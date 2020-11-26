РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5177 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 749 25
вырубка (155) Карпаты (293) лес (604) ООН (3935) природа (241) экология (1582)

Из-за незаконной вырубки и изменений климата Карпатский регион в реальной опасности, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Из-за незаконной вырубки и изменений климата Карпатский регион в реальной опасности, - ООН

Исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен предупредила страны Карпатского региона о серьезных угрозах из-за вырубки лесов и изменений климата.

Об этом она заявила на встрече с представителями Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии и Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Не обманывайтесь: Карпатский регион находится в реальной и непосредственной опасности", - заявила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вырубка лесов, безразличие, безнаказанность толкают мир к экокатастрофе", - активисты проекта "Задыхаюсь" просят поддержать петицию о сохранении украинских Карпат. ВИДЕО

"Пралеса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью, древесина незаконно вырубается и перевозится через границы горных государств и за их пределы. Это имеет множество последствий", - сказала Андерсен.

В качестве примера она привела несколько разрушительных наводнений, которые за последние годы пережила Украина.

"Села и дороги затоплены. Мосты разрушены. Люди погибли. Наводнения частично связаны с изменением климата. Но незаконные рубки, происходящие под прикрытием трудностей, которые понесла Украина, уничтожили большие куски леса, которые впитывают излишки воды и обеспечивают защиту от наводнений" , - заявила Андерсен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В оккупированном Крыму за год пересохли 10 озер: "Дальше лучше не будет". ВИДЕО

Она добавила, что за последние 20 лет незаконные рубки обошлись Румынии в более чем пять миллиардов евро.

Андерсен призвала стороны укреплять верховенство права для обеспечения защиты окружающей среды, а также увеличить трансграничное сотрудничество и активизировать борьбу с изменениями климата.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
А что в Карпатах есть незаконная вырубка? Осел ведь ее еще полтора года назад своим указом искоренил...и мендель подтвердила..
показать весь комментарий
26.11.2020 11:20
+5
Предыдущий осел не лучше был:
"Президент Петр Порошенко наложил вето на принятый ранее Верховной Радой закон об ограничении внутреннего потребления необработанного лесоматериала 25 млн куб. м в год и временном запрете экспорта дров. Об этом сообщается на сайте парламента."
показать весь комментарий
26.11.2020 12:12
+4
То що там із лісом?
Из-за незаконной вырубки и изменений климата Карпатский регион в реальной опасности, - ООН - Цензор.НЕТ 6302
показать весь комментарий
26.11.2020 11:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То що там із лісом?
Из-за незаконной вырубки и изменений климата Карпатский регион в реальной опасности, - ООН - Цензор.НЕТ 6302
показать весь комментарий
26.11.2020 11:20 Ответить
А что в Карпатах есть незаконная вырубка? Осел ведь ее еще полтора года назад своим указом искоренил...и мендель подтвердила..
показать весь комментарий
26.11.2020 11:20 Ответить
Предыдущий осел не лучше был:
"Президент Петр Порошенко наложил вето на принятый ранее Верховной Радой закон об ограничении внутреннего потребления необработанного лесоматериала 25 млн куб. м в год и временном запрете экспорта дров. Об этом сообщается на сайте парламента."
показать весь комментарий
26.11.2020 12:12 Ответить
Оселы тут ЗЕ-ТЫПИЛЫ.
«Президент Украины полностью поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса. Но не поддерживает лоббистские схемы, которые попали в закон между первым и вторым чтением, в частности нормы, которые противоречат Соглашению Украины и ЕС о зоне свободной торговли», - заявили в Администрации. Сообщается, что Петр Порошенко подпишет закон после внесения парламентом соответствующих изменений к документу.
показать весь комментарий
26.11.2020 14:15 Ответить
Оселы тут ЗЕ-ТЫПИЛЫ. - согласен.

"Петр Порошенко подпишет закон после внесения парламентом соответствующих изменений к документу." - именно после этих изменений и идет кругляк как "дрова".
показать весь комментарий
26.11.2020 15:16 Ответить
та нехай знищують,потім передохнуть від хвороб та повеней,можливо на місце бидла заселяться люди та відновлять ліси.
показать весь комментарий
26.11.2020 11:25 Ответить
а чому ж тоді повені були до вирубок? 100, 300, 1000 років тому?
показать весь комментарий
26.11.2020 11:26 Ответить
1 000 000 років тому,що частку маєте з вирубки?почемучкі довбані
показать весь комментарий
26.11.2020 11:31 Ответить
можливо і мільйон. А чому вам так недовподоби факти?
Кожного разу коли піднімають цю тему, я наводжу прості факти і ніхто, досі не зміг їх спростувати чи заперечити.
От один із них, кількість опадів у Карпатах збільшилась у 10 разів.
Другий, навіть без вирубки, якщо знести усі міста, дороги і усе засадити деревами ліси нездатні утримати більше 10% ******** кількості опадів.
то що там із вирубкою? (і так, вона звісно якось там впливає, але не так як нам це викладають) А ось зміна клімату в Арктиці і Антарктиці, впливає на Карпати набагато суттєвіше...
показать весь комментарий
26.11.2020 11:49 Ответить
..так ,дійсно,маєш рацію..Рубати треба ліс,інакше ,як виживе Україна??Та ,це не залежить,від того ,буде ліс в Україні,чи ні...Підвищення температури в світі-ось коріньпроблеми,а ліси України це так-"мізер"...Підтримую кожне слово та дії,цих людей,які невпинно займаються вирубкою лісів..На наш вік-цього досить!!
показать весь комментарий
26.11.2020 12:42 Ответить
Чому у Швейцарії немає потопів,не володієте інформацією,не пишіть маячню.
показать весь комментарий
26.11.2020 12:49 Ответить
І що?змило авто у річку,порівняно з нами,це ні про що,я зрозумів хто ти,тому не напружуйся,краще почитай висновки науковців,а не лісорубів.
показать весь комментарий
26.11.2020 13:55 Ответить
Будь ласка:
https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1868-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0--%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8E/44444210

150 років вони будували заради усунення небезпеки, а й досі гинуть люди. Що значить тільки машину змило? Це гори! В них завжди так було до вирубки лісу, під час і після буде. Мукачево чому зараз не топить? Бо бетонну дамбу вздовж берегів зафігачили...
https://www.swissinfo.ch/rus/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5--%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0--%D0%B2-1999-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83/44967604
показать весь комментарий
26.11.2020 14:07 Ответить
ГОНЯТ!!!
"Мастер спорта по борьбе с контрабандой и вырубкой" аФтаритетно заявлял, что наводнения и оползни совершенно НЕ СВЯЗАНЫ с вырубкой.
Из-за незаконной вырубки и изменений климата Карпатский регион в реальной опасности, - ООН - Цензор.НЕТ 3450
показать весь комментарий
26.11.2020 11:27 Ответить
"Пралеса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью, древесина незаконно вырубается и перевозится через границы горных государств и за их пределы. Это имеет множество последствий", - сказала Андерсен.
В качестве примера она привела несколько разрушительных наводнений, которые за последние годы пережила Украина.
"Села и дороги затоплены. Мосты разрушены. Люди погибли. Наводнения частично связаны с изменением климата. Но незаконные рубки, происходящие под прикрытием трудностей, которые понесла Украина, уничтожили большие куски леса, которые впитывают излишки воды и обеспечивают защиту от наводнений" , Источник: https://censor.net/ru/n3233349
показать весь комментарий
26.11.2020 11:33 Ответить
Крик Арала
Люди убили Аральское море. Теперь море убивает людей, а они отчаянно пытаются вернуть ему водуhttps://novayagazeta.ru/articles/2020/11/26/88115-krik-arala
показать весь комментарий
26.11.2020 11:54 Ответить
...теперь ждем Крик Анала Через незаконну вирубку та змін клімату Карпатський регіон у реальній небезпеці, - ООН - Цензор.НЕТ 6052
показать весь комментарий
26.11.2020 12:07 Ответить
надо отдать Закарпатье Венгрии и хай там сами ** - ца с вырубкой! За - **али
показать весь комментарий
26.11.2020 12:16 Ответить
Облізете.
показать весь комментарий
26.11.2020 12:26 Ответить
Не венгры же приезжают и вырубают,рубят местные.Им подходит. Им на месте видней.Не пойму почему кудахтает народ далекий от темы. Вывод - люди хотят попизтарахтеть.
показать весь комментарий
26.11.2020 13:36 Ответить
За рік влади Зеленського незаконних рубок лісу у 2019 році зросли до 118 тисяч кубометрів, що майже в сім разів більше, ніж у 2018 році (17,7 тисячі кубометрів).
показать весь комментарий
26.11.2020 12:25 Ответить
Таке враженя , що держава і її народ це два простори, які не перетинаються, як дві паралельні прямі. Правда є одне перетинання це тарифи, пограбунок і податки для утримання дармоїдів з зарплатами в 1 000 000 в місяць, корупмованих суддів, розумово відсталого президента і такуж правлячу шоблу. Тому і ліси вирізали бо державі не цікава екологія, онкологія, захист довкілля, бо жити вони будуть там, а для цього їм потрібно пограбувати тут. Чомусь і ті з епохи і Кучми і Петра бариги, напідписували таких дурниць що навіть на голову не налазить. Як можна вирізати ліси, коли сосну вирізають в 80 років, березу в 60 ці свині палець о палець не вдарили щоб хоть щось посадити і дерева і їх вирубників. Лісгоспи це бандформування а не господарства для лісового господарства, а керують ними "дэвочки" по визову мафії, і в долі у них і СБУ і МВС і Погранслужба. Доки, як Барнаульська ЧК в 1924 році за пожежі і вирубки не буде розстрілювати тих кого впіймали, там де Україна буде пустеля філіал Каракум.
показать весь комментарий
26.11.2020 12:28 Ответить
тю... а местные уверяют что ни вырубка пралесов, ни варварская добыча янтаря совсем никак не вредят ни природе ни климату... а то что их топит два раза в год...так то на все воля Божья (но выплат в денежном эквиваленте хотелось бы от государства)
показать весь комментарий
26.11.2020 13:16 Ответить
Знищать ресурси, а потім переїдуть вінше місце. Якщо вдало нищили то, і в цивілізовану країну. Це, типово українська мрія- вкрасти і в Європу.
показать весь комментарий
26.11.2020 14:12 Ответить
 
 