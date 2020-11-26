Взятка в 1,32 млн в Харьковской ОГА: САП завершила следствие в отношении главы департамента капстроительства Винниченко
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Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры принято решение о завершении досудебного расследования, которое проводили детективы НАБУ, по делу в отношении бывшего директора департамента капитального строительства Харьковской облгосадминистрации Андрея Винниченко, которого подозревают в получении 1,32 млн. грн. взятки.
Об этом сообщается на странице САП в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Материалы дела открыты подозреваемому и его адвокату. После ознакомления с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по сути", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, вечером 3 августа был задержан директор департамента капстроительства Харьковской облгосадминистрации Андрей Винниченко. По информации НАБУ, чиновник требовал 1,32 миллиона гривен за "помощь" частному предпринимателю в подключении электроустановок его компании к электрическим сетям. Стоимость своих "услуг" он определил, исходя из расчета 2200 грн за подключение каждого киловатта мощности.
6 августа Винниченко сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (мошенничество - ИФ); ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27; ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.
В тот же день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 прожиточных минимумов.
Винниченко был назначен начальником управления топливно-энергетического комплекса ХОГА в начале апреля этого года, а в конце июля - стал директором департамента капитального строительства ХОГА. До прихода в ХОГА долгое время работал в "Харьковоблэнерго".
Пожалуйста, подождите...
1. Взяли с поличным на взятке и ... 4 (четыре, Карл!) месяца проводили следствие. Все никак не могли сторговаться на сумме "порешать"?
2. И сразу "под залог". Причем в статье об этом "скромно" умалчивают. А ведь он 100% вышел через пару дней. И сумма залога "почему-то" в 2 раза меньше самой взятки.
3. Кто-то верит, что это первая взятка в его жизни? Т.е. оно наворовало уже миллионы, а вышло за залог в 680 000 грн.
В принципе, это все что нужно знать про "борьбу" с коррупцией в Украине.