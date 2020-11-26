COVID-19: за сутки в мире умерло рекордное количество человек - более 12 тыс., заболели - 609,2 тыс. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 26 ноября в мире зарегистрировали 609 207 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 007 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 60 720 993 случаев инфицирования, из них 609 207 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 426 841 человек, из них 12 007 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 42 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина уже находится на 10-й позиции среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – на седьмой. Перед нашим государством оказались Италия, РФ, Германия, Великобритания, Франция и Польша.
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- Якщо выберуть палату "кварталу", то їм розкажуть про те, що голі стіни тому, що все украв «Петя», щоб заробить і «піариться»… При цьому їм будуть натякать, що за невеликі гроші можуть добитися переводу в палату Феофанії…. Якщо выберуть палату "Рошен", то будуть постійно нить, що умови могли-б, буть і кращими, і, взагалі, це все - «піар»!...
А то сколько от ковида умерло нам сообщают, а сколько всего умерших - нет.
Непорядок это, ВОЗ.
Непонятно, это улучшение или ухудшение мировой смертности?
Насколько выросло число умерших по сравнению с этим же днем прошлого года?
А то сдается мне, что глав-эфиоп ВОЗовский всех в помершие от ковида записывает, потому как ВОЗу деньги только на борьбу с ковидом башляют сейчас доброхоты.
Оттого и не приводят данных общего числа смертей по сравнению с тем же в точности днем того же года (или того же календарного периода, скажем, сентябрь-октябрь-ноябрь), что примерно равны будут цифры умерших в прошлом и в этом году (и население бояться перестанет, а кроме ковида, у мировых 'бубочек" ничего больше нет, деньги закончились, идет мировой, дефолт).