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Наемники РФ трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе: применили РПГ и провели дистанционное минирование запрещенными минами, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Наемники РФ трижды нарушили режим

За прошедшие сутки, 25 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, вступившие в действие 27 июля 2020 г.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать украинских воинов на участке в пригороде Авдеевки. Стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет российско-оккупационные войска применили неподалеку от Водяного.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

"О нарушении режима прекращения огня и использование вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных мин через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 26 ноября, нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За время перемирия на Донбассе погибли четверо украинских воинов, 14 - ранены, - Хомчак

"Подразделения Объединенных сил полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ трижды нарушили режим тишины на Донбассе: применили РПГ и провели дистанционное минирование запрещенными минами, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+5
Шото зелька обосрался с «концом войны» впрочем, как и со всем остальным.
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26.11.2020 07:35
+5
Зе на это клал ту штуку, которой он на рояле играет. Такое впечатление, что и свои указы он ею же писАл... или пИсал... но для 75% это - а_какая_разница?
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26.11.2020 07:39
+5
Все закономерно. Захватившим часть территории Донбасса российским военным и их донбасским приспешникам - нечего бояться! Поскольку главнокомандующий украинской армией генерал-полковник Хомчак вообще не видит военного решения в деле освобождения этих территорий и освобождать их не намерен!
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26.11.2020 07:39
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Шото зелька обосрался с «концом войны» впрочем, как и со всем остальным.
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26.11.2020 07:35 Ответить
Наглядова група ОСЦКК і ОБСЄ потрапила під обстріл на Донбасі. Ну, повискакували з машин, розбіглися в боки... Українець ускочив у викопану "щілину", і сидить. Тут "плиг" на голову кацап" с ОСЦКК:
- Ну-ка, подвинься!...
- А ти чого сюди лізеш?
- Как это, «ЧЕГО?" Стреляют!...
- Хто?!!! Наші дотримуються перемир"я, не стріляють, а "ваших", як ви заявляєте, "там нет"... Так хто ж стрілять може?... Для тебе цей обстріл - "амман здрения и слуха". Так Путін наказав... Значить - вірь і вилазь із окопу...
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26.11.2020 08:01 Ответить
Зеленский - мразь , позорящая Украину . Сгинь подонок хитросделанный
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26.11.2020 08:33 Ответить
Зе на это клал ту штуку, которой он на рояле играет. Такое впечатление, что и свои указы он ею же писАл... или пИсал... но для 75% это - а_какая_разница?
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26.11.2020 07:39 Ответить
Все закономерно. Захватившим часть территории Донбасса российским военным и их донбасским приспешникам - нечего бояться! Поскольку главнокомандующий украинской армией генерал-полковник Хомчак вообще не видит военного решения в деле освобождения этих территорий и освобождать их не намерен!
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26.11.2020 07:39 Ответить
ЗЕ треба ще кілька разів позаглядати в очі Путіну.... тоді й знову перейде в "квартал-95"... артист опереточного жанру...
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26.11.2020 08:48 Ответить
Да він би із задоволенням туди заглядав, от тільки вова путін більше не хоче їх йому показувати!
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26.11.2020 08:54 Ответить
Дистанційне мінування, в бойовх умовах, проводиться з конкретною метою і в конкретних умовах - створить перешкоди наступальним діям противника безпосередньо після початку його атаки... Якщо такі дії відсутні, то дистанційне мінування користі не принесе - міни можуть буть виявлені візуальним оглядом місцевості, бо лежать на поверхні землі, нічим не замасковані, будуть нейтралізовані. Якщо ж, все-таки, це робиться, то такі дії нічим не відрізняються від дій "дрібного паскудника", що тихцем обмазує лайном двері сусіда...
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26.11.2020 07:53 Ответить
Есть такая хрень, ПОМ 2, не сильно ты её выявишь в зелёнке.
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26.11.2020 08:55 Ответить
Що таке "ПОМ-2", я знаю... Подібну "заразу", протипіхотну, німці ще в Другу світову застосовували, тільки з літаків. Висипали з контейнерів на вузлові станції, на артилерійські позиції, стоянки літаків на польових аеродромах, на нейтральну смугу, після початку наступу наших військ. (Читали на лекціях по контрдиверсійній роботі). "ПОМка", по принципу дії, майже нічим, від тих, не відрізняється... Однак, закопана та замаскована міна, і просто "кинута в траву" - різні речі...
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26.11.2020 09:15 Ответить
Оно?
http://weaponland.ru/publ/protivopekhotnaja_bomba_mina_sd_2b_babochka_miny_germanii/20-1-0-1047
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26.11.2020 10:12 Ответить
Вона сама...
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26.11.2020 10:18 Ответить
спасибо что сообщили. поставьте их в угол и родителям позвоните
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26.11.2020 08:08 Ответить
... и не забудьте в ОБСЕ пожаловаться. Те точно помогут.
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26.11.2020 10:27 Ответить
Це їхня відповідь на (решительный протест) Кравчука.
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26.11.2020 08:08 Ответить
Провели минирования,и вы так спокойно об этом говорите
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26.11.2020 08:36 Ответить
ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, Джерело: https://censor.net/ua/n3233295
натомість за наказом малороського падла-зеленського в Україні знищено три мільйони протипіхотних мін ПФМ-1 та ПФМ-1C, які могли використовуватись для дистанційного мінування позицій ворога.
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26.11.2020 08:50 Ответить
Цікаво, чим прямий ворог відрізняється від "корисного ідіота"? Міни ці були ліквідовані згідно з підписаною Україною Конвенцією про заборону виробництва та застосування протпіхотних мін. Підписана вона була задовго до початку війни... Якщо цікаво, відкрий Гугл, прочитай і не мели дурниць...
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26.11.2020 09:21 Ответить
про зобов'язання за Оттавською конвенцією я в курсі, про її підписання Україною в 90-х роках 20 століття - в курсі.
але є одне але й це моє тверде переконання - не може собі країна дозволити знищити три мільйони придатних *********** під час війни. й ті міни були в України аж до 2020 року, поки зеленське швиденько не вирішило їх знищити. а з 14-ого нічого не змінилося - війна триває.

тож давай про "корисного ідіота" та "дурниці" не будемо.
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26.11.2020 09:29 Ответить
А, може, "будемо"? Ці міни знищувалися і при Ющенку, і при Януковичі, і при Порошенку... При "Блазні" лише закінчили... Якщо стать на твою позицію, то, виходить, що будівництва доріг при Порошенку не було, а все, що почали і зробили навіть на 95%, при ньому - заслуга "Блазня", бо при ньому його закінчили...
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26.11.2020 09:39 Ответить
А не пора дати відповідь на ті провокації? Воно тоді і перехотілося б провокувати, Що ж це за перемир*я, коли одна сторона "навішує люлєй, а інша ковтає криваві шмарклі вперемішку з зеленими? Довго ще така наруга буде?
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26.11.2020 09:59 Ответить
видно же по глазам, как стремятся к перемирию
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26.11.2020 10:14 Ответить
Давно подобные кости не кидали)
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26.11.2020 15:04 Ответить
 
 