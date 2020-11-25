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Новости Происшествия
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единый налог (57) предприниматели (1232) маски (115) Офис Генпрокурора (2044)

Предпринимательница, пойманная на обмане при продаже 300 тыс. масок, оплатила в госбюджет 3 млн грн единого налога, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Предпринимательница, пойманная на обмане при продаже 300 тыс. масок, оплатила в госбюджет 3 млн грн единого налога, - Офис Генпрокурора

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователи Следственного управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС разоблачили и сообщили о подозрении предпринимательнице.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ, физическое лицо-предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты единого налога в крупном размере (ч. 1 ст. 212 УК Украины).

"В ходе расследования уголовного производства установлено, что при реализации гражданину КНР более 300 тысяч масок и респираторов, которые в дальнейшем были экспортированы в Королевство Испания, предприниматель указывала в финансово-хозяйственной документации заниженную цену, вследствие чего не отразила в налоговой декларации сумму средств фактически полученного чистого налогооблагаемого дохода. Благодаря принципиальной позиции прокуроров Офиса Генерального прокурора и принятым мерам в ходе досудебного расследования предприниматель оплатила в государственный бюджет более 3 млн грн единого налога. Также предприятие-производитель этих масок уплатило более 5 млн грн налога на прибыль", - говорится в сообщении.

Прокурором направил в суд ходатайство об освобождении предпринимательницы от уголовной ответственности в связи с уплатой налогов и возмещением вреда, причиненного государству их несвоевременной уплатой (ч. 4 ст. 212 УК Украины).

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+15
это крадуцкий? он ту же схему провернул, продав тонны масок контрабандой, в обход кассы Украины, не оплатив налогов....
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25.11.2020 22:41
+11
не поділилась з податковою ?
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25.11.2020 22:34
+5
Скілки там миші заплатили податковій за знищений держрезерв?
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25.11.2020 23:22
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не поділилась з податковою ?
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25.11.2020 22:34 Ответить
т.е можно украсть,потом вернуть и избежать уголовной ответственности??? не слышал о таком! а наказать что б неповадно было?
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25.11.2020 22:35 Ответить
Да, согластно УК так можно сделать. Но только 1 раз - первый. Вы же можете сами ту статью в интернете найти и прочитать) (ч. 4 ст. 212 УК Украины)
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25.11.2020 22:51 Ответить
Согласен с вами. Украл и жди найдут или нет. Не нашли хорошо пользуйся, нашли - ну не повезло придется все вернуть и гуляй на все четыре стороны. Более гуманных правил для криминала тяжело придумать. Разве что ещё прокуратура будет бонус выплачивать тому кто украл если в течении года не смогла его найти.
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25.11.2020 22:55 Ответить
Подобное было в Российской империи. Беглых каторжан и просто з.к пойманных за Уралом отправляли досиживать срок. Пойманным в европейской части добавляли срок.
"Год у него был, три за побег, пять за детсад. Иди, иди, Вася"
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25.11.2020 23:25 Ответить
последний абзац просто набор слов
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26.11.2020 02:23 Ответить
Підприємниця, спіймана на обмані під час продажу 300 тисяч масок, сплатила до держбюджету 3 млн грн єдиного податку, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7144
А что ты его держишь? Пусть идёт! Год у него был… Три за побег, пять за детсад. Иди-иди, Вась.
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26.11.2020 08:10 Ответить
А как насчёт штрафа за нанесённый ущерб государству, за потраченные деньги налогоплательщиков на содержание армии рас следователей! Более выгодной схемы неуплаты, наверно нет, не в одной стране! Кради и не какого ущерба! Спасибо Порошенко за хорошо выписанную криминальную реформу!
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25.11.2020 23:39 Ответить
Портнову.
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26.11.2020 01:43 Ответить
Надо было её простить за первый раз,вон после решения КС, государство потеряло миллионы грн
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25.11.2020 22:39 Ответить
Не из за решения КСУ! А из за того, что очень хотелось взять займ. Поэтому с первой редакцией ознакомили Запад, а во второй части рассмотрения, фактически его отредактировали и подвели к конфликту с Конституцией. Договариваясь за голоса для принятия его. И указывая, что голосующие пусть не боятся, их он не коснётся и его всё равно отменят. Так отредактировали многие "Реформы". Доказательство так не кого по ним и не смогли наказать!!!
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25.11.2020 23:48 Ответить
А если бы она продала 300 000 пар трусов, ничего ей не было бы.
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25.11.2020 22:41 Ответить
это крадуцкий? он ту же схему провернул, продав тонны масок контрабандой, в обход кассы Украины, не оплатив налогов....
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25.11.2020 22:41 Ответить
99%
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25.11.2020 22:53 Ответить
Скільки ж вона принципіальному прокурору з Офісу Генерального прокурора заплатила, що той особисто подав клопотання про уникнення звинувачуваного кримінальної відповідальності? Це ПеРЕМОГА!
А якщо вкрадену курку повернути, з тюрми випускають?
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25.11.2020 22:42 Ответить
С какой стати они гуманитарные? Гуманитарка в чистом виде от Китая - это нонсен.
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25.11.2020 22:45 Ответить
Вистачить на чотири звільнення та поновлення на посаді чоловіка пані генпрокурорки.
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25.11.2020 22:50 Ответить
Предпринимательница, пойманная на обмане при продаже 300 тысяч масок, оплатила в госбюджет 3 млн грн единого налога, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3103
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25.11.2020 22:58 Ответить
Т. е отработала в ноль. Всё как всегда в этой стране.
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25.11.2020 23:10 Ответить
Скілки там миші заплатили податковій за знищений держрезерв?
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25.11.2020 23:22 Ответить
2 грн x 300 000 = 600 тыс грн
Откуда эти миллионы?
"предприятие-производитель этих масок уплатило более 5 млн грн налога на прибыль"
5 млн : 300 тыс = 17 грн налога на прибыль с одной маски.
Не прибыли, а налога.

Или ещё что-то накопали?
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25.11.2020 23:23 Ответить
По-ходу масок продали не 300 000, а 300 000 000.
Остальное отжали налоговики с таможениками.
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25.11.2020 23:40 Ответить
"а был ли мальчик....?"

учитывая как у нас снимаются видосики руководителями страны, таможенниками, сбу итд...., так и тут: кто... куда... сколько..... цифры взяты с потолка, предприниматель должна быть ФОПом (так модно онижнехотятплатитьналоги), ну и куда же без доблестной налоговой и прокуратуры, ка кони успешно нашли и победили.

99% текст фейк и 1% вытянутый за уши из какого то другого события или нескольких событий и перекручен,. слишком много не стыковок с цифрами.
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26.11.2020 07:44 Ответить
Я так понял, ято "предпринеимательница" - это не Радуцкий. Или от нас скрывают его пол?
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26.11.2020 01:28 Ответить
Все вийшло так гарно і безболісно через те що "предпринимательница" якась підставна ФОП "богомольная старушка", а схему провернули публічні люди і не 300тис. а 30млн.масок, і ніякого производителя там не було - повигрібали все з держ.резервів (склади МНС, ЗСУ, МОЗ) за копійки, головне щоб правильно було списано. А чому производителя не чіпають ? Перевірити де взяв матеріали, скільки людей де і на чому працювало, скільки податку і ЄСВ на цих працівників сплачено. Велике досягнення - повернули 8млн. до бюджету, а втекло 80 млн.
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26.11.2020 07:39 Ответить
 
 