Власти Германии решили продлить мягкий локдаун до 20 декабря с возможностью продления до января

Власти федеральных земель Германии в консультациях с канцлером Ангелой Меркель приняли решение продлить и ужесточить меры общественных ограничений, принятые для подавления пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила канцлер Германии в среду по итогам совещания.

"Меры от 28 октября будут продлены вначале до 20 декабря, мы исходим из того, что ограничения будут действовать до начала января", - сказала Меркель журналистам в Берлине.

По ее словам, ограничения в ноябре привели к тому, что рост случаев заражения вирусом снизился, кривая стала более плавной, но "довольствоваться этим результатом нельзя", поскольку отделения интенсивной терапии в больницах переполнены и врачи перегружены работой.

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Напомним, в Германии со 2 ноября ввели ограничительные меры в целях борьбы со стремительным распространением коронавируса.