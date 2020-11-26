Беларуси никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений с Россией, - Лукашенко

Отношения Беларуси и России нуждаются не в перезагрузке, а в интенсификации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы", - отметил Лукашенко.

Кроме того, захвативший власть в стране "президент" подчеркнул стремление Беларуси сохранять тесное взаимодействие с Россией.

"Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил. Просто не всегда, слушая меня, хотели это подчеркивать и повторять, особенно в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что этого руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения", - добавил Лукашенко.

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