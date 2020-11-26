РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14188 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Оборона
7 184 42
госзакупки (959) Кабмин (13803) оборона (1539) Шмыгаль Денис (2327) Уруский Олег (116) Гособоронзаказ (55)

Уруский признал невыполнение Кабмином внедрения закона "Об оборонных закупках" - закупки 2021 года под угрозой срыва, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Уруский признал невыполнение Кабмином внедрения закона

Вице-премьер-министр-министр стратегических отраслей Олег Уруский запросил продление срока резолюции премьер-министра Дениса Шмыгаля о подготовке нормативных актов для внедрения нового закона "Про оборонные закупки".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Закон вступает в силу с 1 января. Но, как констатирует в письме сам Уруский, все три министерства-исполнителя большинство требований премьер-министра не выполнили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны отменило и заморозило ряд важных закупок для ВСУ, - источник

По оценке министерства экономики, для реализации требований закона следует разработать и принять не менее 25 нормативных актов Кабмина. А в целом по всем министерствам и ведомствам - около 60 нормативных актов.

Времени практически нет. Уруский попросил продления внедрения закона до 25 декабря. Постановления надо штамповать пачками, ведь заседания Кабмина проходят раз в неделю.

Ситуация осложняется тем, что Минстратегпром до сих пор по сути не создан, в министерстве работает несколько человек.

Если до Нового года вся административная работа в Кабмине не будет выполнена, закон, который вступит в силу с 1 января, не сможет заработать, но и старый закон утратит силу. Это будет тяжелый удар для оборонной сферы. И сейчас полный хаос с Гособоронзаказом-2020 года, но впереди в 2021-м может быть паралич. Шмыгаль обязан не только продлить сроки резолюции, но и взять под контроль ситуацию в целом, задать вопросы Урускому, чем помочь с формированием министерства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин и Минобороны проваливают исполнение Гособоронзаказа-2020 года, - Бутусов

Отсутствие внимания к организации работы оборонного сектора приведет к очень тяжелым последствиям. Задержка с оформлением нормативной базы передвинет сроки принятия Гособоронзаказа-2021. Гособоронзаказ-2020 был принят фактически в мае 2020-го это при наличии нормативной базы. А задержка с правилами приведет к задержкам в исполнении", - заявил Бутусов.

Уруский признал невыполнение Кабмином внедрения закона Об оборонных закупках - закупки 2021 года под угрозой срыва, - Бутусов 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Порох, вернись...
показать весь комментарий
26.11.2020 09:25
+9
Порошенко разом з Яценюком зуміли витягнути країну з того калапсу який був в 2014р. тому потрібно їх повернути до влади, бо зелена чума вже наблизилась до цього калапсу.
показать весь комментарий
26.11.2020 10:26
+6
до речі бутусов - а шо там з коньяком наєма за нептуни?
показать весь комментарий
26.11.2020 09:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Порох, вернись...
показать весь комментарий
26.11.2020 09:25 Ответить
Забыл написать через запятую ... у Свинорчука уже деньги кончились
показать весь комментарий
26.11.2020 10:06 Ответить
А що там зі свинарчуками? Бігус за брехню вибачився?
показать весь комментарий
26.11.2020 10:11 Ответить
Не просто "извинился", а отрезал себе язык и ушел в монастырь. А Свинарчука решили номинировать на премию "самый порядочный и честный бизнесмен всех времен и народов". И сейчас серьезно обсуждается вопрос о причислении Порошенко к лику всех святых.
показать весь комментарий
26.11.2020 10:54 Ответить
Точно и ещё выдать ему личный маленький Томос,томосик.
показать весь комментарий
26.11.2020 12:03 Ответить
Злив не зараховано, кацапе)))
показать весь комментарий
26.11.2020 13:15 Ответить
«Зібралися разом два ефіопи , один папуас, Штірліц, поручик Ржевський, російський карлик, дистрофік, генерал-штабіст по закупівлях за завищеними цінами, колобок, пропа-гандон ФакінА, два наркомана, три п'яниці, два імпотенти, Санта і Барбара, одна відьма, Чикотіло, фальшивомонетник, дєрмакофіл, чотири офшорники, Мішка-Китайчик, адвокат-сексот, Василь Іванович, гуманоїд, контрабандист, тітка Соня, тричі несудимий, але з довідкою- ..Біновіч, Ко-від 20, лейтенант КГБ, Дракула, вмираючий єврей-олігарх, даішник, головлікар Даун, диверсант, Сі-Воша-Гнида, зломщик сейфів, ліпший корупціонер, теща і чоловік з прикрого відрядження.

-Це дуже розізлило ЗЕ - "Представники росії і кращі наші тут, а де інші? Немає кворуму, чому вкорте зривається спільне засідання фракцій "Слуг народу" та ОПЗЖ разом з палатою №6 по мирному врегулюванню проблем Донбасу? Де решта? » - реприза з "Кварталу-"до-ре-мі-до-ре-до" в 2021р."

Примітка: - запитайте музикантів що означає в "нотній грамотності" нотний ряд "до-ре-мі-до-ре-до"!
показать весь комментарий
26.11.2020 21:15 Ответить
Якщо назвеш кого взагалі притягнули за останні шість років тоді треба обов"язково вибачатись і перед свинарчуками, штепою з єфрємовим, портновим і чечетовим який полетів у теплі краї не покараний.Хоч кого притягнули?
показать весь комментарий
26.11.2020 13:10 Ответить
За кожним НЕвиконанням стоять конкретні імена і прізвища. Чому вони досі не в каталажці, або хоча б не звільнені з посад?
показать весь комментарий
26.11.2020 21:19 Ответить
Звідки ти виліз, чудовисько? Справу проти Гладковського, у вашій отарі його називають Свинарчук, закрили. Навіть зелений міністр обороні Загороднюк підтвердив, що проведений аудит не виявив крадіжок в МОУ. І, що запчастини, які поставлялись Гладковським з Уруський визнав невиконання Кабміном впровадження закону "Про оборонні закупівлі" - закупівлі 2021 року під загрозою зриву, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8410 кацапії дуже були в нагоді при ремонті бронетехніки України.
показать весь комментарий
26.11.2020 22:55 Ответить
"Особенно повеселило "аудит" и "закрытые дела"." Аудит провели і припинили кримінальне провадження ваші протаже - Зекоманда. Аудит проводили закордонні спеціалісти, Петро Великий на них впливу не мав. Уруський визнав невиконання Кабміном впровадження закону "Про оборонні закупівлі" - закупівлі 2021 року під загрозою зриву, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4283
показать весь комментарий
27.11.2020 12:57 Ответить
а шо там наєм і сєрлєщ? знову на радощах перекази з сбербанка отримують ? придивляються до нових квартирок?
показать весь комментарий
26.11.2020 09:28 Ответить
Блин, та похрен. У нас с 1 января заканчивается война. Сама Бубошка так сказала. Можно армию распускать, а деньги на дороги пустить.
показать весь комментарий
26.11.2020 09:28 Ответить
до речі бутусов - а шо там з коньяком наєма за нептуни?
показать весь комментарий
26.11.2020 09:29 Ответить
свинарчуки допоможить!
показать весь комментарий
26.11.2020 09:32 Ответить
У вас криза жанру, чи просто тупите?
показать весь комментарий
26.11.2020 10:12 Ответить
Ну, а главное-то, главное: когда уже, наконец, пуштун зажравшийся и продавшийся «молодым ялынковичам» по условиям заключённого с бутусовым пари на бутылку привселюдно присядет ???
Жду с нетерпением лайв-стрима этого ничтожества.
показать весь комментарий
26.11.2020 09:39 Ответить
То фсьо Порошенка вінават! Нє, зебіли? До лженаціоналістів це теж відноситься.
показать весь комментарий
26.11.2020 09:39 Ответить
З Олега Тягни.... Фротмана націоналіст як з лайна куля.
показать весь комментарий
26.11.2020 09:42 Ответить
100% такой же как с малоПИД,,,роского, бениного , нарко-Дегенерата президент!!!!!
показать весь комментарий
26.11.2020 10:23 Ответить
Я вважаю, що він може і націоналіст, але точно не український. Бо для українського націоналіста саме національні українські інтереси, інтереси Української держави - понад усе! Вище від власних інтересів і навіть партійних. А дії і риторика Тярибока не йдуть на користь українській наці'Вони радше шкодять їй. Хоча за януковоча був період, коли "Свобода" у Раді відстоювала українські інтереси. Це варто визнати.
показать весь комментарий
26.11.2020 10:46 Ответить
Порошенко разом з Яценюком зуміли витягнути країну з того калапсу який був в 2014р. тому потрібно їх повернути до влади, бо зелена чума вже наблизилась до цього калапсу.
показать весь комментарий
26.11.2020 10:26 Ответить
и закупки и зарплаты и пенсии и школы больницы и т.д с этим малоПИД,,,роским, бениным нарко-Дэбилом по угрозой все в том числе и государственность!!!!
показать весь комментарий
26.11.2020 10:31 Ответить
"С начала апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве."
показать весь комментарий
26.11.2020 10:39 Ответить
По Роже этого Упыря Проффесора видно кто он ....
показать весь комментарий
26.11.2020 14:23 Ответить
Хотите завалить какую то работу? Создайте министерство....
показать весь комментарий
26.11.2020 10:44 Ответить
вот интресно, сколько денег из бюджета потрачено за год только на одного этого пи..са (зарплата, выплаты, обслуга....)?
показать весь комментарий
26.11.2020 11:48 Ответить
Лёня космос был в Киеве - как назвать этого «прохфессора космонавта» даже не знаю ....С 21 января по 19 августа 2015 года председатель Государственного космического агентства Украины.... окончил училище ( может потом заочно нарисовали какой-то ВЫШ при президенте Украины - для галочки» Гондурас отдыхает....
показать весь комментарий
26.11.2020 14:32 Ответить
Вообще лента должна выглядеть-а шо работает? Шо не работает и не выполннено и шо пох..но, априори известно. Бубошка рекордсмен по развалу страны. Такого темпа даже после развала Союза не было.
показать весь комментарий
26.11.2020 13:23 Ответить
Собрать говно со всего мира по завышенным ценам, а свое - лучшее в мире ( последнее - МОТОР-СИЧЬ ) загубить, уничтожить - цель власти!
показать весь комментарий
26.11.2020 13:39 Ответить
Собрать говно со всего мира по завышенным ценам, а свое - лучшее в мире ( последнее - МОТОР-СИЧЬ ) загубить, уничтожить - цель власти!
показать весь комментарий
26.11.2020 13:41 Ответить
Собрать говно со всего мира по завышенным ценам, а свое - лучшее в мире ( последнее - МОТОР-СИЧЬ ) загубить, уничтожить - цель власти!
показать весь комментарий
26.11.2020 13:42 Ответить
Та то така штучна схема, щоб "прекратіть стрелять".
показать весь комментарий
26.11.2020 14:39 Ответить
У всьому винен Гриценко. Це все він ...
показать весь комментарий
26.11.2020 15:39 Ответить
"Україно,Україно,подивись на себе! В твоїй хаті сидить ворог,і сміється з тебе!" (с)
показать весь комментарий
26.11.2020 15:45 Ответить
как називаеться невыполнение оборонзаказа кабмином, во время боевых действий в стране??????????????? переведите на юридичесский язык.
показать весь комментарий
26.11.2020 15:57 Ответить
як писав у своїх спогадах каганович, у 1917 році першим завданням було "распрогандировать" армію. з таким завданням його було послано в Гомель-велику базу комплектації західного фронту царської армії, де на базі запасного полку формувались маршові роти. Такими вузлами були -Одеса (для румфронту), великі луки (північно-західний фронт).Пітер північний фронт). Пропагандистів типу кагановича та інших полумяних направляли особисто ленін та свердлов. Це був план кайзера - генштабу німеччини і за їх гроші. після перевороту була припинена виплата грошей та видача продовольства і затримані поставки з америки військового оснащення і армія розсосалась. Що у нас - припиняється фінансування озброєння (не має грошей), припиняється котлове та речове забезпечення або переводиться на дістрофічні норми. буде припинена оплата праці під лозунгом оптимізації особого складу. Кремлівський курсант вже впевнений у відсутності волі до перемоги. міністр оборони як все життя нічого не робив писав меморандуми так і далі нічого не робитиме. Все як і в 1917 профінансовано прямим ворогом. "лозунг-Європа втомилась від України а америка не вмішується. Он вже іларіонов з Дмитром забивають парі - коли це все станеться. Бо Україна неспроможна себе захистити. Хлопці- не забудьте про "овраги"
показать весь комментарий
26.11.2020 17:45 Ответить
Керувальники докерувались...ппц
показать весь комментарий
26.11.2020 21:29 Ответить
 
 