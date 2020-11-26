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Рабочая группа ВР согласовала ключевые позиции по антикоррупционной реформе: возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рабочая группа ВР согласовала ключевые позиции по антикоррупционной реформе: возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование, - Разумков

Статистика заболеваемости народных депутатов пока неутешительная.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал спикер ВР Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Уже две недели, как я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор "позитивный". Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе.

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До сих пор нерешенной остается ситуация фактической остановки антикоррупционной реформы, которая сложилась в результате известного всем решения Конституционного Суда. Рабочая группа по урегулированию этого вопроса, образованная парламентом, провела уже 5 заседаний и согласовала ряд ключевых позиций. Главные из них - возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации. Уверен, Парламент пройдет это испытание достойно, в приемлемые сроки и в полном соответствии с законом и верховенством права. Кроме того, ждем от Кабинета Министров подготовленный проект бюджета на 2021, поскольку времени для его принятия осталось не так много.

Статистика заболеваемости народных депутатов пока неутешительная, но я надеюсь, что удаленный формат работы в комитетах и ​​отсутствие пленарных заседаний Верховной Рады в течение последних недель должен положительно повлиять на общую картину. Также надеюсь, что на следующей неделе уже смогу вернуться к полноценной парламентской работе.

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Берегите себя и своих близких! И будьте здоровы!" - заявил Разумков.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

Рабочая группа ВР согласовала ключевые позиции по антикоррупционной реформе: возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование, - Разумков 01
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Топ комментарии
+4
Это конечно хорошо, но всех уже простили. Такая себе "нулевая декларация"...
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26.11.2020 09:45
+2
"Достоверное или НЕ достоверное декларирование" - это вообще о чем? Я украл миллионы, но я их "честно" указал и заплатил с них налоги, поэтому идите все нах? Может хватит уже этой псевдо-борьбы с коррупцией? "Мы не лохи"!
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26.11.2020 09:49
+1
Рабгруппа ВР согласовала ключевые позиции по антикоррупционной реформе: возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование, - Разумков - Цензор.НЕТ 323
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26.11.2020 09:37
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Рабгруппа ВР согласовала ключевые позиции по антикоррупционной реформе: возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование, - Разумков - Цензор.НЕТ 323
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26.11.2020 09:37 Ответить
Раб группа ВР?
значит так - чашечку кофе закрашеную ну и с ногтями там шо - грызть не нужно...
оплата рабовладельцу...
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26.11.2020 09:42 Ответить
Ещё не вечер , а потом вдруг , найдётся ещё такой -же опарыш , как дубинский и заблокирует процесс, другим «альтернативным «законом
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26.11.2020 10:04 Ответить
Это конечно хорошо, но всех уже простили. Такая себе "нулевая декларация"...
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26.11.2020 09:45 Ответить
а кто мешает посадить за незаконное обогащение?
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26.11.2020 10:44 Ответить
И это выздоровели?! Рабгруппа ВР согласовала ключевые позиции по антикоррупционной реформе: возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование, - Разумков - Цензор.НЕТ 8236
Вот, что асфальт животворящий делает! Рабгруппа ВР согласовала ключевые позиции по антикоррупционной реформе: возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование, - Разумков - Цензор.НЕТ 4604
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26.11.2020 09:47 Ответить
"Достоверное или НЕ достоверное декларирование" - это вообще о чем? Я украл миллионы, но я их "честно" указал и заплатил с них налоги, поэтому идите все нах? Может хватит уже этой псевдо-борьбы с коррупцией? "Мы не лохи"!
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26.11.2020 09:49 Ответить
Так з давніх давен ведеться: вкрав мішок сіна - ти злодій, а вкрав мільйон - ти поважна людина.Робоча група ВР узгодила ключові позиції з антикорупційної реформи: повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, - Разумков - Цензор.НЕТ 1734
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26.11.2020 09:55 Ответить
ти шо, проти судового рішення? Украв чи не вкрав, сплатив податки зі статків не сплатив не це має ніякого значення, є рішення КС, воно має найвищу юридичну силу,а поки що немає нового закону,а от же ніякої відповідальності, от ,кажеш украв мільйони, ну то ще можеш щось потягнути
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26.11.2020 10:05 Ответить
А потом через год-два проституционный суд опять подмахнет какую-то бумажку и всех коррупционеров опять простят.
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26.11.2020 10:24 Ответить
болезные, угомонитесь. раздули скандал на пустом месте. по этой статье максимум можно было получить 2 года ограничения свободы. кто вам мешает сажать этих чиновников за незаконное обогащение по 368-5 ук, по которой от 5 до 10 светит?
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26.11.2020 10:50 Ответить
 
 