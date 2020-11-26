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выборы (24321) ректор (129) Университет (225)

На выборах нового ректора КНУ имени Тараса Шевченко большинство голосов набрал проректор Бугров

Новости Цензор.НЕТ Общество

На выборах нового ректора КНУ имени Тараса Шевченко большинство голосов набрал проректор Бугров

25 ноября 2020 года, в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко состоялись выборы ректора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте университета.

"Голосовали все научные, научно-педагогические и педагогические штатные работники университета, а также представители студенчества и других штатных работников, избранные путем тайного голосования. На всех шести избирательных участках за процессом голосования следили наблюдатели от всех кандидатов и Министерства образования и науки Украины", - сообщает пресс-служба КНУ.

Явка избирателей составила 2745 человек, что составляет 71% от общего количества избирателей (3864), внесенных в избирательные списки.

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По результатам голосования, первое место с большим отрывом занял проректор по научно-педагогической работе КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров. У него - 1652 голоса (42,75%). За ним идут: Сергей Выжва - 270 голосов (7%), Андрей Витренко - 234 голоса (6,06%),  Анатолий Конверский – 205 голосов (5,31%),  Александр Голуб - 170 голосов (4,4%), Максим Куцевич - 53 голоса (1,37%),  Виталий Хромец - 46 голосов (1,19%),  Петр Захарченко - 33 голоса (0,85%),  Ирина Чудовская - 25 голосов (0,65%), Сергей Болтовец - 9 голосов (0,23%).

Не поддержали ни одного кандидата - 25 человек (0,65%). Недействительных бюллетеней - 23 (0,6%).

В связи с тем, что ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов от общего числа избирателей, завтра, 26 ноября, Организационный комитет на своем заседании примет решение о дате проведения второго тура голосования.

Напомним, с 28 октября 2008 года ректором университета стал Леонид Губерский. 20 октября 2015 года Губерский был переизбран на должность ректора КНУ и срок его полномочий заканчивается, поскольку ректор не может быть на должности более двух сроков подряд.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
По лиці видно,що ректор. На выборах нового ректора КНУ имени Тараса Шевченко большинство голосов набрал проректор Бугров - Цензор.НЕТ 4681
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26.11.2020 02:02
+7
чисто для просто спросить - а зеленого криворогатого ******** никак с Киева нельзя?
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26.11.2020 03:22
+5
А по специальности этот хряк - философ марксизьма-ленинизьма.
Оригинальный выбор.
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26.11.2020 06:16
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По лиці видно,що ректор. На выборах нового ректора КНУ имени Тараса Шевченко большинство голосов набрал проректор Бугров - Цензор.НЕТ 4681
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26.11.2020 02:02 Ответить
По обличчю видно, що вихована людина, яка народилася і виховувалася в сім'ї вчителів і виховувався не на даунбасі і не в Кернесграді, а на Тернопильщині.
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26.11.2020 08:54 Ответить
Он не с Донбасса, вроде с Хмельницкой области. Говорят мужик толковый и умный. У меня сестра работала в Шевченко преподавателем вместе с ним,от нее слышал в былые годы эту фамилию.
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26.11.2020 09:37 Ответить
Такое лицо в должности ректора столичного старинного университета - это результат Великой октябрьской социалистической революции: 70 лет социальной антиселекции людей.

Вот посмотрите для сравнения лицо выпускника Киевского университета, дворянина Черниговской губернии Красовского , уроженца села Озеряны, будущего мэра Санкт-Петербурга.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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26.11.2020 02:16 Ответить
Блин, нафига я это читал?
Вася оказался в три раза круче пети.
А кто вася и кто петя?
А какаяразница?
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26.11.2020 02:19 Ответить
чисто для просто спросить - а зеленого криворогатого ******** никак с Киева нельзя?
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26.11.2020 03:22 Ответить
крупный - тянет...
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26.11.2020 04:10 Ответить
согласен со всеми
научными, научно-педагогическими и педагогическими штатными работниками университета, а также представителями студенчества и других штатных работников, избранные путем тайного голосования. на всех шести избирательных участках за процессом голосования следили наблюдатели от всех кандидатов и Министерства образования и науки Украины - а на выхлопе опять хряк....
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26.11.2020 04:18 Ответить
славная кормушка - туда тока заноси.....
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26.11.2020 04:38 Ответить
если мне хто скажет, шо ета будка страдает от локдауна? - 1779 гривен ему в пасть ...
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26.11.2020 05:01 Ответить
де вы етих свиней находите? - ректор?.....
хоть в профтех ломись....
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26.11.2020 05:09 Ответить
завтра нам криворогатое чмо опять споет как все замечательно в Украине.
ну вы, засранцы, любимые мои, и дали с етим цирком...
може пора пиндить всю ету криворогатую ботву?
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26.11.2020 05:20 Ответить
Слухай, мордва дирляндська, хоч і голосував я не за Зеленського,а навпаки, але дуже задоволений розривом ватних пуканів через іх неспроможність змінити вектор руху Украіни,хто б не був в нас президентом: чи малорос з Кривого Рогу чи "барига-бізнесмен". Поки ви намагаєтесь дестабілізувати ситуацію в Украіні , рашка певним ходом іде на дно, точніше вже давно в мул заглибилась. Майдан, його жертва, зробили переворот свідомості критичноі більшості украінців, члго ви, мордва раболепна, не можете збагнути до цієі пори.
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26.11.2020 06:31 Ответить
слухай сюда - казел тупой, после твоих первых слов дальше не читал.
и еще слухай сюда - придурок внимательно...
пока не научишься общаться по человечески, внимательно - пошел на ***.
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26.11.2020 06:36 Ответить
все в поряде конь тупой - дошло?
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26.11.2020 06:40 Ответить
Типовий "діалог" на українському форумі.)))
Дуель буде?
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26.11.2020 06:44 Ответить
не все же перекрашеные, санек, - тока особо сволочнутые...
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26.11.2020 06:46 Ответить
Тобто просто матюків нагне те одне одному, воЄни.)))
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26.11.2020 06:50 Ответить
когда то и тебя от nnn и джамала примерно так же отбивал,
хто же жал шо ты перекрашиевоемое падло?
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26.11.2020 06:53 Ответить
*знал
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26.11.2020 06:54 Ответить
З такими друзями і ворогів не треба.
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26.11.2020 06:55 Ответить
а хто тебе когда говорил, шо ты мне друг?
спокойнее зеленка....
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26.11.2020 06:57 Ответить
Я так і сказав.
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26.11.2020 07:03 Ответить
самому стыдно? - ай я яй...
не видел бы комментов Саши Крещатика 4 года назад - другой бы разговор совсем был..
а пока заглохни - дай мне пережевать сволочню твою...
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26.11.2020 07:12 Ответить
видимо ты уже не тока форрумчан, а еще и всю редакцию там поднадостал...
надеюсь наука пошла в пользу.... - хотя пока не вижу....
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26.11.2020 08:18 Ответить
Врешь Андрюха, ты из тех 73%, которые целуют криворожскую "барыгу-бизнезмена" в жо..., в общем понял куда. Это ты со своим гундосым главнокомандующим ведете Украину в пропасть.
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26.11.2020 08:26 Ответить
А что думает товарищ "амфаш"? На выборах нового ректора КНУ имени Тараса Шевченко большинство голосов набрал проректор Бугров - Цензор.НЕТ 5759
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26.11.2020 05:59 Ответить
А по специальности этот хряк - философ марксизьма-ленинизьма.
Оригинальный выбор.
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26.11.2020 06:16 Ответить
Нема і не було такої спеціальності.
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26.11.2020 06:42 Ответить
Не, при совдепии небыло?
Расскажи ещё, что там обучали чему-нибудь, кроме истории КПСС!
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26.11.2020 08:03 Ответить
"Та, какая разница?!"
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26.11.2020 08:32 Ответить
какие выборы? - ну нормальный же хряк ...
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26.11.2020 07:24 Ответить
Даже на фарш не годится - очень жирный.
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26.11.2020 08:28 Ответить
на вас не угодишь - де еще щекатее найдете?

берите шо есть.. - гривна за кило дешевле не найдете.....
и мои поздравления с вином и рестораном!
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26.11.2020 08:38 Ответить
Мордарь ещё тот.
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26.11.2020 08:38 Ответить
Почитав що пишуть і дивуюся, люди зовсім не знають людину, а по зовнішньому вигляду вже дали йому характеристику і звичайно оцінку, образили і оббрехали. За нього віддали голоси вчені, професори, викладачі і студенти. Вони його краще знають і довіряють. Хоч сюди, в науку не лізьте, "правильні", ви вже вибрали преЗедента і Верховну Раду, яка має більшість по знищенню України.
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26.11.2020 08:52 Ответить
Село, ты б хоть биографию этого "ученого" прочитал, прежде, чем учить кого-то уму разуму.
Или тебе это тяжело?
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26.11.2020 10:45 Ответить
Ти "блотняга петушинной закваски" Юрій Ан, до мене звертаєшся? Не кидайся на людей і не випускай своїх брудних слів. Тебе нормальні не сприймають і не цікавляться твоєю думкою. Моє звернення до нормальних людей, а ти до них не відносишся. На мій погляд твоє місце в кошарі біля мацковських свиней.
Почитай, що пишуть про людину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
а наклепи за домагання і хабарі не доведені судом, а це означає, що їх немає. І я більше довіряю вченим і студентам, які віддали за нього свої голоси, чим якумусь кугуту "гарадскаму с петушинай падвакротні".
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26.11.2020 12:01 Ответить
Я к тебе, дурак безмозглый, не зверьаюся, а прямо говорю - человек, как и ты, без всякого образования, выбран почти ректором ведущего вуза Украины.
А, что там пишут тебе подобные жополищв, мне пофигу!
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26.11.2020 12:47 Ответить
Юрій Ан Члін Зуй - я тобі не зможу допомогти, тут потрібна медицина. Викладач, а тим більше проректор такого поважного вишу звичайно має освіту, закінчив аспірантуру, захистив кандидатську дисертаціют, має біля 100 наукових робіт. Ваша кацапська мета - обгадити все українське, одним словом свинячити, де потрібно і де непотрібно.
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26.11.2020 12:56 Ответить
Дурко, назови хоть одну страну в мире, которая признает его диплом.
Кубу и Венесуэлу не проверяй, тоже не признают!
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26.11.2020 13:40 Ответить
Читай Ан Члін Зуй -
Володимир Анатолійович Бугров(нар. 10 листопада 1967, Бучач) - проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка. Відмінник освіти України (2001). Заслужений працівник освіти України (2014). Кавалер ордена «За заслуги» 3 ступеня (2017). Член Національної групи супроводу Болонського процесу (2017). У 1984 року закінчив Бучацьку середню школу № 1 імені Володимира Гнатюка, отримавши золоту медаль за відмінне навчання. Вступив на відділення філософії філософського факультету Київського державного університету ім. Тараса Шевченка, який закінчив у 1991 році з відзнакою.

З яких це пір дипломи Київського державного університету ім. Тараса Григоровича Шевченко ніде не виздають як крім Куби і Венесуели?
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26.11.2020 16:20 Ответить
от простите простите все простите,
но етот гандон жует - или кусками глотает?
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26.11.2020 09:11 Ответить
а зачем эту новость давать на всеукраинский уровень?
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26.11.2020 09:51 Ответить
Чтобы все видели до чего докатилась моя альмаматер.
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26.11.2020 09:53 Ответить
все равно всем украинцам это знать не нужно
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26.11.2020 21:17 Ответить
Удивительное единодушие!
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26.11.2020 10:15 Ответить
морда хоть цуценят бей
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26.11.2020 11:03 Ответить
Чому обов'язково з російським прізвищем і ''інтелігентною'' зовнішністю? Цей ще портнова візьме на роботу.
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26.11.2020 18:06 Ответить
 
 