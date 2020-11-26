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Новости Политика Украины
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Кравчук (1226) Трехсторонняя контактная группа (842)

Украинская сторона заявила представителям РФ решительный протест в связи с гибелью на Донбассе военнослужащего Минкина, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинская сторона заявила представителям РФ решительный протест в связи с гибелью на Донбассе военнослужащего Минкина, - Кравчук

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил российской стороне решительный протест в связи с гибелью 24 ноября от пули российского снайпера военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады Вячеслава Минкина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на Фейсбук-странице делегации Украины в ТКГ в среду.

"Глава украинской делегации потребовал от представителей РФ расследования этого преступления и наказания виновных, а от СММ ОБСЕ - содействия в этом расследовании", - отмечается в тексте. 

Украинская делегация в ТКГ выражает свои искренние соболезнования родным и близким солдата, погибшего за Украину, а также - коллективу 72-й омбр в связи с потерей боевого товарища.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук призвал российскую делегацию ТКГ определиться с позицией по выполнению договоренностей Нормандской четверки до конца года

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+33
Украинская сторона заявила представителям РФ решительный протест в связи с гибелью на Донбассе военнослужащего Минкина, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7562
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26.11.2020 00:14
+30
Який протест? Людину вбили, українця. Яка ж ти гнида.
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26.11.2020 00:16
+25
Що ви зробили?
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26.11.2020 00:10
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Що ви зробили?
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26.11.2020 00:10 Ответить
Вони заявили протест. Скоро під чергове засідання ТКГ принесуть шини. Вдарять протестом по агресії. Хом'ячки, блін. Розраховують на те, що кацапи помруть від сміху. Так, часи, коли за одного українського воїна до пекла відправляли двох-трьох орків, що зменшувпло їх поголів'я і вселяло у них страх невідаоротнього покарання, на жаль залишились у минулому. Безкарнвсть, з якою кацапи вбивають наших воїнів не лише зпозочує їх це робити, а й питягує у їхні ряди додаткових любителів безкарно го полювання. Я впевнений, якби дикі звірі давали мисливцям відсіч у пропорції 2 до двох, то мисливство перестало б існувати, як явище. А так перестануть існувати вальдшнепи, слони, тюлені.
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26.11.2020 08:35 Ответить
А іхтамнєт і всьо. То шахтьори пуляють.
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26.11.2020 00:10 Ответить
Украинская сторона заявила представителям РФ решительный протест в связи с гибелью военнослужащего Минкина, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1932
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26.11.2020 00:12 Ответить
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил российской стороне решительный протест в связи с гибелью 24 ноября от пули российского снайпера военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады Вячеслава Минкина.Источник: https://censor.net/ru/n3233289

Москалі тільки розсміються,з цього протесту.
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26.11.2020 00:13 Ответить
Протест был сильно решительный?
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26.11.2020 00:40 Ответить
Дід Трохим Потрібно в цього комуніста запитати.
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26.11.2020 01:56 Ответить
Аж в штани насрав з надмірної натуги.
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26.11.2020 10:03 Ответить
Нет, они решительно послали его на ..... , объяснив, что "ихтамнет и не было".
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26.11.2020 06:53 Ответить
Украинская сторона заявила представителям РФ решительный протест в связи с гибелью на Донбассе военнослужащего Минкина, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7562
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26.11.2020 00:14 Ответить
Так надо запрос ЗЕ сделать в виде петиции
25000 сразу наберется
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26.11.2020 00:17 Ответить
На зелю действует только запрос кадырова...просто ФАКТ.
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26.11.2020 00:41 Ответить
а як покарають снайпера ? ата-та зроблять ? буде прокляті зелені зрадники разом з старими пердунами !
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26.11.2020 00:15 Ответить
Цікаво, як швидко тебе деактивують.)))
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26.11.2020 04:52 Ответить
Який протест? Людину вбили, українця. Яка ж ти гнида.
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26.11.2020 00:16 Ответить
До одного места эти протесты а "Глава украинской делегации потребовал от представителей РФ расследования этого преступления и наказания виновных" угу, ухмыльнулись и взяли под козырек оккупанты
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26.11.2020 00:17 Ответить
А вони реготали тобі в лице, у відповідь...
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26.11.2020 00:18 Ответить
Зельчик! Ану-ка в глазки посмотри. тыж у нас нелох?
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26.11.2020 00:19 Ответить
Вони, сцуки, розважаються, а наших хлопців вбивають.
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26.11.2020 00:21 Ответить
так а где именно озабоченность????...
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26.11.2020 00:21 Ответить
У москалів групові протести заборонені, а одноосібні протести обмежені в часі.
Якщо Кравчук не зупинить свій протест вчасно, має шанс отримати путівку на курорт федеральної системи покарання.
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26.11.2020 00:28 Ответить
Украинская сторона заявила представителям РФ решительный протест в связи с гибелью на Донбассе военнослужащего Минкина, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3538
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26.11.2020 00:28 Ответить
Протест треба заявляти ОБСЄ
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26.11.2020 00:34 Ответить
а толку ? они ответят о повышении уровня озабоченности и тревожности ....
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26.11.2020 12:51 Ответить
Чмошники.
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26.11.2020 00:37 Ответить
А давайте семью Кравчука расстреляем а он нам решительный протест и большую озабоченность Украинская сторона заявила представителям РФ решительный протест в связи с гибелью на Донбассе военнослужащего Минкина, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6624
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26.11.2020 00:39 Ответить
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил российской стороне решительный протест в связи с гибелью 24 ноября от пули российского снайпера военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады Вячеслава Минкина.

Вашу ЗЕмать, гребаное днище... Украинская сторона заявила представителям РФ решительный протест в связи с гибелью на Донбассе военнослужащего Минкина, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7924
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26.11.2020 00:41 Ответить
А чому замовк говнокомандуючий скільки днів вже не стріляють?
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26.11.2020 00:41 Ответить
Глава украинской делегации потребовал от представителей РФ расследования этого преступления и наказания виновных, а от СММ ОБСЕ - содействия в этом расследовании

Так они уже расследовали. И присудили Украине выплатить боевикам и ихним семьям пенсии и компенсации за разрушенное жилье. Как вам очередные переговоры ТКГ? Вам мало? ЧТо на следующих переговорах сдадим?
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26.11.2020 00:43 Ответить
Да вы, зебильное отродье, должны просто застрелится. Эта смерть -очередное доказательство полного провала политики зеленых ублюдков по Лугандону. Это даже нельзя назвать политикой. Это прятанье страусом головы и не в песок а в собственную жепу.
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26.11.2020 00:59 Ответить
Да уж, докатились.... Лишь бы ху*ло не злить, а сыкло в теплой ванне не тревожить. Таким макаром и мертветчук может "вдруг" залететь в кресло разумкова, а бойко - зеленыша.... Пора заканчивать эти бл*дские пляски под "зеленым фонарем".
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26.11.2020 01:00 Ответить
країна терплячих підарасів
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26.11.2020 01:49 Ответить
Якщо порівняти ржачновісьолий відосік НЕлошистого ЗЕбобіка в день загибелі воїна , то протест Кравчука це даааа! Скурвлені циніки!
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26.11.2020 03:18 Ответить
Арестович ділився враженнями від праці в ТКГ на Апострофі
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26.11.2020 04:14 Ответить
Эта старая чувырла забыла, что речь идёт о погибшем гражданине Украины. Неумение, а вернее нежелание защищать своих граждан говорит о полной деградации нынешней власти. Все наши представители в ТКГ способны только скулить да плакать, и то понарошку, совсем как наш главный фалоимитатор.
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26.11.2020 04:48 Ответить
Словам Кравчука не верю .Где видео доказательства ?
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26.11.2020 05:59 Ответить
При Порохе бойцы имели возможность мести за побратима . А здесь,- разведка запрещена, антиснайпереские-запрещены. Это перемирие блд!
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26.11.2020 06:17 Ответить
А озабоченность проявили?
Было бы смешно, если бы не так грустно
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26.11.2020 06:54 Ответить
Пристаркуватый христопродавец Кравчук для пущей решительности мог бы ещё и пердануть пару раз.
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26.11.2020 07:27 Ответить
Сегодня у власти люди поставленные россией, их надо судить за госизмену. Получается они отказываются защищать и препятствуют защите суверенитета Украины.
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26.11.2020 08:18 Ответить
Невже зіпсував повітря перед носом у кацапів?Та срали вони но твій "рішучий протест".Треба за одного нашого сотню кацапів та малоросів-манкуртів.От тоді,я вітатиму такий "рішучий протест".Панове,хтось може чув,а бубочка-ЗЕшмаркля,теж висловив "рішучий протест" чи мо записів "відосік" ?
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26.11.2020 08:23 Ответить
Шмаркля записала видосік де повспівчувала рідним.
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26.11.2020 11:00 Ответить
За Порошенка в таких випадках навішували так, що кацапня скулила і просила, щоб припинили. А зараз... Старий маразматик пише про якийсь протест, хоча насправді. який там може бути протест. Одна шайка.
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26.11.2020 08:35 Ответить
Идиоты!!!
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26.11.2020 09:46 Ответить
Українська сторона заявила представникам РФ рішучий протест у зв'язку із загибеллю на Донбасі військовослужбовця Мінкіна, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8236
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26.11.2020 09:47 Ответить
Залякаємо ворога до смерті рішучими протестами.
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26.11.2020 10:00 Ответить
Кравчук - кгбшная, старая кошелка.
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26.11.2020 10:40 Ответить
Этот старый идиот совсем ума лишился?
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26.11.2020 10:58 Ответить
совсем даже наоборот, он работает по составленному плану
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26.11.2020 12:55 Ответить
Старый пердун....
Отправь своих внуков на передовую!
Я хочу посмотреть на твой решительный протест после их гибели!
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26.11.2020 14:03 Ответить
 
 