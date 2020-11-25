Предпринимательница, пойманная на обмане при продаже 300 тыс. масок, оплатила в госбюджет 3 млн грн единого налога, - Офис Генпрокурора
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Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователи Следственного управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС разоблачили и сообщили о подозрении предпринимательнице.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ, физическое лицо-предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты единого налога в крупном размере (ч. 1 ст. 212 УК Украины).
"В ходе расследования уголовного производства установлено, что при реализации гражданину КНР более 300 тысяч масок и респираторов, которые в дальнейшем были экспортированы в Королевство Испания, предприниматель указывала в финансово-хозяйственной документации заниженную цену, вследствие чего не отразила в налоговой декларации сумму средств фактически полученного чистого налогооблагаемого дохода. Благодаря принципиальной позиции прокуроров Офиса Генерального прокурора и принятым мерам в ходе досудебного расследования предприниматель оплатила в государственный бюджет более 3 млн грн единого налога. Также предприятие-производитель этих масок уплатило более 5 млн грн налога на прибыль", - говорится в сообщении.
Прокурором направил в суд ходатайство об освобождении предпринимательницы от уголовной ответственности в связи с уплатой налогов и возмещением вреда, причиненного государству их несвоевременной уплатой (ч. 4 ст. 212 УК Украины).
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"Год у него был, три за побег, пять за детсад. Иди, иди, Вася"
А что ты его держишь? Пусть идёт! Год у него был… Три за побег, пять за детсад. Иди-иди, Вась.
А якщо вкрадену курку повернути, з тюрми випускають?
Откуда эти миллионы?
"предприятие-производитель этих масок уплатило более 5 млн грн налога на прибыль"
5 млн : 300 тыс = 17 грн налога на прибыль с одной маски.
Не прибыли, а налога.
Или ещё что-то накопали?
Остальное отжали налоговики с таможениками.
учитывая как у нас снимаются видосики руководителями страны, таможенниками, сбу итд...., так и тут: кто... куда... сколько..... цифры взяты с потолка, предприниматель должна быть ФОПом (так модно онижнехотятплатитьналоги), ну и куда же без доблестной налоговой и прокуратуры, ка кони успешно нашли и победили.
99% текст фейк и 1% вытянутый за уши из какого то другого события или нескольких событий и перекручен,. слишком много не стыковок с цифрами.