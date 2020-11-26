Федоров рассказал, кто получит по восемь тысяч гривен COVID-помощи: Общий объем выплат составит 10 млрд грн
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Более миллиона украинцев, которые остановили работу на время карантина, получат по восемь тысяч гривен финансовой помощи на портале и в мобильном приложении "Дія".
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, помощь получат работники или ФЛП, если их работодатель имеет одну из шести категорий Классификации видов экономической деятельности:
- 47 - Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)
- 55 - Временное размещение;
- 56 - Деятельность по обеспечению блюдами и напитками;
- 59.14 - Демонстрация кинофильмов;
- 90 - Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений;
- 93 - Деятельность в сфере спорта, организации отдыха и развлечений.
"Одна из 6 категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных сведениях на 31.10.2020. Общий объем по этому направлению составит 10 млрд гривен", - отметил Федоров.
Финансовая помощь будет предоставляться однократно.
"Программа поддержки по инициативе президента Украины принята правительством и направлена на рассмотрение в Верховную Раду", - добавил вице-премьер.
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Что тогда?
Про все остальные сферы малого бизнеса у зеленой шмаркли НЕ знают..
Я перший!!!
Звідки бабоси?
Зебилы заглатывают каждый раз на отлично.
Сумма ничтожна, поддержки никакой не даст. Просто как факт компенсации - он есть. Сам фонд помощи распылится и часть заляжет у друзей Зе. Всё как всегда. Стране сломали шею и её добивают.
Закон Радой еще не принят. Даже комитеты не прошел.
"Программа поддержки ... направлена на рассмотрение в Верховную Раду", - добавил вице-премьер.Источник: https://censor.net/ru/n3233322
Оце життя тепер кайфове!