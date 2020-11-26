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Власти Германии решили продлить мягкий локдаун до 20 декабря с возможностью продления до января

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Власти Германии решили продлить мягкий локдаун до 20 декабря с возможностью продления до января

Власти федеральных земель Германии в консультациях с канцлером Ангелой Меркель приняли решение продлить и ужесточить меры общественных ограничений, принятые для подавления пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила канцлер Германии в среду по итогам совещания.

"Меры от 28 октября будут продлены вначале до 20 декабря, мы исходим из того, что ограничения будут действовать до начала января", - сказала Меркель журналистам в Берлине.

По ее словам, ограничения в ноябре привели к тому, что рост случаев заражения вирусом снизился, кривая стала более плавной, но "довольствоваться этим результатом нельзя", поскольку отделения интенсивной терапии в больницах переполнены и врачи перегружены работой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель заявила о "драматичной ситуации" в Германии из-за COVID-19: Больницы работают на пределе возможностей

Напомним, в Германии со 2 ноября ввели ограничительные меры в целях борьбы со стремительным распространением коронавируса. 
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И дальше затем продлят.
С такой ситуацией, январь не предел
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26.11.2020 07:18 Ответить
Дебил? Таки да!
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07.01.2021 18:46 Ответить
 
 