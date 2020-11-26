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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1399, Днепропетровщина - 1254 и Киевщина - 979

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1399, Днепропетровщина - 1254 и Киевщина - 979

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1399), Днепропетровской (1254) и Киевской (979) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 26 ноября в Киеве коронавирусом заболели 1 399 человек.

Общее количество инфицированных составляет 64 019 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1227 человека, за прошедшие сутки - 31. С начала эпидемии выздоровели 21 942 пациента.

По состоянию на 26 ноября количество активных больных в Киеве составляет 40 850 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 24 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 422 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровская и Киевская области.

Так, в Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 1254 человека. Общее количество инфицированных - 33 115. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 823 человек, за минувшие сутки - 36. С начала эпидемии выздоровели 14 276 пациентов. Количество активных больных на Днепропетровщине - 18 016.

В Киевской области коронавирусом заболели 979 человеки. Общее количество инфицированных составляет 34 241 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 652 человека, за минувшие сутки - 8. С начала эпидемии выздоровели 11 853 пациента. Количество активных больных на Киевщине составляет 21 736 человек.
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Надо наверное всем учителям поувольнятся.О них как-то никто не думает!Такая цена тяжелой болезни за эти копейки....7 коллег тяжело переносят.Даже те,кто вышел-без сил и с отдышкой..А сколько по областям поумирало...И если родителям можно написать заявление и посадить ребенка дома учиться,то учителя-заложники ситуации и рискуя здоровьем и жизнью, каждый днь вынуждены идти в школу,заменять заболевших коллег бесплатно,а потом во 2ю смену проверять дополнительно работы учеников,кто дома сидит, в интернете...Семейное,дистанц.обучение,кто без гаджетов,2я группа дома(планы,задания,проверки.).Все это бесплатно..А подготовка еще.А заполнение журналов...Издевательство ,короче над учителями.Школу превратили в камеру хранения...Можно подумать,что заразиться от 30 или 15-есть разница.А на след.неделю приходит 2я группа со своими свежими вирусами....4-ро ходят из группы,из них двое спят за партами в 11м классе .
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26.11.2020 09:20 Ответить
Надо наверное всем кассирам поувольнятся. О них как-то никто не думает!Такая цена тяжелой болезни за эти копейки...
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26.11.2020 09:25 Ответить
"Надо наверное всем учителям поувольнятся" - а есть кто не по блату устроился учителем?

пусть идут кассирами. COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 1399, Дніпропетровщина - 1254 та Київщина - 979 - Цензор.НЕТ 1343
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26.11.2020 09:27 Ответить
Порівняли, касира в масці та щитку, який майже не говорить та вчителя, у якого 30 дітей на 40 метрів. І так по 6 уроків, не рахуючи переповнені коридори школи, коли треба дійти до іншого кабінету. Вчитель повинен весь час говорити, маска від цього намокає та пропускає віруси. Ви жартуєте "по блату". Зараз вчителем згідно нового закону може піти будь-хто з вищою освітою, яку, як ви знаєте, зараз не отримає лише самий ленивий. Тільки щось в нас ніхто не поспішає в школу до 30 прищавих дебілів за 6-7К із писаниною, проведенням батьківських зборів, перевіркою зошитів, ******, нарад тощо.... З повним безправ.ям вчителя, навіть якщо його обматерять, нахакрають, кинуть щось. Учням за це нічого не буде - їх навіть вигнати з класу не можна зараз, не те що зі школи. Знаю, бо дружина вчителька. Вперед в клас!

https://youtu.be/rTKKd_XWqdY?t=81
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26.11.2020 21:35 Ответить
 
 