Съезд судей, на котором должны назначить судью КСУ, перенесли на конец февраля
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Очередной съезд судей Украины, который должен был назначить судью Конституционного суда Украины, четырех членов Высшего совета правосудия и избрать новый состав Совета судей Украины, состоится 23-25 февраля 2021 года.
Как передает Цензор.НЕТ, такое решение было принято на внеочередном заседании Совет судей Украины (ССУ), сообщает пресс- служба ССУ.
Это решение поддержали 24 членов Совета из 25 присутствующих на заседании.
Отмечается, что основанием для такого решения стало ухудшение эпидемической ситуации в государстве, а также письмо Министерства здравоохранения Украины, в котором отмечается, что "эпидемическая ситуация по распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV- 2, значительно усложняется ", а также рекомендуется" провести съезд судей Украины в дистанционном формате ".
Председатель Совета судей Украины Богдан Монич уточнил, что Совет судей Украины ранее обратилась в Министерство здравоохранения Украины, чтобы получить четкие и детализированные рекомендации относительно условий, при соблюдении которых можно было бы провести судейский форум. Впрочем, по сути "получили запрет проводить съезд".
Согласно Конституции, съезд судей Украины назначает 6 судей КСУ с 18-ти. Сейчас одно из мест в КСУ по этой квоте остается вакантным.
Пожалуйста, подождите...