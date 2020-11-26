На церемонии прощания с легендарным футболистом Марадоной ожидают не менее миллиона человек

На церемонии прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной, который умер накануне от внезапной остановки сердца, ожидается не менее миллиона человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в правительстве.

Сама церемония пройдет в президентском дворце Casa Rosada в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Двери резиденции откроют в 8 утра по местному времени для всех желающих попрощаться с футболистом.

Огромные толпы уже собрались возле обелиска в центре аргентинской столицы, а также у стадиона футбольного клуба Архентинос Хуниорс, где Марадона начинал карьеру.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный национальный траур в связи со смертью Марадоны, назвав его "лучшим футболистом в мире и человеком, сделавшим аргентинцев безмерно счастливыми".

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Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

По предварительным данным, он умер у себя дома от остановки сердца.

Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за Барселону (1982 — 1984), Наполи (1984 — 1991) и сборную Аргентины, с которой он становился чемпионом мира в 1986 году.

Также он был тренером сборной Аргентины. Последним местом работы был аргентинский клуб Химнасия и Эсгрима, который он возглавил в сентябре 2019 года.