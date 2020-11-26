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Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ

В поселке Александровка (под Черноморском, Одесская область) тонет судно "Аметист" Морской поисково-спасательной службы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Думской" сотрудники МПСС, вокруг тонущего буксира образовалось пятно нефтепродуктов.

Персонал базы пытается откачать воду из отсеков, но пока им не удалось локализовать аварию. Отмечается, что судно начало уходить под воду примерно в 16:00.

Спасатели рассказывают, что на стоянке в Александровке несколько лет подряд происходили кражи металла. Неизвестные снимали с судов, находящихся у причалов, водонепроницаемые двери и переборки.

"Аметист" представляет собой морской спасательный буксир проекта 1454, тип "Напористый". Судно построено в 1977 году, длина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 1670 тонн. Скорость 13,5 узлов, экипаж 35 человек. Судно не было введено в эксплуатацию, но находилось на балансе казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Море у аварийного танкера Delfi не загрязненное нефтепродуктами, - прокуратура Одессы

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
Шо опять?
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26.11.2020 01:37
+10
Срочно нужен личный контроль Гундосика. Без него не утонет.
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26.11.2020 01:39
+9
Так і є. А з «трухою» - це ви чітко підмітили. Одесити цю «труху» самі вдруге обрали. Нехай терплять.
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26.11.2020 02:20
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Шо опять?
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26.11.2020 01:37 Ответить
Снова...
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26.11.2020 01:38 Ответить
Одесса, ты знала много горя...
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26.11.2020 01:38 Ответить
Одесі гейби пороблено. То щось тоне, то горить, то будинки розвалюються.
Таке враження, буцімто усе перетворюється на якусь труху...
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26.11.2020 02:12 Ответить
Так і є. А з «трухою» - це ви чітко підмітили. Одесити цю «труху» самі вдруге обрали. Нехай терплять.
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26.11.2020 02:20 Ответить
Как это связано с тонущим кораблем?
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26.11.2020 07:43 Ответить
корабль трухлявый, ЧУКЧА НЕ ЧИТАТЕЛЬ?
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26.11.2020 08:54 Ответить
Читатель, объясню на пальцах суть вопроса: какое отношение трухлявый корабль имеет к выборам в Одессе?
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26.11.2020 10:10 Ответить
Відстежуй логічний ланцюжок: труха, трухлявий, Труханов, вибори, мер, Труханов мер, мер Одеси. Це гра слів труха та Труханов. Розумієш?
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26.11.2020 10:35 Ответить
Як бачимо, більш-менш витончену гру слів можуть вловити не тільки лише усі... декому доводиться розтлумачувати Під Одесою тоне судно, є небезпека розливу в море нафтопродуктів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2144
(я думав, що в контексті Одеси слова "труха" достатньо, щоб одразу зрозуміти саркастичний підтекст)
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26.11.2020 11:21 Ответить
Игра слов и отсутствие логики. Для уровня детского сада очень даже ничего.
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26.11.2020 15:48 Ответить
Іносранєц! Одразу видно, шо нє в курсє. Шо тобі нада від нашого дитячого садочка? Під Одесою тоне судно, є небезпека розливу в море нафтопродуктів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4249
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26.11.2020 16:06 Ответить
Иностранка! Забавно было понаблюдать вариации детсадовских эхспертов со словом "труха".
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26.11.2020 17:23 Ответить
Розважаєшся?
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26.11.2020 17:26 Ответить
Сумніваюся, що цей персонаж здатен реготнути від такого ґепічного випадку, як пупоріз-піхвознавець на прізвище Рукосуєва. "И что тут такого? Несерьезно! Детский сад!"

Під Одесою тоне судно, є небезпека розливу в море нафтопродуктів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5208
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26.11.2020 19:38 Ответить
Бүгін Нұрсұлтанның болжыр қотақты ауа-райы қандай?
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26.11.2020 16:47 Ответить
прямое - как вы яхту назовете так она и поплы
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26.11.2020 18:18 Ответить
Напрямую связано.Выбрали кацапа,значит будет воровство,убийства,смерть,ложь и т.д.А значит это не последняя беда будет.Звали кацапов,нефиг теперь жаловаться.
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26.11.2020 11:38 Ответить
+100
Залишається тільки додати, що тут хрестоматійний приклад "говорящей фамилии". Одесити обрали кацапа Труху - ото й місто точить труха зкріпно-злодійського всруського світу. Гроші Під Одесою тоне судно, є небезпека розливу в море нафтопродуктів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3106 - відповідно усе горить, гниє, руйнується і тоне.
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26.11.2020 14:37 Ответить
Кого нужно было выбрать, чтобы корабль не затонул?
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26.11.2020 15:54 Ответить
Срочно нужен личный контроль Гундосика. Без него не утонет.
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26.11.2020 01:39 Ответить
Далеко не отнесет, глубоко не утонет. Судно стоит в бухте у причала.
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26.11.2020 01:43 Ответить
Бедоносец в морской бой часом не играл🤔😁
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26.11.2020 01:54 Ответить
Даже кабаева смеецца...
Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 7132
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26.11.2020 01:59 Ответить
Лохушка твоя Кабаева...

Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 6070
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26.11.2020 02:06 Ответить
А це хто, кривоніжка?
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26.11.2020 02:21 Ответить
Я взагалі подумав, що це Кабаєва розкабаніла відповідно до своєї хвомілії... Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 7733
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26.11.2020 02:25 Ответить
🤮
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26.11.2020 02:22 Ответить
"Вы таки будете смеяться, но будьте нам известны, шо под Черноморском опять чего-то тонет..."
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26.11.2020 02:06 Ответить
блин, 1977-го года. Да эту рухлядь не спасать , а на гвозди отправить.
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26.11.2020 02:07 Ответить
на стоянке в Александровке несколько лет подряд происходили кражи металла. Неизвестные снимали с судов, находящихся у причалов, водонепроницаемые двери и переборки.
Источник: https://censor.net/ru/n3233292

"Аметист" держался до последней переборки.

Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 535
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26.11.2020 02:09 Ответить
РжаВое корыто, которое давно нужно было списать. Теперь само пошло на дно.) и море засрало.

Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 8549
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26.11.2020 02:24 Ответить
А шо это значит, все двери железные сдали в чермет, начали пилить по частям корпус? Чи походу кингстоны сгнили?
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26.11.2020 02:10 Ответить
Клинкеты походу начали откручивать😄
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26.11.2020 07:33 Ответить
вот когда эта калоша тонет у при чала, к ней не клеится слоган, мол 7 футов под килем (чем меньше - тем лучше).
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26.11.2020 02:16 Ответить
походу начальство разворовало все ценное, а дверями отмазываются чтобы безболезненно списать с баланса.
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26.11.2020 02:17 Ответить
Ще й скажуть, що посудина потонула через назву - нефіг було богохульствувати... хоча б "Агностиком" назвали, а то "Аметист", трясця... Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 1857
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26.11.2020 02:23 Ответить
та не, он , судя по всему честно и долго свое отработал до полного физического измождения. Вопрос только с какой целью держали этот мотлох.
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26.11.2020 02:26 Ответить
Там же не просто калоша стояла, за ее парковку стабильно отстегивалось. На здоровую, голову, просто так, - это не выгодно, если не преследовать какую-нить более выгодную цель от присутствия этой старой калоши у стенки. А мож его держали на запчасти для такой же рухляди, которая еще барахтается, проедставляю негров , которые там кондубасятся..
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26.11.2020 02:32 Ответить
Ви мабуть плутаєте з атеїстом?
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26.11.2020 07:22 Ответить
Під Одесою тоне судно, є небезпека розливу в море нафтопродуктів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5279
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26.11.2020 11:01 Ответить
Хоча буває навіть епічніше... Під Одесою тоне судно, є небезпека розливу в море нафтопродуктів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7824
Під Одесою тоне судно, є небезпека розливу в море нафтопродуктів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1311
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26.11.2020 11:06 Ответить
Під Одесою тоне судно, є небезпека розливу в море нафтопродуктів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9052
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26.11.2020 16:43 Ответить
а мож этот корабль был черной перевалочной базой мазута, так долго стоит или какие-то нерадивые ворюги . Да прежде чем до дверей доходит , сначала должна ГСМка уплыть.
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26.11.2020 02:24 Ответить
"...Неизвестные снимали с судов, находящихся у причалов, водонепроницаемые двери и переборки..."

Бардак повний. По всій країні.
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26.11.2020 02:30 Ответить
Это все понты, насчет неизвестных на охраняемом объекте.
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26.11.2020 02:33 Ответить
Чем больше охраны, тем больше воровство.
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26.11.2020 07:36 Ответить
Не пора вже за таке вбивати? Скільки може страждати природний мир?
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26.11.2020 02:33 Ответить
вот ента другой подход и правильный.
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26.11.2020 02:34 Ответить
тонет у причала , опасность разлива... . А понтоны надувные шо, слабо подогнать под калошу и на понтонах, оттянуть к мели на свалку, а там наберег лебедкой, откатывай ту нефь, а железо продолжай пилить в чермет. Тю проблема на ровном месте , да еще и у причала.
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26.11.2020 02:38 Ответить
Где там зеленые с портнадзором . Почему до сих пор хозяина не вдули за загрязнение окружающей... Для кого существуют киотские там протоколы с марполами?
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26.11.2020 02:42 Ответить
Дак какой марпол?! Вы еще солас вспомните. Там все в теме, чем он быстрей затонет тем раньше владелец страховку получит, да и всякие там портнадзоры лазить меньше будут. А разлив то такэ, чай не в Японии живем, волной все в море смоит.
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26.11.2020 07:41 Ответить
бубец под контроль - да нет?
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26.11.2020 03:16 Ответить
под **** личный-курносый?
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26.11.2020 03:17 Ответить
курносый))))
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26.11.2020 08:36 Ответить
а под Одессой тонет пароход,
а Костя как всегда бочком в пивную.
и шо б вы знали - биндюжники встатают,
а под Одессой тонет пароход...
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26.11.2020 03:45 Ответить
а под Одессой тонет пароход ,
а Юлю зебики казны лишили...
и где ж Сулима наш, почто он не поет,
мол, зебиков давно уже пора - на мыло.
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26.11.2020 04:28 Ответить
Цитати видатних особистостей:

"Зелю геть. Дострокові" (с) Іван Сулима Під Одесою тоне судно, є небезпека розливу в море нафтопродуктів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5963
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26.11.2020 15:33 Ответить
Ти диви яка тут народна творчість. Ну хоч не пляшуть...)))
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26.11.2020 05:58 Ответить
Уявляю собі меседж - У Гамбурзі на причалі кілька років поспіль непорядні бюргери крали з кораблів двері ..
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26.11.2020 07:19 Ответить
Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 6926 ... Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 1461

Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 226
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26.11.2020 07:34 Ответить
"У пожарных сгорела каланча" (с)
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26.11.2020 07:36 Ответить
Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 4880
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26.11.2020 07:40 Ответить
где зеленский - там всюду катастрофы!
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26.11.2020 07:47 Ответить
И откуда там нефтепродукты?))) Его 100 лет не заправляли, а нефтепродукты спионерили раньше дверей и переборок...
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26.11.2020 08:29 Ответить
походу, под это дело решили списать еще тонн 500 свежеспи...ных топличных материалов...
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26.11.2020 08:48 Ответить
Еще одна тема для анегдотов у нас будет)
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26.11.2020 09:47 Ответить
есть официальные опровержения https://mtu.gov.ua/news/32411.html
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26.11.2020 12:41 Ответить
 
 