В Украине с сегодняшнего дня ввели выплаты безработным на организацию бизнеса
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В Украине Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования с сегодняшнего дня уполномочены выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса. В силу вступил соответствующий законопроект.
Документ вчера был обнародован в издании "Голос Украины" и вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Закон вносит изменения в раздел II "Заключительные положения" ЗУ о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.
В документе прописана возможность за счет средств вышеуказанных фондов финансировать расходы на одноразовую выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности.
Также фонды на случай безработицы в этот период осуществляют страховые выплаты утраченного заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности в случае, если он пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
Кроме того, фонды также осуществляют:
- страховые выплаты в установленных случаях одноразового пособия потерпевшему (членам его семьи и лицам, находившимся на иждивении умершего);
- страховые расходы на медицинскую и социальную помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профзаболевания (кроме расходов на обеспечение автомобилями);
- страховые выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;
- оплату лечения в реабилитационных отделениях санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.
Напомним, закон ранее подписал глава государства Владимир Зеленский.
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ввели выплаты безработным... на организацию бизнеса
и одновременно ввели доплаты малому бизнесу... по безработице
Більш ідіотичних, панічних, непродуманих рішень ще не приймала ні одна влада.
Про заяви від главЗЕбіла, та приспішників типу пан Степанів, та інш. коаще промовчати, ніж коментувати(
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Допомогу отримають працівники або ФОП, якщо її роботодавець має одну з 6-ти категорій КВЕД:
✔️47 - Роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами)
✔️55 - Тимчасове розміщування
✔️56 - Діяльність із забезпечення стравами та напоями
✔️59.14 - Демонстрація кінофільмів
✔️90 - Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
✔️93 - Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг
Одна з 6 категорій КВЕД має бути заявлена першою у реєстраційних відомостях на 31.10.2020.