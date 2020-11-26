Прогресса в разработке плана действий по Донбассу нет, - спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Грау

Во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в среду не удалось достичь прогресса при разработке проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями.

Об этом сообщается в заявлении Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее Рабочих групп в формате видеоконференций 25 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из-за различий во мнениях Рабочей группе по политическим вопросам не удалось достичь прогресса при разработке проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями. Продвижение по данному вопросу требует конструктивности и готовности к компромиссам", - заявила спецпредставитель ОБСЕ.

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В центре дискуссии Рабочей группы по безопасности находились вопросы соблюдения режима прекращения огня. Кроме того, обсуждалось "функционирование мер по усилению режима прекращения огня и координационного механизма по реагированию на его нарушения".

Гуманитарная рабочая группа обсуждала условия будущего функционирования контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области.

"В дискуссиях также были затронуты вопросы поиска пропавших без вести, а также взаимного освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. Прогресс в данном вопросе накануне наступающих новогодних и рождественских праздников мог бы стать важным гуманитарным шагом", - заявила Грау.

В центре внимания Экономической рабочей группы были вопросы водоснабжения через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, обсуждались проблемы экологии, а также вопросы выплаты пенсий и предоставления социальных и других услуг гражданам Украины, проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Как сообщалось, 5 ноября глава делегации Украины в ТКГ, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, который в случае полного прекращения конфликта и демилитаризации ОРДЛО предусматривает проведение там местных выборов 31 марта 2021 года.