Наемники РФ трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе: применили РПГ и провели дистанционное минирование запрещенными минами, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 25 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, вступившие в действие 27 июля 2020 г.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать украинских воинов на участке в пригороде Авдеевки. Стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет российско-оккупационные войска применили неподалеку от Водяного.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

"О нарушении режима прекращения огня и использование вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных мин через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 26 ноября, нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

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"Подразделения Объединенных сил полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", - добавили в пресс-центре ОС.