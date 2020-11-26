Уруский признал невыполнение Кабмином внедрения закона "Об оборонных закупках" - закупки 2021 года под угрозой срыва, - Бутусов. ДОКУМЕНТ
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Вице-премьер-министр-министр стратегических отраслей Олег Уруский запросил продление срока резолюции премьер-министра Дениса Шмыгаля о подготовке нормативных актов для внедрения нового закона "Про оборонные закупки".
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Закон вступает в силу с 1 января. Но, как констатирует в письме сам Уруский, все три министерства-исполнителя большинство требований премьер-министра не выполнили.
По оценке министерства экономики, для реализации требований закона следует разработать и принять не менее 25 нормативных актов Кабмина. А в целом по всем министерствам и ведомствам - около 60 нормативных актов.
Времени практически нет. Уруский попросил продления внедрения закона до 25 декабря. Постановления надо штамповать пачками, ведь заседания Кабмина проходят раз в неделю.
Ситуация осложняется тем, что Минстратегпром до сих пор по сути не создан, в министерстве работает несколько человек.
Если до Нового года вся административная работа в Кабмине не будет выполнена, закон, который вступит в силу с 1 января, не сможет заработать, но и старый закон утратит силу. Это будет тяжелый удар для оборонной сферы. И сейчас полный хаос с Гособоронзаказом-2020 года, но впереди в 2021-м может быть паралич. Шмыгаль обязан не только продлить сроки резолюции, но и взять под контроль ситуацию в целом, задать вопросы Урускому, чем помочь с формированием министерства.
Отсутствие внимания к организации работы оборонного сектора приведет к очень тяжелым последствиям. Задержка с оформлением нормативной базы передвинет сроки принятия Гособоронзаказа-2021. Гособоронзаказ-2020 был принят фактически в мае 2020-го это при наличии нормативной базы. А задержка с правилами приведет к задержкам в исполнении", - заявил Бутусов.
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-Це дуже розізлило ЗЕ - "Представники росії і кращі наші тут, а де інші? Немає кворуму, чому вкорте зривається спільне засідання фракцій "Слуг народу" та ОПЗЖ разом з палатою №6 по мирному врегулюванню проблем Донбасу? Де решта? » - реприза з "Кварталу-"до-ре-мі-до-ре-до" в 2021р."
Примітка: - запитайте музикантів що означає в "нотній грамотності" нотний ряд "до-ре-мі-до-ре-до"!
Жду с нетерпением лайв-стрима этого ничтожества.
Тягни.... Фротмана націоналіст як з лайна куля.
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