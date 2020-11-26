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С сегодняшнего дня разрешен допуск следователей и прокуроров в зону ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С сегодняшнего дня разрешен допуск следователей и прокуроров в зону ООС

В Украине с четверга, 26 ноября, разрешен допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения операции Объединенных сил. Соответствующий закон вступил в силу.

Закон вчера обнародовали в издании "Голос Украины". Он вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Документ вносит изменения в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

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В законе прописано, что допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения ООС, а также предоставление им соответствующего содействия, являются обязательными. Допускать правоохранителей будут в порядке, определенном командующим объединенных сил.
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Топ комментарии
+10
Отримати корочки УБД.
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26.11.2020 10:13
+6
Выслеживать кто ответный огонь ведет? С сегодняшнего дня разрешен допуск следователей и прокуроров в зону ООС - Цензор.НЕТ 6082
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26.11.2020 10:07
+6
А для чого там ця мразота?
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26.11.2020 10:09
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Выслеживать кто ответный огонь ведет? С сегодняшнего дня разрешен допуск следователей и прокуроров в зону ООС - Цензор.НЕТ 6082
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26.11.2020 10:07 Ответить
А для чого там ця мразота?
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26.11.2020 10:09 Ответить
ПОБАЧИМ ЯК РОЗСЛІДУЮТЬ ВБИВСТВО НАШОГО СОЛДАТА СНАЙПЕРОМ.
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26.11.2020 10:13 Ответить
Отримати корочки УБД.
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26.11.2020 10:13 Ответить
І в результаті при звільнені отримати мільйоні виплати.
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26.11.2020 10:39 Ответить
Но только. Они и землю положенную для УБД получат сразу же и как уже было в черте города!
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26.11.2020 11:53 Ответить
До цього дня в зоні ООС БУЛО БЕЗЗАКОННЯ?
На яких підставах?

Ні, ви таки ******* (це про владу).
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26.11.2020 10:11 Ответить
Ще не всі УБД отримали?
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26.11.2020 10:16 Ответить
В полку "ветеранов и участников ООС" ожидается большое пополнение, а параллельно с этим, последуют наказания невиновных и награждения непричастных.
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26.11.2020 10:21 Ответить
Ця новина напружує, якщо згадати, що не так давно Венедиктова призначила своїм заступником обслугу Медведчука.

Максим Якубовський, який працював в "Українському виборі" Віктора Медведчука, став заступником Ірини Венедіктової. Про це у Facebook написав голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"А ми вітаємо Медведчука з призначенням його юриста заступником генпрокурорки Зеленського! З ким забитися на гроші, що Венедіктова віддасть йому російський напрямок?
Ну і звичайно, Зеленський хороший і нічого цього не знає", - прокоментував призначення Шабунін.
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26.11.2020 10:22 Ответить
Армія залишається фаворитом довіри.
Бубочка, з прокурорськими і мінтовськими колаборантами-підкацапниками, вирішили доканати військових липовими справами та позбавити народної підтримки.
Розвалити армію не лише матеріально, а остаточно.
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26.11.2020 10:31 Ответить
Зеля- ПНХ !
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26.11.2020 10:34 Ответить
ну теперь имеющих убд, увеличится в двое.
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26.11.2020 10:55 Ответить
 
 