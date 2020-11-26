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В Украине выявлен рекордный 15 331 новый случай COVID-19: умерли 225 человек, 9 617 - выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине выявлен рекордный 15 331 новый случай COVID-19: умерли 225 человек, 9 617 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро четверга, 26 ноября, зафиксирован 15 331 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 9 617 человек, умерли 225 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"15331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине состоянию на 26 ноября 2020 года. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине выявлен рекордный 15 331 новый случай COVID-19: умерли 225 человек, 9 617 - выздоровели 01

В Украине выявлен рекордный 15 331 новый случай COVID-19: умерли 225 человек, 9 617 - выздоровели 02госпитализированы - 1 955 человек;

В Украине выявлен рекордный 15 331 новый случай COVID-19: умерли 225 человек, 9 617 - выздоровели 02летальных случаев - 225;

В Украине выявлен рекордный 15 331 новый случай COVID-19: умерли 225 человек, 9 617 - выздоровели 02выздоровели - 9 617 человек;

В Украине выявлен рекордный 15 331 новый случай COVID-19: умерли 225 человек, 9 617 - выздоровели 02осуществлено тестирований за сутки - 76 911 (в частности, методом ПЦР - 49 323, методом ИФА - 27 588).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за сутки в мире умерло рекордное количество человек - более 12 тыс., заболели - 609,2 тыс. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в УкраинеВ Украине выявлен рекордный 15 331 новый случай COVID-19: умерли 225 человек, 9 617 - выздоровели 01

В Украине выявлен рекордный 15 331 новый случай COVID-19: умерли 225 человек, 9 617 - выздоровели 07заболели - 677 189 человек;

В Украине выявлен рекордный 15 331 новый случай COVID-19: умерли 225 человек, 9 617 - выздоровели 07выздоровели - 317 395 человек;

В Украине выявлен рекордный 15 331 новый случай COVID-19: умерли 225 человек, 9 617 - выздоровели 07летальных случаев - 11 717;

В Украине выявлен рекордный 15 331 новый случай COVID-19: умерли 225 человек, 9 617 - выздоровели 07проведено ПЦР-тестов - 4 373 786.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях", - рассказал Степанов.

В Украине выявлен рекордный 15 331 новый случай COVID-19: умерли 225 человек, 9 617 - выздоровели 11
В Украине выявлен рекордный 15 331 новый случай COVID-19: умерли 225 человек, 9 617 - выздоровели 12
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Топ комментарии
+22
Карантин визідного дня - це як мертвому припарка. Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б старшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей
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26.11.2020 08:18
+17
Я напомню, что у квартальных чучел было 9 месяцев и колосальные 65млрд гривен для того чтобы не допустить короновирусной катастоофы. А что они делали все это время и за эти деньги? Только не смейтесь: снимали видосики и асфальтировали дороги. Поэтому, когда говорят, что зеленский тут не причем, мол нужно носить маски, то я посылаю таких деятелей нафиг. У преЗЕрватива было все, но он тупо забил на лохов, которые сходили на выборы по-приколу
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26.11.2020 08:35
+16
В экономике и без карантина будет дефолт. Об этом уже недели три говорят эксперты. Поскольку зеленые гомодрилы уничтожили все, что давало этой стране держаться на плаву
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26.11.2020 08:40
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В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали - Цензор.НЕТ 8739
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26.11.2020 10:41 Ответить
Такое впечатление,что власть которую мы выбрали, для управления страной и увеличения благосостояния народа, при этом получая большие зарплаты и привелегии, решило жить по принципу , чем хуже, тем для их лучше,например в Израиле при полном локдауне заболеваемость за месяц упала с 8 тыс в сутки до 500 и теперь они открывают экономику , Япония и Ю.Корея локдаун не вводила но заболеваемость там при жестких эпидем.нормах небольшая 1 тыс и 0, 5 тыс. Соответственно на 120 и 51 миллн.населения, в той же Германии где уровень смертности намного, меньше чем в Украине и то обявили локдаун при 23 тыс.заболевших но там и населения 80 миллн. и медицина на порядок больше финансируется и платят вмем пособие по эпидемии и евро не падает, потому что не воруют.
Власть в Украине тупо ни чего не делать, что бы обуздать распространение эпидемии, другими словами устроила фильтрацию на тех, кто выжил в одну сторону, - работать за копейки на монополистов - олигархов от власти, а кто слаб и болен в другую сторону,- в расход,что бы в дальнейшем еще меньше финансировать медицину, пенсии и образование, а будут финансировать свой бизнес,- ростовщический , когда власть втирает стране драконовские %, завышенные цены в энергетике и комуналке, наживается на строительстве дорог и так.далее, когда в цивилизованных странах дороги стоят или за счет акцизов на топливо или инвестор не расходудуя средства с бюджета, а на прокрученные деньги с бюджета власть будет скупать упавшие в цене при коронокризисе гос.активы народа и самое, что есть прибыльное и не дооцененное -это Землю.
Так, что ни кто не собирается останавливать распространение пандемии , как том же Израиле, когда можно было обявить локдаун на 8 тыс.и при упавшей заболеваемости через месяц до 500 запустить снова экономику, а сейчас в Украине заболеваемость уже 15, 5 твс.в сутки, как эту ловину можно останивить, медицина просто не справится тем более недофинансированная, а власти больницы отдельные от народа имеются,как при большевиках, они и есть большеки, когда устроили голодомор, прошу не путать с Хрушевым, когда дейсвительно начались ростки социализма,так что все идет по плану до полной заболеваемости и "фильтрации" народа, тем более свое бездействие можно свернуть на короновирус
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26.11.2020 17:26 Ответить
Кажись 27 октября пропечатал что с учётом инкубационного периода 6-8 дней после долбаных выборов 25 окт начнётся массово расти эта дрянь. Потом через 2 недели ещё были довыборы и вот мэров по новой выбирали. Думаю что после этих 3 этапов выйдем на 20-25 тыс в сутки пиково уже на 10 декабря. Тогда 27 окт 15 тыс предполагал на средину ноября---так и вышло. Не в угадывании моём и кого другого. Выборы не принесли новых событий и лиц, об этом умные говорили---на манеже всё те же. Новый год проклянём! И опять субьективно----это проклятый високосный год в том числе.
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26.11.2020 22:34 Ответить
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