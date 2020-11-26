Россия возобновляет экспорт битума, чтобы заставить Украину финансировать боевиков на Донбассе, - эксперт

Российские власти возобновляют экспорт битума в Украину, который был запрещен с апреля 2019 года.

Об этом заявил председатель общественной организации "Конституционно-правовой конгресс" Павел Янцен.



По его мнению, цель такого решения - вернуть энергетическую и экономическую зависимость Украины от России, а также усилить финансирование незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Ведь согласно правительственным постановлениям, разрешение на экспорт нефтепродуктов в Украину получают исключительно российские компании, поставляющие продукцию на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей, а также компании, которые перечисляют средства на поддержку террористических группировок на Донбассе.

"Таким образом через указанные поставки Россия финансирует своих боевиков на территории Украины. На заседании правительства РФ от 08.10.2020 было принято решение о начале экспорта битума по специальным разрешениям. В ближайшее время такие поставки могут начаться", - сообщил Павел Янцен.

Кроме того, восстанавливая экспорт, Россия рассчитывает дискредитировать программу "Большая стройка", которая предусматривает, в частности, использование достаточно больших объемов нефтепродуктов. Украина не может допустить, чтобы они имели российское происхождение: "Это невозможно допустить, ведь Россия именно на это и рассчитывает. Чтобы, строя дороги, Украина своими же средствами финансировала войну на собственной территории".



Павел Янцен призвал украинскую власть активнее уменьшать зависимость от поставок нефтепродуктов из России, поскольку страна-агрессор использует их исключительно как экономические и политические рычаги влияния. "Россия в любой момент сможет давить на Украину, как давит на Беларусь, когда неоднократно прекращала поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы и этим фактически останавливала их работу", - напомнил Павел Янцен.