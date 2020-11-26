Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину: Примет участие в церемонии прощания с гендиректором КБ "Южное" Дегтяревым

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В Днепре глава государства примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревым.

Также Зеленский осмотрит объекты, которые возводят в рамках программы "Большая стройка".

Также читайте: Проведение чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве - это своеобразная манифестация, что жизнь победит пандемию, - Зеленский