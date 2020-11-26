РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13086 посетителей онлайн
Новости Общество
9 975 35
Донбасс (26945) битум (5)

Россия возобновляет экспорт битума, чтобы заставить Украину финансировать боевиков на Донбассе, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Общество

Россия возобновляет экспорт битума, чтобы заставить Украину финансировать боевиков на Донбассе, - эксперт

Российские власти возобновляют экспорт битума в Украину, который был запрещен с апреля 2019 года.

Об этом заявил председатель общественной организации "Конституционно-правовой конгресс" Павел Янцен.


По его мнению, цель такого решения - вернуть энергетическую и экономическую зависимость Украины от России, а также усилить финансирование незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Ведь согласно правительственным постановлениям, разрешение на экспорт нефтепродуктов в Украину получают исключительно российские компании, поставляющие продукцию на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей, а также компании, которые перечисляют средства на поддержку террористических группировок на Донбассе.

"Таким образом через указанные поставки Россия финансирует своих боевиков на территории Украины. На заседании правительства РФ от 08.10.2020 было принято решение о начале экспорта битума по специальным разрешениям. В ближайшее время такие поставки могут начаться", - сообщил Павел Янцен.

Кроме того, восстанавливая экспорт, Россия рассчитывает дискредитировать программу "Большая стройка", которая предусматривает, в частности, использование достаточно больших объемов нефтепродуктов. Украина не может допустить, чтобы они имели российское происхождение: "Это невозможно допустить, ведь Россия именно на это и рассчитывает. Чтобы, строя дороги, Украина своими же средствами финансировала войну на собственной территории".


Павел Янцен призвал украинскую власть активнее уменьшать зависимость от поставок нефтепродуктов из России, поскольку страна-агрессор использует их исключительно как экономические и политические рычаги влияния. "Россия в любой момент сможет давить на Украину, как давит на Беларусь, когда неоднократно прекращала поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы и этим фактически останавливала их работу", - напомнил Павел Янцен.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+21
Какая торговля на крови, вы о чем? Все кошерно...
показать весь комментарий
26.11.2020 10:16
+18
Россия возобновляет экспорт битума, чтобы заставить Украину финансировать боевиков на Донбассе, - эксперт - Цензор.НЕТ 9882
показать весь комментарий
26.11.2020 10:20
+12
Доречі, бітумні заводи, які будуть експортувати бітум в Україну, належать Оксані Марченко, яка за збігом обставин являється дружиною Мертвеччука.
показать весь комментарий
26.11.2020 10:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Россия возобновляет экспорт битума, чтобы заставить Украину финансировать боевиков на Донбассе, - эксперт - Цензор.НЕТ 5802
показать весь комментарий
26.11.2020 10:14 Ответить
И уже расфасовала по-булгаковски .....
показать весь комментарий
26.11.2020 10:18 Ответить
А чего не покрышек?
Стоит она закрытая, не волнуйтесь...
показать весь комментарий
26.11.2020 10:36 Ответить
А без битума то финансировать нечем, Украина же больше ничего там не покупает.))
показать весь комментарий
26.11.2020 10:16 Ответить
Россия возобновляет экспорт битума, чтобы заставить Украину финансировать боевиков на Донбассе, - эксперт - Цензор.НЕТ 9049
показать весь комментарий
26.11.2020 10:23 Ответить
А на хрена покупать битум у России, когда можно у Азербайджана?
показать весь комментарий
26.11.2020 11:22 Ответить
Какая торговля на крови, вы о чем? Все кошерно...
показать весь комментарий
26.11.2020 10:16 Ответить
Россия возобновляет экспорт битума, чтобы заставить Украину финансировать боевиков на Донбассе, - эксперт - Цензор.НЕТ 9882
показать весь комментарий
26.11.2020 10:20 Ответить
РФ РЕШИЛА! Ну не *** твою мать?!! А Украину никто и не спрашивает, так, что ли?
показать весь комментарий
26.11.2020 10:17 Ответить
До речі, в ДЬІРІ вважають шо вони вже за паребріком.
показать весь комментарий
26.11.2020 10:20 Ответить
Пока у нас шмаркля, Московия уже ничего и не спрашивает.
показать весь комментарий
26.11.2020 10:20 Ответить
Доречі, бітумні заводи, які будуть експортувати бітум в Україну, належать Оксані Марченко, яка за збігом обставин являється дружиною Мертвеччука.
показать весь комментарий
26.11.2020 10:18 Ответить
медведчукіи, гереги, мураєви, шуфричі, ківи, бужанські, єрмаки та інші адептіи руSSкого міра... успішно "працюють" на раSSію....
показать весь комментарий
26.11.2020 10:39 Ответить
На ********* теж почалось Велике крадівництво? Дурной пример заразителен.(С) Россия возобновляет экспорт битума, чтобы заставить Украину финансировать боевиков на Донбассе, - эксперт - Цензор.НЕТ 146
показать весь комментарий
26.11.2020 10:18 Ответить
А зачем Украине битум покупать? Чтобы у бандитов дененежки не переводились?
показать весь комментарий
26.11.2020 10:19 Ответить
Как зачем?! Росія відновлює експорт бітуму, аби змусити Україну фінансувати бойовиків на Донбасі, - експерт - Цензор.НЕТ 9384 Битум и асфальт - хорошо помогают в лечении ковида. Особенно из рашки. Бубочка подтвердит. Росія відновлює експорт бітуму, аби змусити Україну фінансувати бойовиків на Донбасі, - експерт - Цензор.НЕТ 6304
показать весь комментарий
26.11.2020 14:42 Ответить
Во экспертный бред, а до этого торгуя с росией с 2014г ни как росия не финансировала боевиков?
показать весь комментарий
26.11.2020 10:19 Ответить
Россия запретила поставки в апреле 2019, тоесть до этого никакой зрады в этих поставках не было а теперь появилась.))
показать весь комментарий
26.11.2020 10:20 Ответить
А вот это уже сурьёзно.Украина не должна спонсировать боевиков.Вообще надо прикрывать торговлю с агрессором.
показать весь комментарий
26.11.2020 10:24 Ответить
А Україна , як держава , вуглеводні у паРаші й не купує , купують українські олігархи . От такі вони поцріоти . Але вважаєтся що це держава торгує з ордою . Росія відновлює експорт бітуму, аби змусити Україну фінансувати бойовиків на Донбасі, - експерт - Цензор.НЕТ 6899 .
показать весь комментарий
26.11.2020 11:06 Ответить
Каму вайна-каму мать радна,торгівля йде весь час,з початку війни,обсяги тільки збільшуються,ця країна приречена,хворе суспільство,про владу тільки матюки можу написати.
показать весь комментарий
26.11.2020 10:26 Ответить
А где же подонок Саакашвили и разного рода продажные, как и Михуил, мрази Соболевы, Наемы, Серлещи и т.д.? Что же они не бродят по улицам столицы и не завывают, как шафер на еврейской свадьбе, - барИга, торговля на крови, барИга?!
Ах, да, они же не альтруисты и за бесплотно не работают. А у Москвы сейчас с деньгами туго да и Зеленский их устраивает.
показать весь комментарий
26.11.2020 10:31 Ответить
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
26.11.2020 10:42 Ответить
Думай-ЗЕ!!!!!
показать весь комментарий
26.11.2020 10:51 Ответить
Кацапня много чего решает. А кто в Украине разрешил экспорт их дерьма?
показать весь комментарий
26.11.2020 10:58 Ответить
это харашо, вот теперь точно дагаваримся
показать весь комментарий
26.11.2020 10:59 Ответить
У нас весь бізнес переважно ригівський.
Всі ці бізнесмени тому і ригі, що їх бізнес зав'язан на расєю, і без расєї їх бізнес вилетить в трубу.
показать весь комментарий
26.11.2020 11:01 Ответить
Значить,треба йти по старій схемі - нехай Росія продає бітум якісь ліліпутській країні,а та вже продає нам...Бітум,канєшна,буде раза в два дорожчий,зате ми будемо абсолютно нєзавісіми від Росіі...І тоді наших держиморд не буде мучити совість,бо вони будуть заробляти і там,і тут...
показать весь комментарий
26.11.2020 11:17 Ответить
У нас нет своих НПЗ? Или нельзя закупить и установить мини установок по переработке отходов НПЗ? Обязательно в Раше покупать?
показать весь комментарий
26.11.2020 12:19 Ответить
Ох уж этот эксперт.Формулировка "Российские власти возобновляют экспорт битума в Украину, который был запрещен с апреля 2019 года." в корне неправильная.Это Украина возобновляет импорт битума, что способствует финансированию боевиков.
показать весь комментарий
26.11.2020 11:19 Ответить
Хороші окупанти і їх посібники це мертві окупанти і їх посібники. Вбивайте хлопці росію де тільки можна!!!
показать весь комментарий
26.11.2020 12:26 Ответить
А куда смотрит гарант конституции Украины Зеленский!! Или ему по хер!! разве это не торговля на крови?? А Зеленский?? Или деньги не пахнут!
показать весь комментарий
26.11.2020 12:48 Ответить
Підіть в будь-який супермаркет і ви знайдете там масу товарів вироблених на ерефії. Дивіться рекламу косметики та молочних продуктів виготовлених на ерефії на всіх ТБ-аналах України.
показать весь комментарий
26.11.2020 13:57 Ответить
 
 