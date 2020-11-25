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Эксперты ВОЗ вернутся в Ухань для изучения первых случаев заражения коронавирусом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Эксперты ВОЗ вернутся в Ухань для изучения первых случаев заражения коронавирусом

Группа исследователей при поддержке ВОЗ планирует вернуться для обследования оптового продуктового рынка в Ухане, чтобы подробнее изучить появления коронавирусной инфекции на начальном этапе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в среду британское издание The Guardian.

"Мы с международной командой и китайскими коллегами хотели бы вернуться в Ухань, чтобы провести углубленный повторный опрос тех, у кого ранее других подтвердилось (заражение коронавирусом - ИФ), попытаться найти других пациентов, которые не были выявлены ранее, и попытаться выяснить, сможем ли мы понять историю первых случаев заражения", - заявил эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

По его словам, исследователи попытаются понять, какие схожести имеются у первых инфицированных работников уханьского рынка.

Также читайте: Рынок в Ухани не был источником COVID-19, - ученые

"Мы действительно не знаем, что происходило до декабря 2019 года, мы не знаем, как вирус перекинулся из своей наиболее вероятной естественной среды обитания летучих мышей на человека. И это та часть истории, которую нам нужно восстановить", - пояснил Эмбарек.

Эксперт подчеркнул, что исследователи намерены найти первых инфицированных рабочих, которые могут поделиться "важной информацией", где они могли заразиться.

"Ничто не указывает на то, что (COVID-19) был создан человеком", - добавил он, ссылаясь на мнение большинства ученых, которые считают, что коронавирус получил распространение от летучих мышей.

Как отметил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, организация уже получила разрешение на проведение подобной международной поездки от правительства Китая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень науки не позволяет создать такой коронавирус, - директор Уханьского института вирусологии

Первый случай коронавируса COVID-19 был выявлен, предположительно, 17 ноября 2019 года. Как писала газета South China Morning Post (SCMP) в марте этого года, "нулевой пациент" с COVID-19 был, вероятно, зафиксирован 17 ноября 2019 года в городе Ухань (китайская провинция Хубэй). Им, как считается, был 55-летний мужчина. Китайские медики поняли, что столкнулись с новым инфекционным заболеванием только в конце декабря. С тех пор данный вид коронавируса распространился по всему миру, привел к введению вынужденных ограничительных мер в большинстве стран мира и оказал мощное отрицательное воздействие на мировую экономику.

Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей, однако неясно, какое животное стало посредником между летучими мышами и человеком при передаче вируса.

Раньше считалось, что вирус появился на рынке в Ухани, где в кулинарных целях торговали экзотическими животными. Однако теперь эксперты полагают, что рынок лишь способствовал распространению вируса, а не был местом его зарождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ухане закрыли больницу, где лечили пациентов с тяжелой формой коронавируса

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
прошел год. героический поступок.
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25.11.2020 22:56
+5
Сейчас эфиоп найдёт там очередную волну и скажет, что для спасения человечества ему нужно ещё 50 лярдов. Свет в конце тоннеля, снова, ****, начал отдаляться.
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25.11.2020 23:06
+4
не верю ни ВОЗу, ни Китаю. Експерти ВООЗ повернуться в Ухань для вивчення перших випадків зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 7377
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25.11.2020 23:26
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прошел год. героический поступок.
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25.11.2020 22:56 Ответить
Дибилы,пиз...те в Новосибирск на предприятие ."ВЕКТОР", вирусов и бактерий по заказам трудящизся и пидаросии.
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25.11.2020 23:02 Ответить
правильно: всё говно оттуда лезет начиная с 1917
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25.11.2020 23:06 Ответить
К чему такая спешка?
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25.11.2020 23:02 Ответить
Изучать будут опытным путем и мышек летучих есть?
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25.11.2020 23:02 Ответить
Штаб-квартира ВОЗ в Естонії,чи естонці в ВОЗ ?
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25.11.2020 23:05 Ответить
В Женеве, Швейцария.
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25.11.2020 23:46 Ответить
Сейчас эфиоп найдёт там очередную волну и скажет, что для спасения человечества ему нужно ещё 50 лярдов. Свет в конце тоннеля, снова, ****, начал отдаляться.
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25.11.2020 23:06 Ответить
не будет удивительно, если изначально вирусом были заражены стерхи. пока какой-то паразит, катаясь на них не стал посредником для переноса заразы на т.н. руцких зверьков, которые в свою очередь перенесли уже эту мутировавшую заразу в ухань. ну а дальше уже пошло, поехало. щас у этих паразитов в сибири вирус снова мутирует. скоро эти засранцы снова перенесут вирус в ухань и следующая пандемия, о которой столько говорил гейтс, стартует! )
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25.11.2020 23:11 Ответить
Вот это правильно. Тему нужно постоянно подогревать. Сейчас. слава богу, зима. Грипп попрёт, как обычно. А мы, по хитрому, назовём его ковидом. Главное - держать баранов в напряжении.
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25.11.2020 23:16 Ответить
не верю ни ВОЗу, ни Китаю. Експерти ВООЗ повернуться в Ухань для вивчення перших випадків зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 7377
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25.11.2020 23:26 Ответить
Ага. И лаборатория P4, в которой хранится более 1,5 тысячи штаммов различных вирусов, чисто случайно оказалась в эпицентре распространения вируса... Експерти ВООЗ повернуться в Ухань для вивчення перших випадків зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 8281
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26.11.2020 02:23 Ответить
с чего ты взял что Ухань был "центр распространения вируса"?
Судя по всему, вирус распространялся раньше, а в Ухани его выявили только потому что там была лаборатория, которая могла делать анализы вирусов.
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26.11.2020 09:04 Ответить
-А у збірної Росії (Московія - паРаша) з біатлону перед стартом Кубка світу виявлений COVID. Команда в повному складі ізольована як заразна. І видно що ця команда кацапів в повному складі буде знята з етапу Кубка світу в Контіолахті. Даа...! Не помогла їм ними ж хвалена кацапська вакцина на основі ("Глоду". стекломоя, денатурату "... «Супутник V» проти Covid-19 .. Ще й хотіли ці казламорді - личаки свою вакцину - підробку підступно нав'язати всьому світу і злочинно заробити побільше бабла на великому горі важкохворих людей.
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26.11.2020 04:49 Ответить
 
 