РФ отправила на оккупированную территорию Донбасса сотый "гумконвой" с 60 т груза
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Россия отправила на оккупированную территорию Донбасса сотый путинский гумконвой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил зампостпреда РФ при ООН в Женеве Александр Алимов.
По его словам, 100-й конвой МЧС РФ прибудет на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию востока сегодня, 26 ноября, с 60 т "гуманитарных грузов".
Отметим, что у Украины нет возможности проверять, что РФ отправляет своим наемникам в "Л/ДНР". Вместе с тем, украинская сторона ранее отмечала усиление обстрелов после доставки "гумпомощи" оккупантам.
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Приснився сон - фарбуєм в біле... КРАЗи,
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Нас не просили? Непотрібні фрази!
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Там українцям треба допомогу -
Бо "другу мову" Путя ще не ввів.
Тамбов.... і далі! Їдем - не вертаєм!
Пусті полиці, "множєство" проблем.
Зупинимось, напевне, під Китаєм -
Народу тьма страда під москалем.
Республік з десять створим по дорозі,
На Красній площі підіймем Майдан!
А там, дивись, й "х*йло" спочине в Бозі -
Розвалиться мерзенний Кацапстан.
Поможемо.?.. Чого чекати всує?
Навіки пропади страшна маро!
Не триста КРАЗів - тисячу фарбуєм,
Сторицею віддячим за "добро"!
Куранти відізвуться трубним гласом,
І зло кремлівське згине на віки!
…Молюся в сні, щоб не збудитись часом -
В Тамбов.. хоча б доїхати таки…
Іван Гентош