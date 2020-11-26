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Контакт-центр Минздрава начал принимать заявки на вызов мобильной бригады для ковид-теста, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Контакт-центр Минздрава начал принимать заявки на вызов мобильной бригады для ковид-теста, - Степанов

С сегодняшнего дня через контакт-центр Минздрава граждане могут вызвать мобильную бригаду для забора образцов на тестирование, но не экстренную медицинскую помощь.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С сегодняшнего дня каждый может через контакт-центр Минздрава заказать мобильную бригаду по телефону 0800 60-20-19, если есть симптомы коронавирусной болезни, а вам по какой-то причине не вызвали мобильную бригаду, или вы не можете дозвониться своему семейному врачу. Вам нужно звонить на этот номер, и вызвать мобильную бригаду, которая приедет и возьмет у вас мазок, для того, чтобы сделать тест и подтвердить или опровергнуть COVID-19", - сказал Степанов.

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"принять заявку" НЕ значит жениться... ой, то есть выехать и провести тест.
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26.11.2020 11:25 Ответить
Не пройшло і року, які працьовиті та далекоглядні управлінці на чолі зЄлоХдАуна
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26.11.2020 11:30 Ответить
Очень неприятно читать всякий срач в интернете. Я 5 дней назад вернулась домой из горбольницы №3 г. Николаева. Хотя тест ПЦР у меня не подтвердился, по КТ и всем остальным признакам у меня был COVID-19, сатурация падала до 68. Меня за 4 дня , что называется, подняли на ноги. Бесконечная благодарность медперсоналу больницы. У них, возможно, много недостатков, как и во всей системе здравоохранения, но она есть и она работает,врачи и медсестры видят, в каком состоянии привозят к ним больных, но несмотря на это продолжают ежедневно подвергать себя риску быть зараженными. Низкий им поклон.
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26.11.2020 12:10 Ответить
Недавно Гроши делали расследование по реагентам для ковид тестов.
В гос лабораториях - рашинское и китайское говно! В некоторых частных - тоже! Экономия с-ка!
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26.11.2020 13:56 Ответить
 
 