РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6855 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 696 21
визит (2809) Днепропетровщина (2892) Зеленский (16567)

Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину: Примет участие в церемонии прощания с гендиректором КБ "Южное" Дегтяревым

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину: Примет участие в церемонии прощания с гендиректором КБ

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В Днепре глава государства примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревым.

Также Зеленский осмотрит объекты, которые возводят в рамках программы "Большая стройка".

Также читайте: Проведение чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве - это своеобразная манифестация, что жизнь победит пандемию, - Зеленский

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину: Примет участие в церемонии прощания с гендиректором КБ "Южное" Дегтяревым - Цензор.НЕТ 4777
показать весь комментарий
26.11.2020 11:19
+12
А на церемонію прощання з загиблим під час "перемир'я" воїном він приїхати не хоче? Чи боїться по хлібалу отримати?
показать весь комментарий
26.11.2020 11:19
+11
А когда уже зеленский прибудет на церемонию прощания с зеленским??? Пора уже...
показать весь комментарий
26.11.2020 11:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А когда уже зеленский прибудет на церемонию прощания с зеленским??? Пора уже...
показать весь комментарий
26.11.2020 11:14 Ответить
Лет через 40...
показать весь комментарий
26.11.2020 11:17 Ответить
Ослы столько не живут..😃
показать весь комментарий
26.11.2020 11:18 Ответить
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину: Примет участие в церемонии прощания с гендиректором КБ "Южное" Дегтяревым - Цензор.НЕТ 4777
показать весь комментарий
26.11.2020 11:19 Ответить
Идут бараны, стучат в барабаны. А шкуру для них дают сами бараны
показать весь комментарий
26.11.2020 11:34 Ответить
А на церемонію прощання з загиблим під час "перемир'я" воїном він приїхати не хоче? Чи боїться по хлібалу отримати?
показать весь комментарий
26.11.2020 11:19 Ответить
Бачите, як українцям одна й та сама думка в голову приходить?
показать весь комментарий
26.11.2020 11:22 Ответить
Цьому Гавнюку тільки б поїздити. Ти Ублюдку, позавчора кацапський снайпер українського воїна убив, який тебе, сраного Малороса, захищав на фронті, - з ним не хочеш поїхати попрощатися?
показать весь комментарий
26.11.2020 11:20 Ответить
А чем ему ещё заниматься, то в кафешке посидит, то на похороны съездит .....
показать весь комментарий
26.11.2020 11:23 Ответить
На рояле полабать...
показать весь комментарий
26.11.2020 11:29 Ответить
Тамагочи хренов, а не президент.
показать весь комментарий
26.11.2020 12:07 Ответить
Краще б шукав де купить в лікарні кисневі концентратори
показать весь комментарий
26.11.2020 11:26 Ответить
... а также запишет очередной позитивный видосик
показать весь комментарий
26.11.2020 11:28 Ответить
Погундосит, попиарится. Запишет очередной "гундосик".
Ну а Дегтяреву земля пухом
показать весь комментарий
26.11.2020 11:37 Ответить
Висловлювання Зеленського, згідно рішенню Київського апеляційного суду від 25.11.2020 за позовом голови Черкас, не містять "завідомо неправдивої інформації або надмірних оціночних суджень".
Таким чином, суд дозволив Зеленському називати чиновників "бандитами".
Оскільки Зеленський сам є чиновником, то нам нічого не заважає називати його мародером, крадієм, колабораціоністом.
http://www.apcourtkiev.gov.ua/?p=23835

(поза)Вчора Зеленський відмахнувся від смерті українського військового, якого вбив ворожий снайпер.
Але після обурення українців Зеленський був змушений (лише через добу!) відреагувати на загибель бійця В'ячеслава Мінкіна.
Яке ж воно чмо, це московське буратіно.
показать весь комментарий
26.11.2020 11:47 Ответить
Президенте, досить відосиків! Дві доби затягування.
Підпишить закон 4119, діти шахтарів теж хочуть їсти!
показать весь комментарий
26.11.2020 11:59 Ответить
Ну ніяк не береже здоров*я, все кладе його на "алтарь Отєчества". Тільки що з лікарні і вже робоча поїздка. Не "перетрудився " би на поминках.
показать весь комментарий
26.11.2020 12:41 Ответить
Гарант в сопровождении председателей ДнепрОГА и облсовета посетил Алею памяти погибших героев Революции Достоинства и бойцов ООС. Там он почтил память погибших героев минутой молчания и возложил цветы к мемориалу. На этом у нас все: охрана Президента была настолько сурова, что не позволяла ни одной из съемочных групп местных телеканалов сделать снимки даже со стороны. Нам удалось заснять процесс возложения цветов исключительно благодаря максимальному безразличию в ответ на просьбы охраны прекратить съемку. С их слов, «мероприятие не публичное». Тот факт, что Зеленский приехал в Днепр с официальным визитом, а мероприятие проходило в общественном месте, их не волновал, как и остальных сотрудников службы охраны на других локациях, которые сегодня посетил гарант.
Зеленський прибув із робочим візитом на Дніпропетровщину: Візьме участь у церемонії прощання з гендиректором КБ "Південне" Дегтярьовим - Цензор.НЕТ 6222

..
показать весь комментарий
26.11.2020 13:13 Ответить
Написано - посмотреть результаты "Большой стройки" - т.е. Олейник должен отвалить кэш с "настроенного". НАБУ утверждает, что Олейник и его сожительница живут не посредствам. Вот оно и припёрлось за излишком. А похороны... то совпадение. Янелох в планетарий не ходил и слово "космос" не знает... "таких не берут в космонавты".
показать весь комментарий
26.11.2020 15:26 Ответить
Ну, і нахіба воно туди попхалося за наші гроші?! Та ще й з фсбеним кротом єрмачілою?! Коли вже ця Хунта?! Зеленський прибув із робочим візитом на Дніпропетровщину: Візьме участь у церемонії прощання з гендиректором КБ "Південне" Дегтяревим - Цензор.НЕТ 5780
показать весь комментарий
26.11.2020 15:33 Ответить
Без Зермака никак.явно шпилят друг друга
показать весь комментарий
26.11.2020 21:44 Ответить
 
 