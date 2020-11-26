С сегодняшнего дня разрешен допуск следователей и прокуроров в зону ООС

В Украине с четверга, 26 ноября, разрешен допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения операции Объединенных сил. Соответствующий закон вступил в силу.

Закон вчера обнародовали в издании "Голос Украины". Он вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Документ вносит изменения в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

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В законе прописано, что допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения ООС, а также предоставление им соответствующего содействия, являются обязательными. Допускать правоохранителей будут в порядке, определенном командующим объединенных сил.