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Съезд судей, на котором должны назначить судью КСУ, перенесли на конец февраля

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Съезд судей, на котором должны назначить судью КСУ, перенесли на конец февраля

Очередной съезд судей Украины, который должен был назначить судью Конституционного суда Украины, четырех членов Высшего совета правосудия и избрать новый состав Совета судей Украины, состоится 23-25 ​​февраля 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, такое решение было принято на внеочередном заседании Совет судей Украины (ССУ), сообщает пресс- служба ССУ.

Это решение поддержали 24 членов Совета из 25 присутствующих на заседании.

Отмечается, что основанием для такого решения стало ухудшение эпидемической ситуации в государстве, а также письмо Министерства здравоохранения Украины, в котором отмечается, что "эпидемическая ситуация по распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV- 2, значительно усложняется ", а также рекомендуется" провести съезд судей Украины в дистанционном формате ".

Председатель Совета судей Украины Богдан Монич уточнил, что Совет судей Украины ранее обратилась в Министерство здравоохранения Украины, чтобы получить четкие и детализированные рекомендации относительно условий, при соблюдении которых можно было бы провести судейский форум. Впрочем, по сути "получили запрет проводить съезд".

Согласно Конституции, съезд судей Украины назначает 6 судей КСУ с 18-ти. Сейчас одно из мест в КСУ по этой квоте остается вакантным.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Ребята, а не пора ли нам собраться, да сделать так, чтобы фонари к Рождеству украсились знаковыми фигурами, а места ВСЕХ коррумпированных сволочей, называющих себя судьями, стали вакантными?
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25.11.2020 22:10
+4
Сначала нужно повесить их куратора Портнова. А перед этим его хозяина Беню и его кукол во власти. А потом судьи сами быстро поумнеют.
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25.11.2020 22:23
+2
Коломойський сказав: "Дефолт". портнов, з пліснявою отарою, виконують.
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25.11.2020 22:44
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Хто всрався - невістка😀
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25.11.2020 22:07 Ответить
Ребята, а не пора ли нам собраться, да сделать так, чтобы фонари к Рождеству украсились знаковыми фигурами, а места ВСЕХ коррумпированных сволочей, называющих себя судьями, стали вакантными?
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25.11.2020 22:10 Ответить
Сначала необходимо сшить страну по общим здравым взглядам а вот тогда и данный вопрос отпадёт сам по себе потому что все будут за одно то есть против коррупции а не делится на порохозеляюлямайбахаопезезешников да на такое длинношеее слово З'їзд суддів, на якому мали призначити суддю КСУ, перенесли на кінець лютого - Цензор.НЕТ 8499
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25.11.2020 22:22 Ответить
Словосочетание "сшить страну" после 2019 года вызывает отвращение. Запустили эту хрень по телику, что кто-то кого-то там разделяет по каким-то признакам, а потом взялись "сшивать", а точнее "шить"... себе на карман.
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25.11.2020 23:52 Ответить
Что есть то есть то о чём вы сказали я даже не учитывал однако вижу что на самом деле происходит и сталкиваюсь с этим повседневно скажем срачь между по и зе командами актуален и не нашутку агрессивен
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25.11.2020 23:56 Ответить
Сначала нужно повесить их куратора Портнова. А перед этим его хозяина Беню и его кукол во власти. А потом судьи сами быстро поумнеют.
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25.11.2020 22:23 Ответить
Ето не сьезд а сходняк судей которые будут избирать главаря общака.
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25.11.2020 22:13 Ответить
Це не судді. Це потвори в мантіях.Може є чесний 1 на 1000...
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25.11.2020 22:28 Ответить
Сходняк
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25.11.2020 22:35 Ответить
Коломойський сказав: "Дефолт". портнов, з пліснявою отарою, виконують.
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25.11.2020 22:44 Ответить
все идет к отмене безвиза,и прекращению сотрудничества Украины с МВФ и мировыми финансовыми кредиторами.Обятия дефолта и оккупационные рашистские для Украины и ее народа ,все шире распростерты"слугами"
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25.11.2020 23:43 Ответить
уточните: февраля какого года?
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26.11.2020 00:32 Ответить
 
 