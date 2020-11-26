РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14188 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика Коронавирус и карантин
7 020 16
безработица (445) бизнес (1595) выплаты (541) карантин (16730) малый бизнес (122) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

В Украине с сегодняшнего дня ввели выплаты безработным на организацию бизнеса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

В Украине с сегодняшнего дня ввели выплаты безработным на организацию бизнеса

В Украине Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования с сегодняшнего дня уполномочены выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса. В силу вступил соответствующий законопроект.

Документ вчера был обнародован в издании "Голос Украины" и вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Закон вносит изменения в раздел II "Заключительные положения" ЗУ о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.

В документе прописана возможность за счет средств вышеуказанных фондов финансировать расходы на одноразовую выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала карантина безработным гражданам Украины выплатили более 13 млрд грн, - министр Петрашко

Также фонды на случай безработицы в этот период осуществляют страховые выплаты утраченного заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности в случае, если он пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Кроме того, фонды также осуществляют:

  • страховые выплаты в установленных случаях одноразового пособия потерпевшему (членам его семьи и лицам, находившимся на иждивении умершего);
  • страховые расходы на медицинскую и социальную помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профзаболевания (кроме расходов на обеспечение автомобилями);
  • страховые выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;
  • оплату лечения в реабилитационных отделениях санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.

Напомним, закон ранее подписал глава государства Владимир Зеленский.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
***
ввели выплаты безработным... на организацию бизнеса
и одновременно ввели доплаты малому бизнесу... по безработице
показать весь комментарий
26.11.2020 08:52
+5
Вот этой безработной дайте денег на бизнес тоже В Украине с сегодняшнего дня ввели выплаты безработным на организацию бизнеса - Цензор.НЕТ 955
В Украине с сегодняшнего дня ввели выплаты безработным на организацию бизнеса - Цензор.НЕТ 3558
показать весь комментарий
26.11.2020 08:50
+3
****, они на работу не могут устроиться, а им денег на бизнес дают! Это очередной распил бабла во время чумы! И кто этих дебилов выбрал?
показать весь комментарий
26.11.2020 08:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот этой безработной дайте денег на бизнес тоже В Украине с сегодняшнего дня ввели выплаты безработным на организацию бизнеса - Цензор.НЕТ 955
В Украине с сегодняшнего дня ввели выплаты безработным на организацию бизнеса - Цензор.НЕТ 3558
показать весь комментарий
26.11.2020 08:50 Ответить
так такие и берут
показать весь комментарий
26.11.2020 09:20 Ответить
Сідельци відтопчуть собі троха на курьоху...
показать весь комментарий
26.11.2020 08:52 Ответить
***
ввели выплаты безработным... на организацию бизнеса
и одновременно ввели доплаты малому бизнесу... по безработице
показать весь комментарий
26.11.2020 08:52 Ответить
ЗЕбіли *** (с)

Більш ідіотичних, панічних, непродуманих рішень ще не приймала ні одна влада.

Про заяви від главЗЕбіла, та приспішників типу пан Степанів, та інш. коаще промовчати, ніж коментувати(
показать весь комментарий
26.11.2020 09:52 Ответить
У нас тупой и еще тупее в реальной жизни снимают?
показать весь комментарий
26.11.2020 08:55 Ответить
****, они на работу не могут устроиться, а им денег на бизнес дают! Это очередной распил бабла во время чумы! И кто этих дебилов выбрал?
показать весь комментарий
26.11.2020 08:59 Ответить
Кстати, всем кто надеялся серьезно поправить свое материальное положение 8 тысячами гривен, стоит расслабиться.
Проверьте свои КВЕДы и идите впахивать дальше
Допомогу отримають працівники або ФОП, якщо її роботодавець має одну з 6-ти категорій КВЕД:
✔️47 - Роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами)
✔️55 - Тимчасове розміщування
✔️56 - Діяльність із забезпечення стравами та напоями
✔️59.14 - Демонстрація кінофільмів
✔️90 - Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
✔️93 - Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг
Одна з 6 категорій КВЕД має бути заявлена першою у реєстраційних відомостях на 31.10.2020.
показать весь комментарий
26.11.2020 09:02 Ответить
Прежде, чем взять деньги на бизнес - обязаны сходить на протесты ФОПов и поговорить.
В Україні від сьогодні запровадили виплати безробітним на організацію бізнесу - Цензор.НЕТ 566
показать весь комментарий
26.11.2020 09:12 Ответить
Ця муйка вже давно була ..Просто видавали гроші по безробіттю наперед за рік і *до побачення * !
показать весь комментарий
26.11.2020 09:18 Ответить
Ніби правильно, а соєві чомусь знову завивають
показать весь комментарий
26.11.2020 09:40 Ответить
гривен по 100 дадут ?
показать весь комментарий
26.11.2020 09:44 Ответить
Раньше эту помощь можно было через центр занятости получить. А теперь, как-то по другому будут получать?
показать весь комментарий
26.11.2020 09:47 Ответить
найдуть з ким розпиляти гроші,більшу половину все одно мусиш відстібнути-гроші ж халявні
показать весь комментарий
26.11.2020 10:02 Ответить
"Украинская экономика движется к пропасти. Будут проблемы с зарплатами и пенсиями, как в 90-х",
показать весь комментарий
26.11.2020 10:16 Ответить
Ну шо вам сказать ... Ждем заявлений о строительстве космодрома на Марс (как логическое продолжение программы "большая стройка"). Можно и дальше продолжать список всякой ху...ни, не имеющей никакого отношения к происходящим реалиям и проблемам.
показать весь комментарий
26.11.2020 10:21 Ответить
 
 