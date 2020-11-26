Из-за незаконной вырубки и изменений климата Карпатский регион в реальной опасности, - ООН
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен предупредила страны Карпатского региона о серьезных угрозах из-за вырубки лесов и изменений климата.
Об этом она заявила на встрече с представителями Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии и Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Не обманывайтесь: Карпатский регион находится в реальной и непосредственной опасности", - заявила она.
"Пралеса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью, древесина незаконно вырубается и перевозится через границы горных государств и за их пределы. Это имеет множество последствий", - сказала Андерсен.
В качестве примера она привела несколько разрушительных наводнений, которые за последние годы пережила Украина.
"Села и дороги затоплены. Мосты разрушены. Люди погибли. Наводнения частично связаны с изменением климата. Но незаконные рубки, происходящие под прикрытием трудностей, которые понесла Украина, уничтожили большие куски леса, которые впитывают излишки воды и обеспечивают защиту от наводнений" , - заявила Андерсен.
Она добавила, что за последние 20 лет незаконные рубки обошлись Румынии в более чем пять миллиардов евро.
Андерсен призвала стороны укреплять верховенство права для обеспечения защиты окружающей среды, а также увеличить трансграничное сотрудничество и активизировать борьбу с изменениями климата.
Пожалуйста, подождите...
"Президент Петр Порошенко наложил вето на принятый ранее Верховной Радой закон об ограничении внутреннего потребления необработанного лесоматериала 25 млн куб. м в год и временном запрете экспорта дров. Об этом сообщается на сайте парламента."
«Президент Украины полностью поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса. Но не поддерживает лоббистские схемы, которые попали в закон между первым и вторым чтением, в частности нормы, которые противоречат Соглашению Украины и ЕС о зоне свободной торговли», - заявили в Администрации. Сообщается, что Петр Порошенко подпишет закон после внесения парламентом соответствующих изменений к документу.
"Петр Порошенко подпишет закон после внесения парламентом соответствующих изменений к документу." - именно после этих изменений и идет кругляк как "дрова".
Кожного разу коли піднімають цю тему, я наводжу прості факти і ніхто, досі не зміг їх спростувати чи заперечити.
От один із них, кількість опадів у Карпатах збільшилась у 10 разів.
Другий, навіть без вирубки, якщо знести усі міста, дороги і усе засадити деревами ліси нездатні утримати більше 10% ******** кількості опадів.
то що там із вирубкою? (і так, вона звісно якось там впливає, але не так як нам це викладають) А ось зміна клімату в Арктиці і Антарктиці, впливає на Карпати набагато суттєвіше...
https://www.unn.com.ua/uk/news/1818477-cholovik-i-6-richna-divchinka-znikli-pislya-poveni-u-shveytsariyi
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8C_%D1%83_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96_(2013)
Мабуть тому що ти хочеш у це вірити?
https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1868-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0--%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8E/44444210
150 років вони будували заради усунення небезпеки, а й досі гинуть люди. Що значить тільки машину змило? Це гори! В них завжди так було до вирубки лісу, під час і після буде. Мукачево чому зараз не топить? Бо бетонну дамбу вздовж берегів зафігачили...
https://www.swissinfo.ch/rus/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5--%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0--%D0%B2-1999-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83/44967604
"Мастер спорта по борьбе с контрабандой и вырубкой" аФтаритетно заявлял, что наводнения и оползни совершенно НЕ СВЯЗАНЫ с вырубкой.
В качестве примера она привела несколько разрушительных наводнений, которые за последние годы пережила Украина.
"Села и дороги затоплены. Мосты разрушены. Люди погибли. Наводнения частично связаны с изменением климата. Но незаконные рубки, происходящие под прикрытием трудностей, которые понесла Украина, уничтожили большие куски леса, которые впитывают излишки воды и обеспечивают защиту от наводнений" , Источник: https://censor.net/ru/n3233349
Люди убили Аральское море. Теперь море убивает людей, а они отчаянно пытаются вернуть ему водуhttps://novayagazeta.ru/articles/2020/11/26/88115-krik-arala