Украинская сторона заявила представителям РФ решительный протест в связи с гибелью на Донбассе военнослужащего Минкина, - Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил российской стороне решительный протест в связи с гибелью 24 ноября от пули российского снайпера военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады Вячеслава Минкина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на Фейсбук-странице делегации Украины в ТКГ в среду.
"Глава украинской делегации потребовал от представителей РФ расследования этого преступления и наказания виновных, а от СММ ОБСЕ - содействия в этом расследовании", - отмечается в тексте.
Украинская делегация в ТКГ выражает свои искренние соболезнования родным и близким солдата, погибшего за Украину, а также - коллективу 72-й омбр в связи с потерей боевого товарища.
Пожалуйста, подождите...
Москалі тільки розсміються,з цього протесту.
25000 сразу наберется
Якщо Кравчук не зупинить свій протест вчасно, має шанс отримати путівку на курорт федеральної системи покарання.
Вашу ЗЕмать, гребаное днище...
Так они уже расследовали. И присудили Украине выплатить боевикам и ихним семьям пенсии и компенсации за разрушенное жилье. Как вам очередные переговоры ТКГ? Вам мало? ЧТо на следующих переговорах сдадим?
Было бы смешно, если бы не так грустно
Отправь своих внуков на передовую!
Я хочу посмотреть на твой решительный протест после их гибели!