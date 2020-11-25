Россия не оставила планов "пробить сухопутный коридор" в оккупированный Крым, - генерал США Ходжес
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Если руководство Российской Федерации почувствует, что Запад не отреагирует на ее агрессию против Украины, они пойдут на захват территорий.
Об этом генерал-лейтенант, командующий силами США в Европе Бен Ходжес сообщил в интервью украинскому изданию ТСН, передает Цензор.НЕТ.
"Я абсолютно уверен, что это то, что они хотели бы сделать. Я точно не знаю, собираются ли они это сделать на самом деле. Но, если они верят, что Запад на самом деле не отреагирует, я думаю, что они будут готовы попробовать на это пойти. Но я думаю, что Украина знает об этом не только в виду российских военных, но и потому, что у вас есть люди на Юге, которые, возможно, склонны к коррупции и дезинформации. Я хочу сказать, что должна быть устойчивость украинского общества, членов парламента и местных властей и они должны иметь желание этому противостоять", - сообщил Бен Ходжес.
Он подчеркнул, что считает, что в военном плане НАТО не потерял Черноморский регион - в регионе есть три союзника альянса.
"Но, бесспорно, нам надо делать больше в Черном море, чтобы перехватить инициативу у Кремля и привлечь их к ответственности за нарушение международного права. Сейчас это не является приоритетом высшего порядка. У ВМС США там сейчас всего пару кораблей. Сейчас Черное море не является недостаточно приоритетным, чтобы увеличивать присутствие. Именно поэтому Украина, Турция, Румыния, Грузия и Болгария должны работать вместе, чтобы повысить вашу собственную способность противостоять, и привлечь Германию и Францию уделять больше внимания целям России в регионе", - рассказал Ходжес.
Он утверждает, что эти страны должны сотрудничать между собой, как с военной точки зрения, обмена разведданными, так и с дипломатической - чтобы объединить свои голоса в Брюсселе, Вашингтоне, Берлине, Париже, Лондоне для повышения осведомленности о стратегической важности. Сейчас, по мнению Бена Ходжеса, этих голосов нет, каждая страна движется сама по себе и не имеет должного внимания в Брюсселе или Вашингтоне.
Напомним, о планах России применить российские Вооруженные силы для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым в июне 2020 года сообщала украинская разведка.
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Сейчас понемногу поднимают голову националисты в республиках, чем с экономикой хуже тем больше. **** плешивая понимает, если полыхнёт, то рфии писта.
Шлемазл (шлимазл) - жаргонное слово, имеющее распространение в еврейском говоре и кащенизме. Обозначает весёлого придурка
Объяснять кто у нас Зе, надеюсь не стоит 😁
одно нас спасает,шо ***** уже как тот старый дед-с девками может только глазами .
впрочем теперь уже и в прямом смысле этого слова.
Тут и пробивать ничего не надо, вава откроет с хлебом-солью.
Вот только бабло закончится от МВФ и сам предложит, ибо деваться этому 6-му брауни некуда - или на кол,или в объятия хэйла
Небезпека й справді велика.
Як стало відомо, американці терміново будуватимуть базу в Маріуполі.
А пі&дюлєй кацапи й звідти отримають!))
Нормальна оборона повинна мати максимально можливу глибину, це азбука.
Ти шо, просто вирішив "повумнічать?))))))
Имитационная реконструкция возможного удара ВС РФ .
моржом клянусь и аленем винторогим клянусь тоже - мы же славяне с тобой, да винторогий?
- Хто будеш?
- Путін...
- Присядь, почекай, звірюся, куди тебе направить...
Присів, поряд валізу поставив... Перелистав Петро "кондуїт"... Нема такого...
- Тобі не до нас, а в пекло...
Поплівся Путін. Приходить, а Сатана його радісно зустрічає:
- О-о-о!!! Нарешті!!! Ми для тебе вже ВІП-апартаменти приготували!...
Тут Путін "лап" - валізу забув у святого Петра. Сатана питає:
- Що таке?...
Та, от, валізу з доларами, у святого Петра, забув...
Сатана кличе чортенят:
- Швидко в Рай і принсти від святого Петра путінську валізу!...
Прибігли чортенята до воріт Раю, а там - обідня перерва і ворота заперті... Ну один став рачки, другий - йому на спину, і силиться через стіну перелізти... Архангели стоять нагорі, і один другому каже:
- Дивися!... Не пройшло і десяти хвилин, як Путін в Пекло потрапив, а з нього вже чорти втікать стали...
*
- Вы знаете, экстрасенсы установили что черти в аду для Путина персональный казан приготовили!
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть.
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи ..." Последнее слово экстрасенсы сообщать отказались, но заметно смутились, покраснели а позже сильно смеялись…
А Пукин действует в своих интересах которые не всегда пересекаются с интересами государства. Если бы он мыслил так как думает американский генерал, то не полез бы в Крым, в Сирию и т.п.
Запад не понимает Пукина. Приписывают ему какие-то рациональные мотивы, на своей манер.
- Нет, не могу…
- А почему? …
- Так они сами её такой делать не хотят… Им приятней и легче сделать хуже жизнь соседу…
- Бен Ходжес, командующий армией США в Европе
Часть первая. Направление "Юг"
https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_21.html