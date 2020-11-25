Минобразования заявило о кардинальных изменениях в отборе школьных учебников из-за ошибок и неточностей

Министерство образования и науки Украины заявило о пересмотре своей системы экспертизы школьных учебников, после того, как в соцсетях начали обсуждать ошибки и неточности в пособиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре МОН.

В частности, в министерстве планируют усовершенствовать нормативную базу о конкурсе среди авторов и качестве обучения экспертов, которые отбирают учебники.

Также предлагают повысить уровень ответственности издательств, которые за средства государственного бюджета публикуют школьные пособия.

В министерстве отметили, что критическая ситуация со школьными учебниками возникла из-за того, что авторы и издательства физически не успевают качественно их подготовить и отредактировать.

К тому же учебники в Украине внедряют в школьной практике без надлежащей апробации. Во время проверки материалов часть учебника может быть уже в верстке, а часть ㅡ еще в виде рукописи.

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Учителя, в свою очередь, должны выбирать из десятка учебников с одним названием в сжатые сроки и часто лишь по частям готовых текстов.

"В свое время коллегия МОН пошла навстречу просьбе издательств и снизила нижнюю границу выбора учебников учителями с 20000 до 10000. С одной стороны, это дало возможность учесть большинство предложений учителей, но с другой - заложило риски снижения качества экспертизы этих учебников", ㅡ отметили в МОН.

Некоторые издательства, которые за государственный счет выдают школьные учебники, также недобросовестно выполняли свои обязательства. В министерстве говорят, что из-за экономии на профессиональных редакторах и срочность, такие они публикуют некачественно вычитанные учебники.

"Хотя по соглашению, заключенному с издательствами, именно на них и авторов возлагается ответственность за качество учебников", ㅡ отметили в МОН.

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