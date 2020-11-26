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МИД Беларуси вызвал посла Украины Кизима из-за "антибелорусских акций в отношении посольства РБ в Украине"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

МИД Беларуси вызвал посла Украины Кизима из-за

26 ноября 2020 г. в Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван Посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

"Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении Посольства Республики Беларусь в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.", - говорится в сообщении.

В МИД РБ отметили, что Кизиму "выражена крайняя озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны".

"Отмечено, что противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников Посольства и членов их семей", - добавили в министерстве.

Кроме того, заявлено, что Республика Беларусь ожидает реакции украинской стороны в связи с имевшими место провокациями в отношении Почетного консульства Республики Беларусь во Львове и "исходит из того, что акты вандализма там будут надлежащим образом расследованы, получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание".

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Автор: Богдан Гуньковський
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акции антиЛукашенковские,а не антиБеларусские.
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26.11.2020 10:20 Ответить
зазеркалье
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26.11.2020 10:30 Ответить
По законам Украины граждане имеют право митинговать безнаказанно. Безопасность посольства при этом не нарушается. И разгонять митингующих граждан в угоду незаконно захватившему власть в Беларуси диктатору Лукашеску никто не будет.
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26.11.2020 10:35 Ответить
По законам Украины граждане имеют право митинговать безнаказанно.
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26.11.2020 11:03 Ответить
После тех антиукраинских высказываний высшими чиновниками Белоруссии,аж сам главнокомандующий не пропустит интервью, без упоминания Украины в негативном свете, можно было ноту игнорировать.
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26.11.2020 12:01 Ответить
Сябрьі из МИДа, курите лукашенковскую пипетку.
У нас свобода собраний и демонстраций. Наши люди свободно вьіражают свою позицию где угодно и когда угодно, а не в угоду захватившему власть ублюдку Лукашенко
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26.11.2020 13:34 Ответить
и только Украина никого не вызывает, терпит унижения и видит мир в глазах, тьфу зеленое отродье
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26.11.2020 13:35 Ответить
"...бездіяльність компетентних органів України з припинення провокацій..." - у розумінні МЗС Білорусі мітингувальників потрібно було віддубасити і покалічити, а решту скрутити і кинути за грати? По бацьківському і "беркутівському" сценарію?
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26.11.2020 14:03 Ответить
Когда вы в ООН против Украины голосуете, вас же никто не чморит, не так ли? МЗС Білорусі викликало посла України Кизима через "антибілоруські акції щодо посольства РБ в Україні" - Цензор.НЕТ 4349
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26.11.2020 15:03 Ответить
 
 