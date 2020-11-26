Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ
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В поселке Александровка (под Черноморском, Одесская область) тонет судно "Аметист" Морской поисково-спасательной службы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Думской" сотрудники МПСС, вокруг тонущего буксира образовалось пятно нефтепродуктов.
Персонал базы пытается откачать воду из отсеков, но пока им не удалось локализовать аварию. Отмечается, что судно начало уходить под воду примерно в 16:00.
Спасатели рассказывают, что на стоянке в Александровке несколько лет подряд происходили кражи металла. Неизвестные снимали с судов, находящихся у причалов, водонепроницаемые двери и переборки.
"Аметист" представляет собой морской спасательный буксир проекта 1454, тип "Напористый". Судно построено в 1977 году, длина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 1670 тонн. Скорость 13,5 узлов, экипаж 35 человек. Судно не было введено в эксплуатацию, но находилось на балансе казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба".
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Таке враження, буцімто усе перетворюється на якусь труху...
(я думав, що в контексті Одеси слова "труха" достатньо, щоб одразу зрозуміти саркастичний підтекст)
Залишається тільки додати, що тут хрестоматійний приклад "говорящей фамилии". Одесити обрали кацапа Труху - ото й місто точить труха зкріпно-злодійського всруського світу. Гроші - відповідно усе горить, гниє, руйнується і тоне.
Источник: https://censor.net/ru/n3233292
"Аметист" держался до последней переборки.
Бардак повний. По всій країні.
а Костя как всегда бочком в пивную.
и шо б вы знали - биндюжники встатают,
а под Одессой тонет пароход...
а Юлю зебики казны лишили...
и где ж Сулима наш, почто он не поет,
мол, зебиков давно уже пора - на мыло.
"Зелю геть. Дострокові" (с) Іван Сулима