РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6397 посетителей онлайн
Новости За рубежом
2 637 35
Беларусь (7527) Лавров (2207) Лукашенко (3502) Россия (91317)

Беларуси никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений с Россией, - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Беларуси никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений с Россией, - Лукашенко

Отношения Беларуси и России нуждаются не в перезагрузке, а в интенсификации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы", - отметил Лукашенко.

Кроме того, захвативший власть в стране "президент" подчеркнул стремление Беларуси сохранять тесное взаимодействие с Россией.

"Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил. Просто не всегда, слушая меня, хотели это подчеркивать и повторять, особенно в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что этого руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения", - добавил Лукашенко.

Также читайте: МИД Беларуси вызвал посла Украины Кизима из-за "антибелорусских акций в отношении посольства РБ в Украине"

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
в беловежской пуще договор о ссфг между ******* подпишут, - союз слияния фашистского говна.
показать весь комментарий
26.11.2020 10:45
+6
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?...
- Відсутністю вусів і лисини...
показать весь комментарий
26.11.2020 10:52
+3
Таки да, Лука Беларусь на кацапский кукан плотненько посадил. Слазить с него будет очень нелегко и этот процесс для беларусов точно не будет безболезненным.
показать весь комментарий
26.11.2020 11:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ясен пень Саша.Кредит за АЭС-отдавать надо. Беларуси никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений с Россией, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7406
показать весь комментарий
26.11.2020 10:43 Ответить
Просто для информации о БелАЭС. Как "классно" дружить с расеей
https://charter97.org/ru/news/2020/11/26/401935/
показать весь комментарий
26.11.2020 11:10 Ответить
луці ківа другБілорусі нікуди не подітися від дуже тісних і дружніх відносин з Росією, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6858
показать весь комментарий
26.11.2020 11:11 Ответить
ОПЗЖ с удовольствием таких и берут
показать весь комментарий
26.11.2020 11:39 Ответить
Proval polni im s AES polucitsia i ecio raski AES Smolenske pogubet.Zakrojet ne tolko im eksport v ES no i raske Білорусі нікуди не подітися від дуже тісних і дружніх відносин з Росією, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1448
показать весь комментарий
26.11.2020 11:43 Ответить
Поплескай в долоні)) Латвія з тіхановською зробили все.
показать весь комментарий
05.03.2021 17:31 Ответить
в беловежской пуще договор о ссфг между ******* подпишут, - союз слияния фашистского говна.
показать весь комментарий
26.11.2020 10:45 Ответить
Мое подсознание прочитало тесных и трусливых) удивилась откровенности а потом прочитала второй раз.
показать весь комментарий
26.11.2020 10:47 Ответить
Та тебе уже, замечу, МНОГО от чего "никуда не деться"! Не находишь!?
показать весь комментарий
26.11.2020 10:49 Ответить
Дружеских? Да расея уже практически задушила Беларусь в своих объятиях. Просто усатый дурень любит объятия
Беларуси никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений с Россией, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 550
показать весь комментарий
26.11.2020 10:49 Ответить
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?...
- Відсутністю вусів і лисини...
показать весь комментарий
26.11.2020 10:52 Ответить
Жестко. Но объективно
показать весь комментарий
26.11.2020 11:11 Ответить
Они в паре работают.Отличия не вижу.
показать весь комментарий
26.11.2020 11:14 Ответить
Не гони.
показать весь комментарий
26.11.2020 16:53 Ответить
1. Тихановскую избрали люди Президентом, а Лукашенко пролетел, его не терпят.
Это большая разница.

2. Я уже не говорю про то, что методы удержания власти Лукашенком просто ужасны - это убийства и террор своего народа. А Тихоновская все же простая домохозяйка, безвинная и безгрешная женщина.


Если в этом нет разницы? Ну тогда я не знаю?
показать весь комментарий
26.11.2020 16:50 Ответить
ментально они советские на всю голову
показать весь комментарий
27.11.2020 00:02 Ответить
Ця "безгрешная", як і її муж та ще бабарики і цепкали -- шайка злочинців і призвели до нещастя . А хто переміг на виборах -- невідомо. Бо більшість голосувала за Лукашенка. І ця більшість законослухняні білоруси і працюють на Білорусь, а не на терористів тихановських.
показать весь комментарий
05.03.2021 17:43 Ответить
Білорусі нікуди не подітися від дуже тісних і дружніх відносин з Росією, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 444
показать весь комментарий
07.03.2021 11:43 Ответить
Встреча старого колхозного мерина и спеца со скотобойни из єтого же колхоза
показать весь комментарий
26.11.2020 10:52 Ответить
а разжирел-то как Лука - всё в ширь гонит - никак не нажрется, а это в его возрасте опасно
показать весь комментарий
26.11.2020 11:48 Ответить
В Раше укрепился закон "клюнут ближнего, насри на нижнего". Беларусь на этом месте
показать весь комментарий
26.11.2020 10:52 Ответить
Беларуссия в самом низу.
показать весь комментарий
26.11.2020 10:53 Ответить
Та ви що? А наш прем'єр казав, що тепер наша стратегічна мета -- досягти рівня Білорусі.
показать весь комментарий
05.03.2021 17:46 Ответить
Ваш премьер? Білорусі нікуди не подітися від дуже тісних і дружніх відносин з Росією, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3191
А кто это? Білорусі нікуди не подітися від дуже тісних і дружніх відносин з Росією, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1539
показать весь комментарий
05.03.2021 20:21 Ответить
Сапраўды, куды з параша падзенуцца яе Федэральны Акруга Расійскай "Федэрацыі" "Беларусь"?
показать весь комментарий
26.11.2020 10:52 Ответить
Куди слово "русь" не притулиш, все у рассію перетворюється. Все, що було русифіковано, має бути дерусифіковано. З Андроїдами та Віндоусами включно.
показать весь комментарий
26.11.2020 11:02 Ответить
Таки да, Лука Беларусь на кацапский кукан плотненько посадил. Слазить с него будет очень нелегко и этот процесс для беларусов точно не будет безболезненным.
показать весь комментарий
26.11.2020 11:11 Ответить
"Интенсификация отношений", это вхождение Беларуси областями в состав РФ, а Лукашенко звание сенатора ( пожизненного) в "объединенном государстве" с хатынкой на Рублевке, ну и Коленьке какую никакую должность в перспективе где нибудь на восток от Волги., желательно с нефтью и газом..
показать весь комментарий
26.11.2020 11:22 Ответить
Bolse s nim i nebudet nikto govorit krome raski.Nekomu on bolse ne interesen
показать весь комментарий
26.11.2020 11:23 Ответить
Церковь его прокляла, а это серьезно
В 60-годы в СССР вышел фильм "Иванна" где главная героиня бросает крестик и плохо отзывается о церкви. События связаны с Западной Украиной. Папа Римский проклял всех создателей фильма - от режиссера до актеров. и в течение 1- 3-5 лет, все актеры и режиссер и их родственники (около 10 чел.) умерли от непонятных причин., даже просили Папу римского снять проклятье.
показать весь комментарий
26.11.2020 11:46 Ответить
Не говорите с ним. Он уже поклал на вас і ваши санкції.
показать весь комментарий
05.03.2021 17:49 Ответить
Posmotrim uze na koleniax ix kompaniji prosiat dat rabotat,a mi tolko nacinajem nazimat.Kogda nebudet za sto pensiji platyt togda posmotrim kak tam poklal
показать весь комментарий
05.03.2021 17:56 Ответить
Ну очень тесные отношения Беларуси с Рф. Лукашенко не БЕЛАРУСЬ ! Это у него они очень тесные...Такие тесные что ни на одном митинге не было и нет ни одного рассейского флага..
показать весь комментарий
26.11.2020 13:45 Ответить
Бульбашенко, ты - убийца! Теперь живи с этим. Или не живи.
показать весь комментарий
26.11.2020 15:16 Ответить
могилевская губерния
показать весь комментарий
27.11.2020 00:03 Ответить
 
 