русі !!)))
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25.11.2020 22:11 Ответить
Судячи з наявної інформації, йому тепер вже не трон царський личить, а судно в палаті...
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25.11.2020 22:14 Ответить
Таких як )(уйло в Расєє мільони !!)))
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25.11.2020 22:16 Ответить
недаждетесь!
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25.11.2020 22:20 Ответить
Почитай російський ресурс - "Русский еврей", сьогодні... головна стаття дня... Вони, на відміну від "сру. весни", пишуть доволі об"єктивно і інформація правдива...
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25.11.2020 23:06 Ответить
САме для здійснення цієї мети і прокладає зелена пліснява шлях до влади зажопінцям та Ко !!!)))
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25.11.2020 22:15 Ответить
Зелена пліснява ,в порівнянні з зажопінцями ,це хлопчиська з брудними попками !!))
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25.11.2020 22:23 Ответить
не той вітер з Америки,щоб )(уйло зміг паруса розправити.Воно сидить у бункері і думає,як би до очередного победобесія дожити.
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25.11.2020 22:51 Ответить
Он просто понимает, что РФ без Беларуси и Украины развалится. Коммуняки это тоже понимали.
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25.11.2020 23:16 Ответить
Це кістяк "Русского мира"!!! Успішна євроінтеграція України , це каталізатор прискорення руйнаціі Расєї !!)))
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25.11.2020 23:22 Ответить
Нет, это не катализатор. Пока "условные" славяне был большинством в Империи и СССР, они скрепляли и удерживали этот конгломерат вместе.
Сейчас понемногу поднимают голову националисты в республиках, чем с экономикой хуже тем больше. **** плешивая понимает, если полыхнёт, то рфии писта.
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25.11.2020 23:36 Ответить
Но почему? Уже как 30 лет Украина перестала кормить москалей, а она всё никак не разваливается.
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25.11.2020 23:58 Ответить
Серьезно? 30 лет?) А чьи сыры и курей вы давили тракторами?)))
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26.11.2020 00:11 Ответить
Не переживай, главное что москали уже кормят как их, а, чурок, черножопых, абхазо-осетинских грызунов... 😁 Кстати, не будете их кормить, сожрут вас😁. И да, СЭСЭСЭР долго держался, потом ёй🖕😁
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26.11.2020 01:11 Ответить
Это зельцман тебе звездит ,как дышит , Украину предостерегают
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26.11.2020 01:10 Ответить
Вика, я понимаю время позднее, но ау, мне что, значок сарказм ставить😁
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26.11.2020 01:17 Ответить
Добавлю
Шлемазл (шлимазл) - жаргонное слово, имеющее распространение в еврейском говоре и кащенизме. Обозначает весёлого придурка
Объяснять кто у нас Зе, надеюсь не стоит 😁
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26.11.2020 01:27 Ответить
Россия не оставила планов "пробить сухопутный коридор" в оккупированный Крым, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 3985
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25.11.2020 22:02 Ответить
у бульбохуйлофюрера в чёрном море свои приоритеты тоже. там основной источник всех его морепродуктов, которыми он старшенького своего вместе с парой мешков картоши потчует )
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25.11.2020 22:02 Ответить
сухопутный коридор в пустынный крым....
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25.11.2020 22:02 Ответить
Очко кацапы себе пробьют.
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25.11.2020 22:04 Ответить
генерал , а ты об этом нашему главнокомандовачу расскажи, а то у него все чики-бомбони и вааще по плану мир на бамбасе! в декабре срок его обещания истекает 1 год, в прошлогоднем декабре перед норманской встречей в интервью с журналистами он сказал -если через год я не остановлю войну на бамбасе то уйду в отставку..... а тут американский генерал со своими предостережениями.... подожди генерал , может он сам в оставку уйдет. хотя вряд ли, они обычно присасываються как пьявки.
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25.11.2020 22:07 Ответить
Не новина, що світ дано живе за законом джунглів" Кожен сам за себе". Незрозуміло, як Україна може це переламати, коли Франція щойно розпочала величезну сварку з ісламом та з Азербайджаном та Турцією.
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25.11.2020 22:07 Ответить
ну так переломала же до 2016 года...пока был вменяемый президент.
одно нас спасает,шо ***** уже как тот старый дед-с девками может только глазами Росія не залишила планів "пробити сухопутний коридор" в окупований Крим, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 8046.
впрочем теперь уже и в прямом смысле этого слова.
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25.11.2020 22:22 Ответить
І багато нам летальної зброї дали?
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26.11.2020 04:26 Ответить
планы так себе...
Тут и пробивать ничего не надо, вава откроет с хлебом-солью.
Вот только бабло закончится от МВФ и сам предложит, ибо деваться этому 6-му брауни некуда - или на кол,или в объятия хэйла Россия не оставила планов "пробить сухопутный коридор" в оккупированный Крым, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 6945
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25.11.2020 22:10 Ответить
Країни повинні співпрацювати між собою !!!, як з військової точки зору, обміну розвідданими, так і з дипломатичної - щоб об'єднати свої голоси. А кожна країна рухається сама по себе !!! Ось і все пояснення ситуації ...
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25.11.2020 22:15 Ответить
Біда в тому, що українське суспільство не рухається в одному напрямку, не консолідоване, і по суті його всього 25%.
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27.11.2020 18:34 Ответить
Доки потерпіле у керма, - ху&ло буде поспішати.
Небезпека й справді велика.
Як стало відомо, американці терміново будуватимуть базу в Маріуполі.
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25.11.2020 22:15 Ответить
Треба базу будувати в районі адмінкордона з Кримом !!))
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25.11.2020 22:20 Ответить
Бази не будують на кордонах.
А пі&дюлєй кацапи й звідти отримають!))
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25.11.2020 22:25 Ответить
Чув про таку країну Гібралтар???)))
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25.11.2020 22:45 Ответить
А до чого тут скеля на перешийку? Це звичайний опорник, який не виконує функцій оборони.
Нормальна оборона повинна мати максимально можливу глибину, це азбука.
Ти шо, просто вирішив "повумнічать?))))))
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25.11.2020 23:34 Ответить
Яку базу? тільки кілька палаток для наших морпіхів.
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27.11.2020 18:36 Ответить
Не звезди. Рашка все еще имеет планы пробить сухопутный коридок. Без коридора крым как чемодан без ручки. Просто ***** надеялось что Украина а вернее украинские колаборанты сами на блюдечке преподнесут Рашке сухопутный коридор на крым. Кравчук кстати неоднократно заявлял что Украина должна дать Особый Статус (Автономия) не только ОРДЛО а всему дамбасу. Тоесть с Мариуполем и тд. Там и коридор уже не долго дать в обмен на сладкие обещания долгожданного кредита от МВФ от Макарона и Меркельши.
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25.11.2020 22:18 Ответить
Кстати ***** не только на крым желает коридор а и на Одессу и приднестровье. ***** рвет и мечет что Молдова уходит из под когтей кремля. Без коридора и приднестровье скоро сдуется.
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25.11.2020 22:21 Ответить
Схід та Південь України ,це першочерговий етап шматування України !!))
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25.11.2020 22:27 Ответить
по кредиту решают США
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25.11.2020 22:43 Ответить
А зачем ему нужен коридор? После постройки моста он уже не нужен.
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26.11.2020 00:56 Ответить
Мост ето всего лишь как канатная дорога которая ведет на ворованный участок и показывает на весь мир что ето не росийская земля. Кроме того крым можно отрезать от росийской военной помощи одним подрывом моста. А сухопутный коридор ето уже куча возможностей. От военной поддержки по земле до прокладки енергетических магистралей в том числе водопровода. Кроме того сухопутный коридор отрежет Украину от Азовского моря, Мариуполя и крыма что сделает освобождение крыма Украиной невозможным. А так же создаст плацдарм для наступления на Одессу и приднестровье. Кстати в пользу етой версии говорит то что на ТКГ постоянно подымается вопрос о Автономии (особом статусе) не только окупированных территорий а о всем дамбасе. Ето считай Азовское море, порты и металургия отрезаны от Украины и физически и политически. А дальше все как в крыму, вытеснение всего украинского и большое переселение кацапов с Дальнего Востока на дамбас.
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26.11.2020 01:54 Ответить
Так вот зачем Зеля дороги строит и минные заграждения снимает.
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25.11.2020 22:24 Ответить
Российские военные корабли находятся в 1500 метрах от Одессы и уже уже блокируют украинские суда.А наши любители мира всё хотят глянуть в глаза кремлёвскому Фюреру Росія не залишила планів "пробити сухопутний коридор" в окупований Крим, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1372
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25.11.2020 22:33 Ответить
ссылку можна?
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25.11.2020 22:44 Ответить
Не свисти. Це менше однієї милі.
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25.11.2020 22:52 Ответить
Нахер им нужен тот коридор? Давно же мост построили.
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25.11.2020 22:37 Ответить
Разом з коридором піде Дніпровська вода в Крим !!))
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25.11.2020 22:41 Ответить
вода может пойти и без коридора. бросок на Каховку.
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25.11.2020 22:45 Ответить
так себе реконструкция. коридор шириной 5-7 км вдоль линии побережья Азовского моря? зачем?если можно забрать все вплоть до Каховки-Энергодар -Мелитополь.
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25.11.2020 23:38 Ответить
Если бы она им так нужна была, давно бы стали её закупать, даже по конской цене.
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25.11.2020 22:45 Ответить
кто ж им продаст?
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25.11.2020 23:35 Ответить
Предлагали 2 млрд $ в год за воду. Главзебил или засцал, или думает.
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26.11.2020 09:50 Ответить
Їм коридор потрібен до Придністров'я, і щоб захопити все узбережжя Чорного моря
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27.11.2020 18:46 Ответить
железный алень с рельсой двух надежнее, однако, братан-славянин...
моржом клянусь и аленем винторогим клянусь тоже - мы же славяне с тобой, да винторогий?
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25.11.2020 22:58 Ответить
когда уже ваш терешковский совет ********* проголосует за заброниронирование ***** место в раю - минуя апостола Петра?
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25.11.2020 23:33 Ответить
Помер Путін. Взяв валізу з доларами, приходить у рай. Святий Петро питає:
- Хто будеш?
- Путін...
- Присядь, почекай, звірюся, куди тебе направить...
Присів, поряд валізу поставив... Перелистав Петро "кондуїт"... Нема такого...
- Тобі не до нас, а в пекло...
Поплівся Путін. Приходить, а Сатана його радісно зустрічає:
- О-о-о!!! Нарешті!!! Ми для тебе вже ВІП-апартаменти приготували!...
Тут Путін "лап" - валізу забув у святого Петра. Сатана питає:
- Що таке?...
Та, от, валізу з доларами, у святого Петра, забув...
Сатана кличе чортенят:
- Швидко в Рай і принсти від святого Петра путінську валізу!...
Прибігли чортенята до воріт Раю, а там - обідня перерва і ворота заперті... Ну один став рачки, другий - йому на спину, і силиться через стіну перелізти... Архангели стоять нагорі, і один другому каже:
- Дивися!... Не пройшло і десяти хвилин, як Путін в Пекло потрапив, а з нього вже чорти втікать стали...
*
- Вы знаете, экстрасенсы установили что черти в аду для Путина персональный казан приготовили!
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть.
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи ..." Последнее слово экстрасенсы сообщать отказались, но заметно смутились, покраснели а позже сильно смеялись…
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26.11.2020 06:59 Ответить
Надо арендовать Ходжеса у Америки на пост министра обороны Украины, люто он кацапов ненавидит!
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25.11.2020 22:55 Ответить
Это днище. Генерал ничего не понимает. Мыслит как военный и с точки зрения интересов государства.
А Пукин действует в своих интересах которые не всегда пересекаются с интересами государства. Если бы он мыслил так как думает американский генерал, то не полез бы в Крым, в Сирию и т.п.
Запад не понимает Пукина. Приписывают ему какие-то рациональные мотивы, на своей манер.
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25.11.2020 23:02 Ответить
- В. В., а Вы можете сделать жизнь россиян приятной, богатой и счастливой?...
- Нет, не могу…
- А почему? …
- Так они сами её такой делать не хотят… Им приятней и легче сделать хуже жизнь соседу…
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26.11.2020 07:01 Ответить
За последние 400 лет Россия ни разу в истории добровольно не выполнила ни одну договоренность которую подписала.
- Бен Ходжес, командующий армией США в Европе
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25.11.2020 23:02 Ответить
Угоди з Расєєю ,це лоховський розводняк,"гнилой базар" !!!)))
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25.11.2020 23:06 Ответить
Она уже его пробила через пролив, возможно Ходжесу не сказали про мост. Русне не коридор, а водопровод теперь нужен. Но через нас она его пробивать не будет, потому как в таком случае распишется в своей беспомощности решить проблему без воды с Днепра.
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25.11.2020 23:58 Ответить
Имитационная реконструкция возможного удара ВС РФ .
Часть первая. Направление "Юг"
https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_21.html
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26.11.2020 07:22 Ответить
Боженька защити Одэссу и моего брата Изю Вассермана!
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26.11.2020 08:32 Ответить
Як тільки парашія почне пробивати "коридор" в Україну за водою, то китайці почнуть пробивать "коридор" до них за нафтою і газом. Кацапи сцикуни, вони розуміють, що в Україні вже є своє військо і озброєння і це не 2014 рік. Вони також знають, що частина поневоленого народу в РФ почне свою визвольну боротьбу.
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26.11.2020 10:25 Ответить
Хотели бы - пролбили. А так у них и мост имеется зачем им сухопутный участок ?
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26.11.2020 11:29 Ответить
Зачем им Молдавия, Украина, Грузия, Беларусь,Сирия, Армения, Азербайджан...? Зачем сухопутний коридор...
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27.11.2020 18:52 Ответить
 
 