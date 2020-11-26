РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14188 посетителей онлайн
Новости За рубежом
8 362 122
выборы (24321) США (23209) Трамп (3350)

Трамп вновь заговорил о "сфальсифицированных" выборах: Нам нужен подходящий судья

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп вновь заговорил о

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о фальсификации результатов состоявшихся 3 ноября президентских выборов и потребовал их пересмотра.

Об этом сообщило издание The Hill, передает Цензор.НЕТ.

"Эти выборы демократами были проиграны. Они жульничали. Выборы были сфальсифицированы", - сказал Трамп группе республиканцев, организовавших встречу в Пенсильвании.

"Мы должны тщательно взвесить итоги выборов", - сказал Трамп, утверждая, что у него есть доказательства, необходимые для изменения результатов голосования.

Он добавил: "Все, что нам нужно, - это судья, который выслушает дело должным образом".

Президент общался с собравшимися в течение нескольких минут, позвонив по телефону своему советнику по предвыборной кампании Дженн Эллис, которая присутствовала на встрече и включила громкую связь.

Читайте также: Трамп помиловал бывшего советника Флинна, осужденного за связи с РФ

The Hill напоминает, что иски, поданные юридической командой Трампа, о пересмотре результатов голосования в ряде штатов, были отклонены, в них признали победу кандидата от демократов Джо Байдена.

Замечания Трампа прозвучали через два дня после того, как он распорядился, чтобы его администрация начала сотрудничать с переходной командой Джо Байдена, чтобы облегчить процесс передачи власти.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+34
Всё, как у нас. Нужен не честный судья, а ПОДХОДЯЩИЙ судья. Уши Параши торчат из черепушки этого старого пердуна настолько явственно, что я с нетерпением жду 21 января 2021 года.
показать весь комментарий
26.11.2020 09:04
+28
Хах, в ОАСК бабла пусть занесёт, хоть императором Марса признают 😁
показать весь комментарий
26.11.2020 09:02
+20
тю. лох. надо было в Киевский окружной или Печерский обращаться.
показать весь комментарий
26.11.2020 09:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Патологоанатом точно поможет, психиатр - не факт Трамп знову заговорив про "сфальсифіковані" вибори: Нам потрібен відповідний суддя - Цензор.НЕТ 2451
показать весь комментарий
26.11.2020 11:42 Ответить
еще надеется трамп на кремль и те ему дают надежду, .байдена с победой не поздравляют.
показать весь комментарий
26.11.2020 11:04 Ответить
Чувак не в той стране родился, в снг був би презом пожизненно. Все суди его)
показать весь комментарий
26.11.2020 11:10 Ответить
3,5 часа заседания по фальсификациям выборов в Пенсильвании (English). Люди борятся за свои украденные демократскими фальсификаторами голоса, обсуждают имеющиеся свидетельсва под присягой и следы програмного обеспечения, созданного с участием Венесуэлы и Китая для подделки выборов, которое использованo системой DOMINION в демократских штатах... и много чего еще:

https://www.youtube.com/watch?v=ZYtwfyi78Bs
показать весь комментарий
26.11.2020 11:50 Ответить
Среди прочего обсуждаются и такие технологии демократской фальсификации выборов, затрагиваюсших миллионы голосов, которые в Украине известны как вбросы, карусели, подкуп избирателей, фальсифификации посредством почтовых голосований и манипуляций с голосовательными машинами, их програмным обеспечением и цифровыми данными на серверах, а также ограничения на деятельностi наблюдателей и угрозу наблюдателям и членам местных избирательных комиссий от республиканцев. Всё указывает на хорошо профинансированную и заранее скоординированную систему фальсификаций (а крупнейший донор кампании Бай Дона и БЛМ - Сорос).
показать весь комментарий
26.11.2020 12:22 Ответить
Дебил кацапский.😮
показать весь комментарий
26.11.2020 13:21 Ответить
Сотни тысяч "путинских агентов" на улицах американских городов поддерживают Трампа и протестуют против фальсификаций выборов в пользу Бай дона на миллионы голосов:
https://www.youtube.com/watch?v=7V8MgRimjnY
показать весь комментарий
26.11.2020 11:55 Ответить
Закрой уже фонтан, ради Бога ! За тобой просто никто не успевает. Или смени флажок на триколор, а то ведь неудобно прикрывать ольгинсккий вымпел Британским флагом...
показать весь комментарий
26.11.2020 12:56 Ответить
In my book, вы ближе к ольгинским на пару тысяц километров географически и на пару сотен лет эволюционно, политически и ментально, что вашим постом и иллюстрировано.
показать весь комментарий
26.11.2020 13:20 Ответить
Это хйуло говорит ...
показать весь комментарий
26.11.2020 12:35 Ответить
Пусть Трамп у ЗЕ поучится как надо ,,искать подходящих судей,,.Правда, потом приходится обращаться за помощью к Венецианской Комиссии, но то такое...
показать весь комментарий
26.11.2020 12:45 Ответить
Чувак случаем не брательник ли Лукашенки?
показать весь комментарий
26.11.2020 12:49 Ответить
Ему, скорее, нужен подходящий психиатр...
показать весь комментарий
26.11.2020 12:49 Ответить
А мог бы, пока еще призидентским указом себя назначить самым главным и честным судьей, и признать себя победюном, а говорят, что он не дэбил.
показать весь комментарий
26.11.2020 12:55 Ответить
Не хочется рыжему на нары.
показать весь комментарий
26.11.2020 13:22 Ответить
Избрание Байдона - "это шанс навязать бецпрецедентный социальный контроль, преодолеть демократию и переиначить всё так, чтобы это соответствовало их (леваков, глобалистов, климатических алармистов и пр.) социальным теориям ... которые никем не были проверены на практике" - я бы добавил, что социальный идеал общества демократских нео-тоталитаристов, стоящих за Бай доном, вполне соответствует и чекистско-фашистскому устройству в России, и китайскому постмаоизму: олигархическая элита над законом и оболваненный люмпен внизу с дозированным благосостоянием и дозированным доступом к информации: https://www.youtube.com/watch?v=x2oVPyjX9eA
показать весь комментарий
26.11.2020 13:57 Ответить
Кто Работает Против Трампа (почему несведущие за бай донa).
https://www.youtube.com/watch?v=ajkYhUGq240
показать весь комментарий
26.11.2020 14:54 Ответить
первоe слушаниe в сенате Пенсильвании (обзор огромного количества фальсификаций выборов обьемом в миллионы фейковых голосов за Байдена) https://www.youtube.com/watch?v=DSDZkXxFVEU

Борьба Трампа продолжается (обзор контр-фейковой прессы, pyc.)

https://www.youtube.com/watch?v=dj-rLURLNtM

3 победы Трампа в судeбных процессах

https://www.youtube.com/watch?v=QAu09QUJNIQ

Выступление Джулиани по фактам и технологиям массовых системных фальсификаций в демократских штатаx (English)
https://www.youtube.com/watch?v=QJ2fTf-wVxQ

+ см. мои другие посты выше, заспамленные любителями демократского фейкньёза от CNN, The Hills, Нью Йорк Таймс etc. и их украинских и российских пepeпевал.

America will be great again again!
показать весь комментарий
26.11.2020 18:10 Ответить
Эпическая полуторачасовая пресс-конференция легальной команды, работающей над массивными фальсификлациями выборов в пользу Байдена с огромным количеством подаваемых в суды США фактов. Речь идет о многомиллионных фальсификациях в контролируемых демократами городах США. Мейнстримовые СМИ обошли ее стороной, ограничась метанием фейков, как обычно:
https://www.youtube.com/watch?v=fT-udMDpCtU

"They were good but we caught them!"
показать весь комментарий
26.11.2020 18:18 Ответить
Старый идиот!
показать весь комментарий
27.11.2020 00:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 