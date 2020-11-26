Прогресса в разработке плана действий по Донбассу нет, - спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Грау
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Во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в среду не удалось достичь прогресса при разработке проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями.
Об этом сообщается в заявлении Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее Рабочих групп в формате видеоконференций 25 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Из-за различий во мнениях Рабочей группе по политическим вопросам не удалось достичь прогресса при разработке проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями. Продвижение по данному вопросу требует конструктивности и готовности к компромиссам", - заявила спецпредставитель ОБСЕ.
В центре дискуссии Рабочей группы по безопасности находились вопросы соблюдения режима прекращения огня. Кроме того, обсуждалось "функционирование мер по усилению режима прекращения огня и координационного механизма по реагированию на его нарушения".
Гуманитарная рабочая группа обсуждала условия будущего функционирования контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области.
"В дискуссиях также были затронуты вопросы поиска пропавших без вести, а также взаимного освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. Прогресс в данном вопросе накануне наступающих новогодних и рождественских праздников мог бы стать важным гуманитарным шагом", - заявила Грау.
В центре внимания Экономической рабочей группы были вопросы водоснабжения через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, обсуждались проблемы экологии, а также вопросы выплаты пенсий и предоставления социальных и других услуг гражданам Украины, проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Как сообщалось, 5 ноября глава делегации Украины в ТКГ, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, который в случае полного прекращения конфликта и демилитаризации ОРДЛО предусматривает проведение там местных выборов 31 марта 2021 года.
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-Це дуже розізлило ЗЕ - "Представники росії і кращі "наші-люді" тут, как і вєздє, а де інші? Немає кворуму, чому вкорте зривається спільне засідання фракцій "Слуг народу" та ОПЗЖ разом з палатою №6 по мирному врегулювіаннію проблем Донбасу? Де решта? » - реприза з "Кварталу-"до-ре-мі-до-ре-до" в 2021р."
Не дураки заседали при подписании того документа (все итак понимали что рашку нельзя просто выкинуть с дамбаса как и с приднестровья мирно,цель была единственная- остановить орду на тот момент и заморозить конфликт).Возможно вмешательство америки изменило бы ситуацию,но обама прощелкал сперва грузию а потом и обломался на украине совсем.
Если клоун пойдет на уступки ради пиара то этот военный конфликт будет иметь огромные последствия для государства украина. И оно это тоже осознает,ростов не резиновый))
Клоун-популист с его *профессионалами* докерувались что в казначействе денег нет,но вы держитесь)))) обещанки про счастливую,мирную и богатую жизнь остались в слоганах предвыборных для лохов.Но на кладбище может повезут кого-то по красивым дорогам из ковидфонда.))
Европа теж не дуже друзі - пропонують піддатися Путіну