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Минобразования заявило о кардинальных изменениях в отборе школьных учебников из-за ошибок и неточностей

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минобразования заявило о кардинальных изменениях в отборе школьных учебников из-за ошибок и неточностей

Министерство образования и науки Украины заявило о пересмотре своей системы экспертизы школьных учебников, после того, как в соцсетях начали обсуждать ошибки и неточности в пособиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре МОН.

В частности, в министерстве планируют усовершенствовать нормативную базу о конкурсе среди авторов и качестве обучения экспертов, которые отбирают учебники.

Также предлагают повысить уровень ответственности издательств, которые  за средства государственного бюджета публикуют школьные пособия.

В министерстве отметили, что критическая ситуация со школьными учебниками возникла из-за того, что авторы и издательства физически не успевают качественно их подготовить и отредактировать.

К тому же учебники в Украине внедряют в школьной практике без надлежащей апробации. Во время проверки материалов часть учебника может быть уже в верстке, а часть ㅡ еще в виде рукописи.

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Учителя, в свою очередь, должны выбирать из десятка учебников с одним названием в сжатые сроки и часто лишь по частям готовых текстов.

"В свое время коллегия МОН пошла навстречу просьбе издательств и снизила нижнюю границу выбора учебников учителями с 20000 до 10000. С одной стороны, это дало возможность учесть большинство предложений учителей, но с другой - заложило риски снижения качества экспертизы этих учебников", ㅡ отметили в МОН.

Некоторые издательства, которые за государственный счет выдают школьные учебники, также недобросовестно выполняли свои обязательства. В министерстве говорят, что из-за экономии на профессиональных редакторах и срочность, такие они публикуют некачественно вычитанные учебники.

"Хотя по соглашению, заключенному с издательствами, именно на них и авторов возлагается ответственность за качество учебников", ㅡ отметили в МОН.

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Автор: Роман Свиридович
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Так просто авторы меняются на.. нужных авторов.
И все сначала!
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25.11.2020 22:32 Ответить
министерство образования пока боком шевельнет - 3 выпускных года.
к чему спешка?
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25.11.2020 22:32 Ответить
Стр.91 - я досліджую світ-3 Кл. Майже дослівно:
Ігор і Ліза в горах замерзли, в вирішили зігрітися , як це роблять дорослі, випивши перед цим глінтвейну з алкоголем ... Далі дитині 3 клас! пропонують пояснити і подумати чим займалися Ігор та Ліза
ДБЛ
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25.11.2020 22:34 Ответить
И зачем вы ВРЕТЕ и искажаете смысл текста?) Там она предложила выпить, а у третьеклассников спрашивается как должен поступить он и почему... Я так понимаю, вы сейчас себя вспомнили в третьем классе?))) И свой опыт озвучили?))
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25.11.2020 23:44 Ответить
Что плохого, что в третьем классе детям обьясняют, что брать пример со взрослых и пить спиртное это плохо??? Вы наверное первый раз попробовали в 21 год?))) И в первом классе, покуда родители отвернулись, не пробовали, что же они там такое пьют на гулянках?)))
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25.11.2020 23:53 Ответить
Ага.
Авторам підручників телефонують із порадами називати війну на Донбасі «громадянським конфліктом» - Гриневич
«Вчора одному з моїх колег, автору «Новітньої Історії України» - підручника для 11-го класу, який вже отримав гриф міністерства - зателефонували і сказали: «Вы должны изменить в вашем учебнике «русско-украинская война» на «гражданский конфликт». Коли він сказав «Я не буду цього робити і мій підручник уже отримав гриф Міністерства освіти, йому відповіли: «Но сейчас ситуация идеологически меняется!», - повідомила міністр.
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25.11.2020 22:40 Ответить
Учебники, особенно по истории, важное идеологическое оружие. В советском учебнике по "Истории СССР" говорилось, что освобождение Руси от татаро-монгол началось на Куликовом поле в 1380 году. И ни слова о том, что из Киева эти "непобедимые" ордынцы были изгнаны еще в 1324 году.

Минобразования заявило о кардинальных изменениях в отборе школьных учебников из-за ошибок и неточностей - Цензор.НЕТ 3534
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25.11.2020 22:45 Ответить
Так по кацапской версии истории получается, что если овощь сбежал в Ростов, то и Украина переместилась в Ростов))) Так и у них про Русь)))
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25.11.2020 23:47 Ответить
 
 