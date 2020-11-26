НАБУ завершило расследование и передало в суд дело о взятке в $300 тыс., которую вымогала вместе с подельниками чиновница ОП Кондзеля

Национальное антикоррупционное бюро направило в суд обвинительный акт в отношении экс-чиновницы Офиса президента, экс-заместителя министра культуры и руководителя юридической компании, которые за 300 тыс. долл. США обещали организовать назначение на должность члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"25 ноября 2020 в суд направлено обвинительное заключение. Действия всех обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, 12 ноября 2019 года стало известно о задержании директора Департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Украины Светланы Кондзели при получении первой части взятки в размере $150 тыс.

Высший антикоррупционный суд Украины 15 ноября избрал меру пресечения Кондзеле в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца.

В декабре ВАКС арестовал недвижимость директора департамента Офиса президента Светланы Кондзели.

В июле 2020 материалы уголовного производства открыли для ознакомления стороне защиты.

Досудебное расследование этих фактов НАБУ и САП осуществляли с октября 2019 года.