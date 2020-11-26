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В Украине почти половина коек для пациентов с COVID-19 обеспечены кислородом, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине почти половина коек для пациентов с COVID-19 обеспечены кислородом, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине под лечение больных COVID-19 отведено 57 446 коек, из них 27 482 койки обеспечены кислородом.

Об этом Степанов сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодняшний день уже отведены под лечение больных COVID-19 57446 коек, из которых обеспечены кислородом 27482 койки, свободных - 13 653. Это те данные, которые мы собираем каждый день из больниц, отведенных для лечения больных COVID- 19", - сказал Степанов.

Он добавил, что есть напряженная ситуация с обеспечением кислородом в Киеве, Одесской, Черкасской и Сумской областях, но министерство вместе с местными органами власти пытается решить этот вопрос.

Степанов также отметил, что другой проблемой является распространение недостоверной информации, которая, по его словам, вызывает у граждан панику, и ощущение незащищенности.

"Мы уже много слышали о черных зонах эпидопасности, или непроверенную информацию, фейки о том, что кто-то забрал кислород у человека, чтобы отдать другому, или человека выгнали из больницы на улицу и он умер на улице. Один из таких фейков - когда в больнице Белой Церкви отец отдал кислород сыну, а сам умер. Потом выяснилось, и я благодарен женщине-волонетру, которая это признала, что это был фейк", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Контакт-центр Минздрава начал принимать заявки на вызов мобильной бригады для ковид-теста, - Степанов
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Топ комментарии
+6
хвеофанія - 100%
пересічна інфекціонка - 0%
У середньому - 50%
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26.11.2020 11:38
+6
Залепите Степанову рот и одну ноздрю. И пускай так ходит "майже наполовину забезпечений киснем", пока все койки не обеспечит доступом к кислороду.
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26.11.2020 11:39
+5
Передайте Степанову, що кількість обладнаних коєк нікого не колише. Людей хвилює кількість не обладнаних... Особливо тих, кому вони дістались...
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26.11.2020 11:21
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Передайте Степанову, що кількість обладнаних коєк нікого не колише. Людей хвилює кількість не обладнаних... Особливо тих, кому вони дістались...
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26.11.2020 11:21 Ответить
А ті, що не забезпечені - чому вони все одно мають статус для хворих на коронавірус? В Украине почти половина коек для пациентов с COVID-19 обеспечены кислородом, - Степанов - Цензор.НЕТ 8630
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26.11.2020 11:21 Ответить
С учетом того, что госпитализируют ТОЛЬКО тех пациентов, кто находится в ТЯЖЕЛОМ состоянии (Бубочку, "Слуг", прокуроров-генералов и Президента - не считаем), то половину пациентов сразу СПИСЫВАЮТ В МОРГ...
В Украине почти половина коек для пациентов с COVID-19 обеспечены кислородом, - Степанов - Цензор.НЕТ 1534
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26.11.2020 11:23 Ответить
стебанову перекрыть кислород в его койкоместе!
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26.11.2020 11:24 Ответить
бред какой то
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26.11.2020 11:28 Ответить
Я удалил свой коммент про кислородные баллончики в строй.магазинах, но вчера лично смотрел, как областное ТВ показывало эти баллончики на 80 вдохов и рассказывало, шо родственники больных на "ковид" массово их покупают для своих родных в больницах.
Может это на местном ТВ заказуха опзж-пников я не знаю, так шо удаляю свой коммент.
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26.11.2020 12:20 Ответить
Это достижение! А обязаны были обеспечить 100%. Фейки Степанову мешают, но действительность гораздо страшнее. И , да!, таки "вызывает у граждан ощущение незащищенности"
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26.11.2020 11:27 Ответить
Остальные 50% тоже обеспечены доступом к кислороду (свободному атмосферному).
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26.11.2020 12:06 Ответить
В Украине почти половина коек для пациентов с COVID-19 обеспечены кислородом, - Степанов - Цензор.НЕТ 3045
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26.11.2020 11:28 Ответить
койки без кислорода больным с ковидом в принципе не нужны, если они поступают в стационар - это я на всякий случай, вдруг степанов об этом забыл...
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26.11.2020 11:31 Ответить
А что делать киевлянам? Мест тупо нет.
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26.11.2020 11:31 Ответить
Про це потрібно було відзвітувати ще в лютому- березні, а не з запізненням в рік
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26.11.2020 11:34 Ответить
хвеофанія - 100%
пересічна інфекціонка - 0%
У середньому - 50%
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26.11.2020 11:38 Ответить
Залепите Степанову рот и одну ноздрю. И пускай так ходит "майже наполовину забезпечений киснем", пока все койки не обеспечит доступом к кислороду.
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26.11.2020 11:39 Ответить
Почитайте в Гугле - можно ли дышать кислородом, и через сколько времени человек от этого умрёт
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26.11.2020 12:22 Ответить
если учесть что в больничку попадают в последней стадии заболевания - задыхающиеся...то половина коек (и то сомнительно) с кислородом... совсем не спасет и не спасает ситуацию
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26.11.2020 13:18 Ответить
а остальные что, пошире открывают форточки?
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26.11.2020 14:28 Ответить
як же надоїла ця брехня ...
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26.11.2020 15:49 Ответить
Степанов оптимист: ПОЧТИ половина. Не почти половина, ВСЕГО половина!
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27.11.2020 04:25 Ответить
 
 