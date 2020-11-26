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Поставка второй партии ремдесивира для лечения пациентов с COVID-19 ожидается в четверг, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество

Поставка второй партии ремдесивира для лечения пациентов с COVID-19 ожидается в четверг, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения заявили, что поставка второй партии ремдесивира для лечения пациентов с COVID-19 ожидается в четверг.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы ожидаем на прибытие следующей партии препарата "ремдесивир". Это вторая поставка. Всего для закупки предусмотрено 28,2 тыс. флаконов. 14 тыс. мы получили около двух недель назад, они распределены, поставлены в регионы в медучреждения. В целом планируем пролечить около 5 тыс. человек", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВОЗ рекомендует не использовать "Ремдесивир" для госпитализированных больных COVID-19
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Топ комментарии
+3
ВОНА набралась бесполезного и не нужного "тамифлю" по самое немогу и по космическим ценам, шмыга наберется очень вредного и так же не нужного "ремдесивира". и самое печальное - ни той, ни этому ничего за это не будет.
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26.11.2020 10:49
+3
Препарат который ВОЗ раскритиковал за бесполезность от ковида. Спасибо родному Минздрав за заботу! Власть новая, а откаты от фармацевтических корпораций те же.
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26.11.2020 10:55
+3
Почему бы не найти и не посадить того мудака, который решил купить это бесполезную хрень? А потом удивляются -куда деньги делись из бюджета?
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26.11.2020 11:34
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ВОНА набралась бесполезного и не нужного "тамифлю" по самое немогу и по космическим ценам, шмыга наберется очень вредного и так же не нужного "ремдесивира". и самое печальное - ни той, ни этому ничего за это не будет.
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26.11.2020 10:49 Ответить
Поставка второй партии ремдесивира для лечения пациентов с COVID-19 ожидается в четверг, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9826
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26.11.2020 10:50 Ответить
Дегенерат. Постачання другої партії ремдесивіру для лікування пацієнтів з COVID-19 очікується в четвер, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7805
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26.11.2020 15:30 Ответить
не скажу, что приятно, но можно считать познакомились. хотя на будущее - лучше все же молчи, дегенерат
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26.11.2020 15:52 Ответить
Какой ты, блин, остроумный. Аж страшно! Постачання другої партії ремдесивіру для лікування пацієнтів з COVID-19 очікується в четвер, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6779
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26.11.2020 16:32 Ответить
с дегенератом можно особо не упираться. тебеподобному сойдет.
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26.11.2020 19:32 Ответить
осельтамивир т.е. Тамифлю это единственный противовирусный препарат с доказанной эффективностью против штаммов гриппа А и В. Ремдесевир ВОЗ уже не рекомендуют применять для лечения короны но уже договоренность есть, теперь будут "лечить".
А по поводу Воны,если бы сейчас она была президентом этого позорища и жопы во всех сферах в том числе и в медицине не было бы однозначно.
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26.11.2020 21:36 Ответить
Препарат который ВОЗ раскритиковал за бесполезность от ковида. Спасибо родному Минздрав за заботу! Власть новая, а откаты от фармацевтических корпораций те же.
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26.11.2020 10:55 Ответить
И мох не рекомендует, а Степанов говорит не бебет ,деньги сплочены , откаты получены
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26.11.2020 11:02 Ответить
После дождика
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26.11.2020 11:09 Ответить
Карантин визідного дня - це як мертвому припарка. Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б старшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей
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26.11.2020 11:18 Ответить
Даже долбанутая воз недели две назад признала, что этот препарат - фуфломицин.
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26.11.2020 11:23 Ответить
Почему бы не найти и не посадить того мудака, который решил купить это бесполезную хрень? А потом удивляются -куда деньги делись из бюджета?
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26.11.2020 11:34 Ответить
вместо ремдесивира можно порекомендовать помазать зеленкой под коленкой... рез-ты такие же, но раз так в 1000 дешевеле.. дбл, блдь (С)
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26.11.2020 14:30 Ответить
 
 