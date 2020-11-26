На выборах нового ректора КНУ имени Тараса Шевченко большинство голосов набрал проректор Бугров
Новости Цензор.НЕТ Общество
25 ноября 2020 года, в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко состоялись выборы ректора.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте университета.
"Голосовали все научные, научно-педагогические и педагогические штатные работники университета, а также представители студенчества и других штатных работников, избранные путем тайного голосования. На всех шести избирательных участках за процессом голосования следили наблюдатели от всех кандидатов и Министерства образования и науки Украины", - сообщает пресс-служба КНУ.
Явка избирателей составила 2745 человек, что составляет 71% от общего количества избирателей (3864), внесенных в избирательные списки.
По результатам голосования, первое место с большим отрывом занял проректор по научно-педагогической работе КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров. У него - 1652 голоса (42,75%). За ним идут: Сергей Выжва - 270 голосов (7%), Андрей Витренко - 234 голоса (6,06%), Анатолий Конверский – 205 голосов (5,31%), Александр Голуб - 170 голосов (4,4%), Максим Куцевич - 53 голоса (1,37%), Виталий Хромец - 46 голосов (1,19%), Петр Захарченко - 33 голоса (0,85%), Ирина Чудовская - 25 голосов (0,65%), Сергей Болтовец - 9 голосов (0,23%).
Не поддержали ни одного кандидата - 25 человек (0,65%). Недействительных бюллетеней - 23 (0,6%).
В связи с тем, что ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов от общего числа избирателей, завтра, 26 ноября, Организационный комитет на своем заседании примет решение о дате проведения второго тура голосования.
Напомним, с 28 октября 2008 года ректором университета стал Леонид Губерский. 20 октября 2015 года Губерский был переизбран на должность ректора КНУ и срок его полномочий заканчивается, поскольку ректор не может быть на должности более двух сроков подряд.
Пожалуйста, подождите...
Вот посмотрите для сравнения лицо выпускника Киевского университета, дворянина Черниговской губернии Красовского , уроженца села Озеряны, будущего мэра Санкт-Петербурга.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Вася оказался в три раза круче пети.
А кто вася и кто петя?
А какаяразница?
научными, научно-педагогическими и педагогическими штатными работниками университета, а также представителями студенчества и других штатных работников, избранные путем тайного голосования. на всех шести избирательных участках за процессом голосования следили наблюдатели от всех кандидатов и Министерства образования и науки Украины - а на выхлопе опять хряк....
хоть в профтех ломись....
ну вы, засранцы, любимые мои, и дали с етим цирком...
може пора пиндить всю ету криворогатую ботву?
и еще слухай сюда - придурок внимательно...
пока не научишься общаться по человечески, внимательно - пошел на ***.
Дуель буде?
хто же жал шо ты перекрашиевоемое падло?
спокойнее зеленка....
не видел бы комментов Саши Крещатика 4 года назад - другой бы разговор совсем был..
а пока заглохни - дай мне пережевать сволочню твою...
надеюсь наука пошла в пользу.... - хотя пока не вижу....
Оригинальный выбор.
Расскажи ещё, что там обучали чему-нибудь, кроме истории КПСС!
берите шо есть.. - гривна за кило дешевле не найдете.....
и мои поздравления с вином и рестораном!
Или тебе это тяжело?
Почитай, що пишуть про людину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
а наклепи за домагання і хабарі не доведені судом, а це означає, що їх немає. І я більше довіряю вченим і студентам, які віддали за нього свої голоси, чим якумусь кугуту "гарадскаму с петушинай падвакротні".
А, что там пишут тебе подобные жополищв, мне пофигу!
Кубу и Венесуэлу не проверяй, тоже не признают!
Володимир Анатолійович Бугров(нар. 10 листопада 1967, Бучач) - проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка. Відмінник освіти України (2001). Заслужений працівник освіти України (2014). Кавалер ордена «За заслуги» 3 ступеня (2017). Член Національної групи супроводу Болонського процесу (2017). У 1984 року закінчив Бучацьку середню школу № 1 імені Володимира Гнатюка, отримавши золоту медаль за відмінне навчання. Вступив на відділення філософії філософського факультету Київського державного університету ім. Тараса Шевченка, який закінчив у 1991 році з відзнакою.
З яких це пір дипломи Київського державного університету ім. Тараса Григоровича Шевченко ніде не виздають як крім Куби і Венесуели?
но етот гандон жует - или кусками глотает?