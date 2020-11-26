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Новости Экономика
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МВФ (3297) НБУ (4809) транш (268) Рожкова Екатерина (89)

Украина "физически не успевает" получить транш от МВФ до конца года, - Рожкова

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Украина

Сотрудничество с МВФ продолжается в течение всего времени, с тех пор, когда Украина получила первый транш.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинскому Радио" заявила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"С тех пор, когда мы получили первый транш в рамках подписанного соглашения, мы продолжали постоянную коммуникацию с МВФ по тем вопросам, которые есть в нашем меморандуме, как они выполняются, какие планы и прочее. С точки зрения физического получения денег: сама программа, в которой мы работаем, предусматривает определенные этапы. Эти этапы разбиты на период, когда МВФ оценивает, как мы выполнили взятые на себя обязательства, и только после этого выделяет определенный транш. Так вот, этап, к которому мы сейчас приближаемся, – пересмотр программы. Только после него возможен и будет транш", - подчеркнула замглавы Нацбанка.

По словам Рожковой, Украина физически не успевает получить транш к концу 2020 года.

"Потому что у МВФ есть процедуры: сколько времени занимает пересмотр, сколько времени готовятся документы, когда они подаются на рассмотрение совета директоров, и только после этого происходит выделение средств. Учитывая то, что сейчас уже почти 1 декабря, что 25 декабря начинаются рождественские праздники в Европе, а потом новогодние праздники, мы физически не успеваем завершить эту процедуру получением денег в этом году", - объяснила Рожкова.

Читайте: Посольство США о выговоре Рожковой и Сологубу: Независимый НБУ имеет критическое значение для дальнейшего развития Украины

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Скажите, как виновного в этом Буратину зовут???
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26.11.2020 09:55
+7
Україна "фізично не встигає" отримати транш від МВФ до кінця року, - Рожкова - Цензор.НЕТ 7123
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26.11.2020 10:14
+6
что характерно, о полученных от Рашки по решению суда по газовому делу в начале года 3 млрд баксах, никто и не вспоминает..
судя по тишине, их уже потратили, но мимо бюджета..
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26.11.2020 09:59
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Скажите, как виновного в этом Буратину зовут???
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26.11.2020 09:55 Ответить
И вообще для чего все эти траншы дураку давать? Чтобы что?! Чтобы он их пилил через компенсацию с каламойским и ахметом???
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26.11.2020 09:57 Ответить
Любая помощь со стороны - не безвозмездная, а для проведения реформ ведущих к прогрессу экономики и общества, улучшению текущих дел.
А у зелепута что? Кругом гниль, раковый застой и плесень
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26.11.2020 09:59 Ответить
Зебіл, Зебіл, Зебіл...
І воно знов на сцені з ПОЗИТИВНИМИ новинами!

Всьо хорохо прєкрасная маркіза, всьо ХОРОШО...
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26.11.2020 10:00 Ответить
Зе лалала-ла!
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26.11.2020 10:36 Ответить
Фізично не встигає = про.***** все, що могли. Хвости не встигаємо ховати, як вилазять нові(
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26.11.2020 09:56 Ответить
И в следующем не дадудь Украина "физически не успевает" получить транш от МВФ до конца года, - Рожкова - Цензор.НЕТ 8261 А раз МВФ не дадудь, то и никто другой не дадудь Украина "физически не успевает" получить транш от МВФ до конца года, - Рожкова - Цензор.НЕТ 8261
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26.11.2020 09:56 Ответить
а касапи підсуєтяться...
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26.11.2020 12:39 Ответить
что характерно, о полученных от Рашки по решению суда по газовому делу в начале года 3 млрд баксах, никто и не вспоминает..
судя по тишине, их уже потратили, но мимо бюджета..
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26.11.2020 09:59 Ответить
Драсте, ще як згадують. 3 млрд "зелених"- бубочкина заслуга, як стверджують його холуї.
"Глава государства обещает, что часть средств, полученных по иску "Нафтогаза" в стокгольмском арбитраже, пойдут на дороги и на возведение Україна "фізично не встигає" отримати транш від МВФ до кінця року, - Рожкова - Цензор.НЕТ 2809 более 200 приемных отделений медицинской помощи." Україна "фізично не встигає" отримати транш від МВФ до кінця року, - Рожкова - Цензор.НЕТ 3185

Україна "фізично не встигає" отримати транш від МВФ до кінця року, - Рожкова - Цензор.НЕТ 5526
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26.11.2020 10:54 Ответить
В мозгах Зеленского прочно засело убеждение, что девальвация национальной валюты - это путь к решению всех социальных проблем. Но Зеленский не дошел до понимания второй части этой формулы - "если есть источник валюты соизмеримый с затратами". Так как источники валюты оборвались, дальнейшее падение гривны привело к росту государственного долга номинированного в валюте, общий объем которого вырос по состоянию на 01.11.2020 г. на рекордные 396 млрд. гривен.
Задержка передачи проекта бюджета на 2021 для обсуждения в Верховную Раду, ни коим образом не связана с консультациями с МВФ. Основные параметры бюджета МВФ согласовало еще месяц назад. Реальной причиной задержки есть то, что в новом бюджете создание "Фонда борьбы с COVID-19" не предусмотрено, то все деньги выделенные из этого фонда и неиспользованные на момент принятия, подлежат возврату и зачислению в общий фонд бюджета. Речь идет о 2,677 млрд. гривен числящихся за "Укравтодором", часть суммы которой вложена в 182 дневные облигации ОВГЗ срок погашения которых (и выплата дивидендов) истекает в январе 2021. года.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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26.11.2020 10:03 Ответить
"Эти этапы разбиты на период, когда МВФ оценивает, как мы выполнили взятые на себя обязательства, и только после этого выделяет определенный транш."


Так что, эти обязательства уже выполнены?
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26.11.2020 10:08 Ответить
До кінця якого року???
До кінця останнього року каденції зеленого папуги???
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26.11.2020 10:10 Ответить
Україна "фізично не встигає" отримати транш від МВФ до кінця року, - Рожкова - Цензор.НЕТ 7123
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26.11.2020 10:14 Ответить
Зачем здесь жительница омска?
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26.11.2020 13:27 Ответить
Т.е., деньги лежат в конторе МВФ, ждут нас не дождутся, а у нас такая запарка,что некогда заехать закинуть в кузов мешок с деньгами?Придется 1-2 января, вместо празднования НГ,ехать за деньгами, от горе
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26.11.2020 10:20 Ответить
Эммм.. тоесть когда Бубошка трындел о выполнении всех "маяков" , он как всегда, *******?🤔😁
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26.11.2020 10:20 Ответить
то всьо барига мутить, *** буду Україна "фізично не встигає" отримати транш від МВФ до кінця року, - Рожкова - Цензор.НЕТ 753
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26.11.2020 10:23 Ответить
Ой ржу не могу!!!!!!
"Не успевает....."...
А его , что....МВФ вообще собирается дать?
Возникает опять вопрос - Шо они там все курят?
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26.11.2020 14:02 Ответить
Якраз Рожкова - з тих, що не "курить". Вона інакше не могла зформулювати в офіційному інтерв'ю. Хіба що, за иаку відвертість вона вчергове може отримати виговоряку від бубочкиного кирила.
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26.11.2020 14:06 Ответить
Не "не встигають", а їх послали нах..
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26.11.2020 14:09 Ответить
 
 