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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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Грызлов (137) Кравчук (1226) ОБСЕ (4795) Россия (91316) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш (134)

Отказываясь предоставлять в ТКГ свой вариант "мирного плана", Россия показывает свою заинтересованность в субъективизации ОРДЛО, а не мире на Донбассе, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Отказываясь предоставлять в ТКГ свой вариант

На очередную просьбу главы украинской делегации Леонида Кравчука к РФ официально представить в ТКГ план действий от российской делегации ее глава Борис Грызлов заявил, что это будет вмешательством России во внутренние дела Украины.

Об этом сообщил в Facebook член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня была самая жесткая ТКГ на моей памяти. Они достали даже всетерпеливого, дипломатичного Кравчука", - отметил он.

По словам Гармаша, представители России в очередной раз доказали, что не заинтересованы в завершении войны на Донбассе. Иначе нельзя объяснить отказ представить свой вариант мирного плана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представитель России в ТКГ заявил, что РФ поддерживает план действий по Донбассу, предложенный ОРДЛО, - украинская делегация

"Казалось бы, если Россия заинтересована в решении конфликта, а не просто в субъективизации ОРДЛО или обвинениях Украины в срыве договоренностей, она официально направляет этот мирный план от своего имени, как участника ТКГ - и процесс пошел! Независимо от того, нравится нам этот план или нет, мы были бы вынуждены с ним работать - переговоры есть переговоры. И нам совершенно не важно, где его подготовили: на оккупированной территории ОРДЛО, В Москве или Северной Корее, например. Нам важно чтоб был легитимный субъект подачи документа и ответственный за его выполнение", - подчеркнул член делегации Украины.

Он добавил, что у Москвы своя логика: "Сегодня на ТКГ на очередную просьбу Кравчука к РФ официально представить в ТКГ план действий от российской делегации или подать план ОРДЛО от имени российской делегации, Грызлов заявил, что если бы такой план и появился, то это было бы вмешательством России во внутренние дела Украины, на что Россия, конечно же, пойти не может", - сообщил Гармаш.

Он делает вывод, что если у Москва "продолжает играть в посредника, а не участника переговоров, то, очевидно, что все эти "дорожные карты ОРДЛО" рассчитаны не на мирное урегулирование, а просто на субъективизацию своих марионеток и понижение роли Нормандской четверки, в которой Россия оказалась одна против троих".

По наблюдениям Гармаша, ОБСЕ также играет роль инструмента Кремля, а не посредника и модератора.

Также читайте: Рада должна принять три основных закона по Донбассу - о демилитаризации, об амнистии и о выборах, - Кравчук

"Предвзятость заметна уже не только на уровне рабочих подгрупп, но и в ходе самой ТКГ. Я уже не говорю о том, что представители ОБСЕ не замечают заявлений представителей ОРДЛО от России, когда они называют себя некими тремя буквами или "республиками". Речь об элементарном уважении, когда первый Президент Украины поднимает руку, чтоб высказаться, а его не замечают, передавая слово трем буквам. Когда Грызлов хочет что-то сказать - он просто включает микрофон и говорит… Нас, представителей ОРДЛО от Украины ОБСЕ вообще старается не видеть, хотя наш статус ничем не ниже приглашенных российской делегацией нечленов из оккупированных РФ Донецка и Луганска. Минские соглашения и само понятие "ТКГ" ОБСЕ трактует почему-то исключительно в московском ракурсе. Я не жалуюсь, я описываю ситуацию, которая, по-моему, созревает к тому, что Украине придется менять свою тактику переговоров в Минском процессе", - уверен он.

Отказываясь предоставлять в ТКГ свой вариант мирного плана, Россия показывает свою заинтересованность в субъективизации ОРДЛО, а не мире на Донбассе, - Гармаш 01

Напомним, на заседании ТКГ 25 ноября глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал российскую делегацию определиться с позицией по выполнению договоренностей Нормандской четверки до конца года. Он также инициировал дополнительные заседания, чтобы обсудить обмен удерживаемыми лицами, открытие российской стороной КПВВ, о разведении на новых участках и другое.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там. ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Першочергова мета кремлівського недопалка , це втюхати в Україну Даунбас з особливим статусом !!!)))
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25.11.2020 23:18
+6
Даунбас ,з особливим статусом в складі України, потрібен Росєї для подальшої дестабілізаціі України !!)))
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25.11.2020 23:26
+2
"мирный план" параши, как и её "миротворцы", это всегда угроза миру, а также войны на десятилетия.
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25.11.2020 23:15
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Отказываясь предоставлять в ТКГ свой вариант "мирного плана" Россия показывает свою заинтересованность нам хер Отказываясь предоставлять в ТКГ свой вариант "мирного плана" Россия показывает свою заинтересованность в субъективизации ОРДЛО, а не мире на Донбассе, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2785
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25.11.2020 23:09 Ответить
«Какие минские договоренности? Параша не является стороной конфликта, так считают в кремле.
Поэтому туалетная бумага имеет большую цену. чем все бумажки подписанные в Минске.»
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25.11.2020 23:14 Ответить
"мирный план" параши, как и её "миротворцы", это всегда угроза миру, а также войны на десятилетия.
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25.11.2020 23:15 Ответить
Где прочитал про миротворцев?
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26.11.2020 09:31 Ответить
Першочергова мета кремлівського недопалка , це втюхати в Україну Даунбас з особливим статусом !!!)))
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25.11.2020 23:18 Ответить
Даунбас ,з особливим статусом в складі України, потрібен Росєї для подальшої дестабілізаціі України !!)))
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25.11.2020 23:26 Ответить
Така ж мета і у ВАЗелеського та його представників в ТКГ.
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25.11.2020 23:30 Ответить
А дамбасяни з ДЬІРЬІ впевнені що вони вже в складі *********.
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25.11.2020 23:55 Ответить
рашку там давно все цивилизованные признали стороной
и армию там ее никто не ищет потому что нашли давно
с дырой договариваться никто не будет
не надо только рассказывать что будет "навсегда"
армяне тоже думали что отхватили кусок Азербайджана навсегда

ну и минские подписывала Украина не для того чтоб исполнять
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25.11.2020 23:28 Ответить
По наблюдениям Гармаша, ОБСЕ также играет роль инструмента Кремля, а не посредника и модератора.
"Предвзятость заметна уже не только на уровне рабочих подгрупп, но и в ходе самой ТКГ.Источник: https://censor.net/ru/n3233280 а вот с этим уже что-то надо делать
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25.11.2020 23:30 Ответить
Наприклад що?
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26.11.2020 05:17 Ответить
для начала настаивать на замене представителя ОБСЕ.Далее на время прекратить бежать впереди паровоза- это об инициативах внеочередных встреч Украины в ТКГ, обмена пленными о которых все обещает ермак и на который ведется бубочка в обозримом будущем все равно не будет.Сейчас время играет в пользу Украины.Положение за поребриком сейчас плохое, денег на содержание ОРДЛО нет.Встреча в нормандском формате нужна плюс ОБСЕ и даже без россии, но только лишь чтобы подвести итоги с четкой артикуляцией почему не работают достигнутые при прошлой встречи договоренности, а дальше искать новые пути решения
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26.11.2020 11:45 Ответить
Русня там просто тянет время чтобы продолжать обилечивать паспортами лугандийцев из ОРДЛО,а зебилы просто дурачье которое им в этом способствует.
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26.11.2020 00:49 Ответить
Гарною була ідея запросити для роботи в ТКГ людей на кшалт Гармаша- а скільки лайна за це на владу вилили...
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26.11.2020 05:16 Ответить
Там план один - "мінські домовленості".
І їх потрібно виконувати. Інакше Україна втратить Донбас назавжди. І не лише непідконтрольну територію.
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26.11.2020 05:29 Ответить
Не лякай- забагато для вас летовищ.
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26.11.2020 05:51 Ответить
Слухай, мордва дирляндська, хоч і голосував я не за Зеленського,а навпаки, але дуже задоволений розривом ватних пуканів через іх неспроможність змінити вектор руху Украіни,хто б не був в нас президентом: чи малорос з Кривого Рогу чи "барига-бізнесмен". Поки ви намагаєтесь дестабілізувати ситуацію в Украіні , рашка певним ходом іде на дно, точніше вже давно в мул заглибилась. Майдан, його жертва, зробили переворот свідомості критичноі більшості украінців, члго ви, мордва раболепна, не можете збагнути до цієі пори.
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26.11.2020 06:35 Ответить
Флуд.
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26.11.2020 06:46 Ответить
Присмотрись, кто там в мул заглибився.
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26.11.2020 09:37 Ответить
Итоги
Майдана на Украине: цифры и факты1.Объём торгов на межбанковском рынке снизился
с в среднем 1,2 миллиарда долларов в день в 2013 году до 200-300 миллионов в
2020-м.2. Объём экспорта снизился с 63 до 47 миллиардов долларов США. При этом
доля растительного и минерального сырья в экспорте выросла с 25 до 36 %.3.
Соотношение госдолга к ВВП выросло с 40 до 60 процентов.4. Объём промышленного
производства снизился на 19,8 %.5. Производство молока в Украине снизилось с
11,5 до 6,9 миллиона тонн в год; производство яиц снизилось с 19,6 до 16,7
миллиардов штук.6. Кредитный портфель украинских банков сократился со 100 до
39,5 миллиардов долларов.7. Объём розничной торговли сократился со 104,7 до
40,5 миллиардов долларов США.8. Среднемесячный доход среднестатистической
украинской семьи сократился с 560 до 460 долларов.9. Доля расходов на оплату
коммунальных услуг в структуре расходов среднестатистической семьи выросла с 8
до 13 %.10. Среднестатистическая украинская семья стала потреблять на 6,5 %
меньше молочных продуктов, на 16,7 % меньше рыбы и морепродуктов, на 3,5 %
меньше фруктов и ягод, на 6,4 % меньше овощей.
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26.11.2020 14:05 Ответить
Ну все зрозуміло.. давно. Треба їм задати питання По перше чого Росія присутня на ціх переговорах як сторона? Вона сторона яка як що ЕС це посередник, Україна-захищаюшаясь сторона, хто тоді вона ? Чому вона взагалі щось вимагає втручаючись цим в внутрішні справи України? Як що Росія не визнає що вона сторона конфлікту тоді смислу в Мінських перемовинах не має взагалі. Задайте Россії питання яким шляхом вона підтримає вирішення питання війни на Донбасі.. Перший не військовим шляхом... Другий військовим шляхом...Цікаво буде подивитись яку позицію займе тоді Россія. Вонаж миротворець..су..ій. 100 % що буде мирним.. Тільки це повинно прозвучати .і бути записано. Це вже добре ..Одне вирішиться. Далі знов потрібно ставити питання перед Росією Чи готова вона йти на компроміс за ради миру ..Чи ні?.. Одним словом не треба поки конкретизувати шляхи.. Раз уж ця Росія - сучий миротворець не хоче зразу приймати мирний план..тоді їїтреба за вуха притягнути до цього.- не дати їй можливість знов грати дурочку
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26.11.2020 14:31 Ответить
І головне санкції санкціїї і санкціїї після кожних перемовин коли Росія не буде йти на компроміс..Так так на компроміс...Здатись вона не здастця як би ми не хотіли ..Раз уж прогавили агресора до війни то тепер тільки компроміс але треба битись і умно щоб виграти цю битву ...і готуватись до війни ...
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26.11.2020 14:35 Ответить
 
 