Украина "физически не успевает" получить транш от МВФ до конца года, - Рожкова

Сотрудничество с МВФ продолжается в течение всего времени, с тех пор, когда Украина получила первый транш.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинскому Радио" заявила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"С тех пор, когда мы получили первый транш в рамках подписанного соглашения, мы продолжали постоянную коммуникацию с МВФ по тем вопросам, которые есть в нашем меморандуме, как они выполняются, какие планы и прочее. С точки зрения физического получения денег: сама программа, в которой мы работаем, предусматривает определенные этапы. Эти этапы разбиты на период, когда МВФ оценивает, как мы выполнили взятые на себя обязательства, и только после этого выделяет определенный транш. Так вот, этап, к которому мы сейчас приближаемся, – пересмотр программы. Только после него возможен и будет транш", - подчеркнула замглавы Нацбанка.

По словам Рожковой, Украина физически не успевает получить транш к концу 2020 года.

"Потому что у МВФ есть процедуры: сколько времени занимает пересмотр, сколько времени готовятся документы, когда они подаются на рассмотрение совета директоров, и только после этого происходит выделение средств. Учитывая то, что сейчас уже почти 1 декабря, что 25 декабря начинаются рождественские праздники в Европе, а потом новогодние праздники, мы физически не успеваем завершить эту процедуру получением денег в этом году", - объяснила Рожкова.

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