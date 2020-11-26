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COVID-19: за сутки в мире умерло рекордное количество человек - более 12 тыс., заболели - 609,2 тыс. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

COVID-19: за сутки в мире умерло рекордное количество человек - более 12 тыс., заболели - 609,2 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 26 ноября в мире зарегистрировали 609 207 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 007 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 60 720 993 случаев инфицирования, из них 609 207 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 426 841 человек, из них 12 007 за минувшие сутки.

COVID-19: за сутки в мире умерло рекордное количество человек - более 12 тыс., заболели - 609,2 тыс 01

Побороли болезнь и вылечились 42 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин и ОП могут ввести полный локдаун уже с 20 декабря, - СМИ

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

COVID-19: за сутки в мире умерло рекордное количество человек - более 12 тыс., заболели - 609,2 тыс 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина уже находится на 10-й позиции среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – на седьмой. Перед нашим государством оказались Италия, РФ, Германия, Великобритания, Франция и Польша.

COVID-19: за сутки в мире умерло рекордное количество человек - более 12 тыс., заболели - 609,2 тыс 03
COVID-19: за сутки в мире умерло рекордное количество человек - более 12 тыс., заболели - 609,2 тыс 04
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Топ комментарии
+3
Стесняюсь спросить: а сколько в мире в сутки вообще умирает человек, в среднем?
А то сколько от ковида умерло нам сообщают, а сколько всего умерших - нет.
Непорядок это, ВОЗ.
Непонятно, это улучшение или ухудшение мировой смертности?
Насколько выросло число умерших по сравнению с этим же днем прошлого года?
А то сдается мне, что глав-эфиоп ВОЗовский всех в помершие от ковида записывает, потому как ВОЗу деньги только на борьбу с ковидом башляют сейчас доброхоты.
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26.11.2020 08:20
+3
Вы это, Вы не мешайте Степанову отчитываться, ему премиальные идут за каждую тысячу случаев отрапортованных. COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис - Цензор.НЕТ 8955
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26.11.2020 08:22
+2
Если учесть что в США в 10 раз больше населения то ситуация не сильно то и отличается по суточным показателям.
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26.11.2020 08:05
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COVID-19: за сутки в мире умерло рекордное количество человек - более 12 тыс., заболели - 609,2 тыс - Цензор.НЕТ 1125
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26.11.2020 08:03 Ответить
- Уявіть собі картину - інфекційне відділення лікарні. Хворі на коронавірус лежать у двох палатах. Одна фінансується «95-м кварталом», а друга - «Рошен»… Питання - «Яку палату виберуть «73% зебілів»?...
- Якщо выберуть палату "кварталу", то їм розкажуть про те, що голі стіни тому, що все украв «Петя», щоб заробить і «піариться»… При цьому їм будуть натякать, що за невеликі гроші можуть добитися переводу в палату Феофанії…. Якщо выберуть палату "Рошен", то будуть постійно нить, що умови могли-б, буть і кращими, і, взагалі, це все - «піар»!...
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26.11.2020 08:17 Ответить
і це істи на. бо усі вони презеденти COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис - Цензор.НЕТ 6677
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26.11.2020 08:18 Ответить
Если учесть что в США в 10 раз больше населения то ситуация не сильно то и отличается по суточным показателям.
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26.11.2020 08:05 Ответить
Кто-то ещё верит ?
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26.11.2020 08:10 Ответить
Сидят два коронавируса, выпивают. Один говорит - жить стало худо. Все по домам сидят, а кто выходит - в масках, и руки в перчатках. Так и сдохнуть недолго..
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26.11.2020 08:19 Ответить
Как во Франции количество новых кейсов смогло упасть с 88тыс. до 16тыс.?
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26.11.2020 08:12 Ответить
Кількість хронічно хворих скоротилося за першу хвилю.
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26.11.2020 13:11 Ответить
как так? нам рассказывают, что больницы переполнены, кислорода не хватает, а тут пишут, что критических больных всего 177 человек... COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис - Цензор.НЕТ 3762
COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис - Цензор.НЕТ 8552
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26.11.2020 08:18 Ответить
Вы это, Вы не мешайте Степанову отчитываться, ему премиальные идут за каждую тысячу случаев отрапортованных. COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис - Цензор.НЕТ 8955
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26.11.2020 08:22 Ответить
Стесняюсь спросить: а сколько в мире в сутки вообще умирает человек, в среднем?
А то сколько от ковида умерло нам сообщают, а сколько всего умерших - нет.
Непорядок это, ВОЗ.
Непонятно, это улучшение или ухудшение мировой смертности?
Насколько выросло число умерших по сравнению с этим же днем прошлого года?
А то сдается мне, что глав-эфиоп ВОЗовский всех в помершие от ковида записывает, потому как ВОЗу деньги только на борьбу с ковидом башляют сейчас доброхоты.
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26.11.2020 08:20 Ответить
Зі смертністю від ковіду по країнах взагалі дивні речі. Тижневі графіки не мають ніякої системи, яка була б прив'язана до кількості хворих. В головному, в більшості країн просліджується зв'язок в перші три-чотири місяці першої хвилі кореляція між кількістю хворих та смертністю, а потім починається незрозуміле. В Україні взагалі перша хвиля не прослідковується, а йде суцільне пологе зростання, як по захворюваності, так і по смертності з практично прямою залежністю. В Швеції так чітко видно першу хвилю і зростання смертності, а потім спад і потужніша друга хвиля але смертність вже приблизно в чотири рази менша ніж за першої хвилі. В Південній Кореї так взагалі третя хвиля з неявно вираженою залежністю між кількістю хворих та смертністю. Там якось вмирають під час спаду не менше ніж в деякі тижні піків хвиль. Китай так взагалі перша хвиля закінчилася початком березня, а смертність була ще до квітня але з того часу у них немає жодних випадків.
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26.11.2020 13:37 Ответить
Бажаючі самі можуть подивитися на графіки. Цікаво по Білорусі, там теж вмирають без явно вираженої залежності від кількості хворих. Хоча це, може мати свої пояснення.
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26.11.2020 13:41 Ответить
Меня интересовало общее количество смертей (все случаи смерти, от насильственных до "от старости") в этот день прошлого года или позапрошлого года, например, а не только смерти от ковида. Потому что мне очень сильно кажется, что общее число смертей изменилось так слабо, что смерти от ковида - это просто статистическая погрешность.
Оттого и не приводят данных общего числа смертей по сравнению с тем же в точности днем того же года (или того же календарного периода, скажем, сентябрь-октябрь-ноябрь), что примерно равны будут цифры умерших в прошлом и в этом году (и население бояться перестанет, а кроме ковида, у мировых 'бубочек" ничего больше нет, деньги закончились, идет мировой, дефолт).
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26.11.2020 13:49 Ответить
Щонайменше загальна смертність в Україні скоротилася на десяток тисяч за сім місяців відносно минулого року. Мабуть люди почали руки частіше мити та менше по лікарях ходити.
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26.11.2020 15:11 Ответить
 
 