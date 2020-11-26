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На церемонии прощания с легендарным футболистом Марадоной ожидают не менее миллиона человек

Новости Цензор.НЕТ Общество

На церемонии прощания с легендарным футболистом Марадоной ожидают не менее миллиона человек

На церемонии прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной, который умер накануне от внезапной остановки сердца, ожидается не менее миллиона человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в правительстве.

Сама церемония пройдет в президентском дворце Casa Rosada в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Двери резиденции откроют в 8 утра по местному времени для всех желающих попрощаться с футболистом.

Огромные толпы уже собрались возле обелиска в центре аргентинской столицы, а также у стадиона футбольного клуба Архентинос Хуниорс, где Марадона начинал карьеру.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный национальный траур в связи со смертью Марадоны, назвав его "лучшим футболистом в мире и человеком, сделавшим аргентинцев безмерно счастливыми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трехдневный траур, в связи со смертью легендарного футболиста Марадоны, объявлен в Аргентине

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

По предварительным данным, он умер у себя дома от остановки сердца.

Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за Барселону (1982 — 1984), Наполи (1984 — 1991) и сборную Аргентины, с которой он становился чемпионом мира в 1986 году.

Также он был тренером сборной Аргентины. Последним местом работы был аргентинский клуб Химнасия и Эсгрима, который он возглавил в сентябре 2019 года.
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Топ комментарии
+8
На церемонії прощання з легендарним футболістом Марадоною очікують щонайменше мільйон осіб - Цензор.НЕТ 7273

На церемонії прощання з легендарним футболістом Марадоною очікують щонайменше мільйон осіб - Цензор.НЕТ 4895
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26.11.2020 08:36
+7
R.I.P. мировому и национальному герою футбола....
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26.11.2020 08:36
+5
Вирус потирает руки...
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26.11.2020 08:19
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Вирус потирает руки...
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26.11.2020 08:19 Ответить
У метисів білих завойовників та червоношкірих аборигенів, які зараз населяють Латинську Америку, завжди були проблеми з дисципліною. І банано-кокаїнові республіки в джунглях, які вони сформували, животіють від одного військового перевороту до іншого, захлинаючись в корупції і тонучи в бідності. Коронавірус? Місцевим царькам на мільнон метисів більше чи менше - немає різниці. Ліжко-місця, що звільнились в картонних халупах у фавелі заселять інші мешканці, біженці із сусідньої "республіки"
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26.11.2020 08:28 Ответить
Але чого не відбереш у латиносів, так це їх вміння грати у футбол. І Марадона з його "рукою Бога" назавжди вписаний у світову історію як майстер своєї справи.
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26.11.2020 08:51 Ответить
У нас фавел нет...но многие в глубокой жопе...
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26.11.2020 08:54 Ответить
На церемонії прощання з легендарним футболістом Марадоною очікують щонайменше мільйон осіб - Цензор.НЕТ 7273

На церемонії прощання з легендарним футболістом Марадоною очікують щонайменше мільйон осіб - Цензор.НЕТ 4895
показать весь комментарий
26.11.2020 08:36 Ответить
Пакеда Диего!(
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26.11.2020 08:52 Ответить
R.I.P. мировому и национальному герою футбола....
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26.11.2020 08:36 Ответить
И пусть ковид подождёт!
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26.11.2020 08:57 Ответить
Ни делайте себе кумиров.
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26.11.2020 08:59 Ответить
На церемонії прощання з легендарним футболістом Марадоною очікують щонайменше мільйон осіб - Цензор.НЕТ 8826
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26.11.2020 09:57 Ответить
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26.11.2020 09:58 Ответить
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26.11.2020 09:59 Ответить
На церемонії прощання з легендарним футболістом Марадоною очікують щонайменше мільйон осіб - Цензор.НЕТ 4209
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26.11.2020 10:00 Ответить
Диего жалко! Но мы все смертны ,а сколько людей заболеет на похоронах?
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26.11.2020 10:33 Ответить
 
 