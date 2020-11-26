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Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину: Примет участие в церемонии прощания с гендиректором КБ "Южное" Дегтяревым
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
В Днепре глава государства примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревым.
Также Зеленский осмотрит объекты, которые возводят в рамках программы "Большая стройка".
Топ комментарии
+12 wake up-UA
показать весь комментарий26.11.2020 11:19
+12 Рабиндранат Чуб db39c8cd
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+11 Привет
показать весь комментарий26.11.2020 11:14
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Ну а Дегтяреву земля пухом
Таким чином, суд дозволив Зеленському називати чиновників "бандитами".
Оскільки Зеленський сам є чиновником, то нам нічого не заважає називати його мародером, крадієм, колабораціоністом.
http://www.apcourtkiev.gov.ua/?p=23835
(поза)Вчора Зеленський відмахнувся від смерті українського військового, якого вбив ворожий снайпер.
Але після обурення українців Зеленський був змушений (лише через добу!) відреагувати на загибель бійця В'ячеслава Мінкіна.
Яке ж воно чмо, це московське буратіно.
Підпишить закон 4119, діти шахтарів теж хочуть їсти!
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