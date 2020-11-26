Беларуси никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений с Россией, - Лукашенко
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Отношения Беларуси и России нуждаются не в перезагрузке, а в интенсификации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы", - отметил Лукашенко.
Кроме того, захвативший власть в стране "президент" подчеркнул стремление Беларуси сохранять тесное взаимодействие с Россией.
"Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил. Просто не всегда, слушая меня, хотели это подчеркивать и повторять, особенно в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что этого руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения", - добавил Лукашенко.
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https://charter97.org/ru/news/2020/11/26/401935/
- Відсутністю вусів і лисини...
Это большая разница.
2. Я уже не говорю про то, что методы удержания власти Лукашенком просто ужасны - это убийства и террор своего народа. А Тихоновская все же простая домохозяйка, безвинная и безгрешная женщина.
Если в этом нет разницы? Ну тогда я не знаю?
А кто это?
В 60-годы в СССР вышел фильм "Иванна" где главная героиня бросает крестик и плохо отзывается о церкви. События связаны с Западной Украиной. Папа Римский проклял всех создателей фильма - от режиссера до актеров. и в течение 1- 3-5 лет, все актеры и режиссер и их родственники (около 10 чел.) умерли от непонятных причин., даже просили Папу римского снять проклятье.