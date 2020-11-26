Наемники РФ трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе: применили РПГ и провели дистанционное минирование запрещенными минами, - штаб ОС
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За прошедшие сутки, 25 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, вступившие в действие 27 июля 2020 г.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать украинских воинов на участке в пригороде Авдеевки. Стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет российско-оккупационные войска применили неподалеку от Водяного.
Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.
"О нарушении режима прекращения огня и использование вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных мин через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.
С начала текущих суток, 26 ноября, нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.
"Подразделения Объединенных сил полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", - добавили в пресс-центре ОС.
Пожалуйста, подождите...
- Ну-ка, подвинься!...
- А ти чого сюди лізеш?
- Как это, «ЧЕГО?" Стреляют!...
- Хто?!!! Наші дотримуються перемир"я, не стріляють, а "ваших", як ви заявляєте, "там нет"... Так хто ж стрілять може?... Для тебе цей обстріл - "амман здрения и слуха". Так Путін наказав... Значить - вірь і вилазь із окопу...
http://weaponland.ru/publ/protivopekhotnaja_bomba_mina_sd_2b_babochka_miny_germanii/20-1-0-1047
натомість за наказом малороського падла-зеленського в Україні знищено три мільйони протипіхотних мін ПФМ-1 та ПФМ-1C, які могли використовуватись для дистанційного мінування позицій ворога.
але є одне але й це моє тверде переконання - не може собі країна дозволити знищити три мільйони придатних *********** під час війни. й ті міни були в України аж до 2020 року, поки зеленське швиденько не вирішило їх знищити. а з 14-ого нічого не змінилося - війна триває.
тож давай про "корисного ідіота" та "дурниці" не будемо.