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РФ отправила на оккупированную территорию Донбасса сотый "гумконвой" с 60 т груза

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

РФ отправила на оккупированную территорию Донбасса сотый

Россия отправила на оккупированную территорию Донбасса сотый путинский гумконвой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил зампостпреда РФ при ООН в Женеве Александр Алимов.

По его словам, 100-й конвой МЧС РФ прибудет на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию востока сегодня, 26 ноября, с 60 т "гуманитарных грузов".

Отметим, что у Украины нет возможности проверять, что РФ отправляет своим наемникам в "Л/ДНР". Вместе с тем, украинская сторона ранее отмечала усиление обстрелов после доставки "гумпомощи" оккупантам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": России направлена нота протеста в связи с въездом очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс, - МИД

РФ отправила на оккупированную территорию Донбасса сотый гумконвой с 60 т груза 01
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Питають "ополченців" з ОРДЛО:
- А почему вы отказываетесь от гуманитарных продуктов от Красного Креста?
- Так они же порченые! Как только в стволы орудий не заряжали, а они стрелять не хотят... Не то что российские...
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26.11.2020 07:42 Ответить
Да нет им смысла так парится со скрытой доставкой боеприпасов потому что их доставляют по железке в вагонах. А консервы и прочее что везут в этих Камазах вскоре появятся на рынках.
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26.11.2020 07:51 Ответить
7й год войны, а военный обоз продолжают называть "гумконвоем"...
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26.11.2020 07:56 Ответить
вакцыну мабуть кацапня шле чи як завши бонбы?
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26.11.2020 08:31 Ответить
Чем больше гавкает Кравчук тем больше тасторона "помогает"
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26.11.2020 08:43 Ответить
***
Приснився сон - фарбуєм в біле... КРАЗи,
Вантажим сало й гречку - будь здоров!
Нас не просили? Непотрібні фрази!
Ми виступаєм дружно на... Тамбов.

Кордон? Премо - плювати! Дай дорогу!
Без митниць і узгоджень, зайвих слів.
Там українцям треба допомогу -
Бо "другу мову" Путя ще не ввів.

Тамбов.... і далі! Їдем - не вертаєм!
Пусті полиці, "множєство" проблем.
Зупинимось, напевне, під Китаєм -
Народу тьма страда під москалем.

Республік з десять створим по дорозі,
На Красній площі підіймем Майдан!
А там, дивись, й "х*йло" спочине в Бозі -
Розвалиться мерзенний Кацапстан.

Поможемо.?.. Чого чекати всує?
Навіки пропади страшна маро!
Не триста КРАЗів - тисячу фарбуєм,
Сторицею віддячим за "добро"!

Куранти відізвуться трубним гласом,
І зло кремлівське згине на віки!
…Молюся в сні, щоб не збудитись часом -
В Тамбов.. хоча б доїхати таки…
Іван Гентош
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26.11.2020 08:48 Ответить
ого! цілих три фури "допомоги"!! щедрі "брати"
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26.11.2020 09:20 Ответить
А наші "наверхусидячі" ще тільки планують відкрити гуманітарні табори для жителів лугандону.
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26.11.2020 09:50 Ответить
 
 