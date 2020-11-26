Поставка второй партии ремдесивира для лечения пациентов с COVID-19 ожидается в четверг, - Минздрав
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В Министерстве здравоохранения заявили, что поставка второй партии ремдесивира для лечения пациентов с COVID-19 ожидается в четверг.
Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы ожидаем на прибытие следующей партии препарата "ремдесивир". Это вторая поставка. Всего для закупки предусмотрено 28,2 тыс. флаконов. 14 тыс. мы получили около двух недель назад, они распределены, поставлены в регионы в медучреждения. В целом планируем пролечить около 5 тыс. человек", - сказала она.
Топ комментарии
+3 cimbitep
показать весь комментарий26.11.2020 10:49
+3 Дик Шелдон
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+3 Kpnemo Kp
показать весь комментарий26.11.2020 11:34
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А по поводу Воны,если бы сейчас она была президентом этого позорища и жопы во всех сферах в том числе и в медицине не было бы однозначно.