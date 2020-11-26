Украина "физически не успевает" получить транш от МВФ до конца года, - Рожкова
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Сотрудничество с МВФ продолжается в течение всего времени, с тех пор, когда Украина получила первый транш.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинскому Радио" заявила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.
"С тех пор, когда мы получили первый транш в рамках подписанного соглашения, мы продолжали постоянную коммуникацию с МВФ по тем вопросам, которые есть в нашем меморандуме, как они выполняются, какие планы и прочее. С точки зрения физического получения денег: сама программа, в которой мы работаем, предусматривает определенные этапы. Эти этапы разбиты на период, когда МВФ оценивает, как мы выполнили взятые на себя обязательства, и только после этого выделяет определенный транш. Так вот, этап, к которому мы сейчас приближаемся, – пересмотр программы. Только после него возможен и будет транш", - подчеркнула замглавы Нацбанка.
По словам Рожковой, Украина физически не успевает получить транш к концу 2020 года.
"Потому что у МВФ есть процедуры: сколько времени занимает пересмотр, сколько времени готовятся документы, когда они подаются на рассмотрение совета директоров, и только после этого происходит выделение средств. Учитывая то, что сейчас уже почти 1 декабря, что 25 декабря начинаются рождественские праздники в Европе, а потом новогодние праздники, мы физически не успеваем завершить эту процедуру получением денег в этом году", - объяснила Рожкова.
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А у зелепута что? Кругом гниль, раковый застой и плесень
І воно знов на сцені з ПОЗИТИВНИМИ новинами!
Всьо хорохо прєкрасная маркіза, всьо ХОРОШО...
судя по тишине, их уже потратили, но мимо бюджета..
"Глава государства обещает, что часть средств, полученных по иску "Нафтогаза" в стокгольмском арбитраже, пойдут на дороги и на возведение более 200 приемных отделений медицинской помощи."
Задержка передачи проекта бюджета на 2021 для обсуждения в Верховную Раду, ни коим образом не связана с консультациями с МВФ. Основные параметры бюджета МВФ согласовало еще месяц назад. Реальной причиной задержки есть то, что в новом бюджете создание "Фонда борьбы с COVID-19" не предусмотрено, то все деньги выделенные из этого фонда и неиспользованные на момент принятия, подлежат возврату и зачислению в общий фонд бюджета. Речь идет о 2,677 млрд. гривен числящихся за "Укравтодором", часть суммы которой вложена в 182 дневные облигации ОВГЗ срок погашения которых (и выплата дивидендов) истекает в январе 2021. года.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Так что, эти обязательства уже выполнены?
До кінця останнього року каденції зеленого папуги???
"Не успевает....."...
А его , что....МВФ вообще собирается дать?
Возникает опять вопрос - Шо они там все курят?