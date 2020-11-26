В Украине выявлен рекордный 15 331 новый случай COVID-19: умерли 225 человек, 9 617 - выздоровели
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В Украине по состоянию на утро четверга, 26 ноября, зафиксирован 15 331 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 9 617 человек, умерли 225 пациентов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"15331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине состоянию на 26 ноября 2020 года. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 955 человек;
летальных случаев - 225;
выздоровели - 9 617 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 76 911 (в частности, методом ПЦР - 49 323, методом ИФА - 27 588).
За все время пандемии в Украине
заболели - 677 189 человек;
выздоровели - 317 395 человек;
летальных случаев - 11 717;
проведено ПЦР-тестов - 4 373 786.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях", - рассказал Степанов.
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Власть в Украине тупо ни чего не делать, что бы обуздать распространение эпидемии, другими словами устроила фильтрацию на тех, кто выжил в одну сторону, - работать за копейки на монополистов - олигархов от власти, а кто слаб и болен в другую сторону,- в расход,что бы в дальнейшем еще меньше финансировать медицину, пенсии и образование, а будут финансировать свой бизнес,- ростовщический , когда власть втирает стране драконовские %, завышенные цены в энергетике и комуналке, наживается на строительстве дорог и так.далее, когда в цивилизованных странах дороги стоят или за счет акцизов на топливо или инвестор не расходудуя средства с бюджета, а на прокрученные деньги с бюджета власть будет скупать упавшие в цене при коронокризисе гос.активы народа и самое, что есть прибыльное и не дооцененное -это Землю.
Так, что ни кто не собирается останавливать распространение пандемии , как том же Израиле, когда можно было обявить локдаун на 8 тыс.и при упавшей заболеваемости через месяц до 500 запустить снова экономику, а сейчас в Украине заболеваемость уже 15, 5 твс.в сутки, как эту ловину можно останивить, медицина просто не справится тем более недофинансированная, а власти больницы отдельные от народа имеются,как при большевиках, они и есть большеки, когда устроили голодомор, прошу не путать с Хрушевым, когда дейсвительно начались ростки социализма,так что все идет по плану до полной заболеваемости и "фильтрации" народа, тем более свое бездействие можно свернуть на короновирус