Пограничники поймали в "Борисполе" двух граждан Украины, которые перевозили бриллианты в нижнем белье. Стоимость изъятого - 15 млн грн. ФОТОрепортаж
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Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" задержали двух граждан Украины, которые пытался в нижнем белье провезти бриллианты, стоимостью 15 млн грн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"По оперативной информации сотрудников оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в аэропорту "Борисполь" разоблачили "бриллиантовых" путешественников. Двое граждан Украины - 50-летний мужчина и 43-летняя женщина, прибыли в Борисполь авиарейсом из Стамбула.
Во время мероприятий контроля пограничники обнаружили у них драгоценные камни. Изобретательные украинцы, чтобы тайно переместить дорогостоящие камни через границу, спрятали их в нижнем белье", - сказано в сообщении.
Отмечается, что всего пограничники вместе с таможенниками нашли почти 40 г бриллиантов, разного веса, огранки и формы, которые были расфасованы в шести пакетиках.
Сумма оценки "камешков" может достигать 15 млн гривен.
Бриллианты изъяты для проведения експеризы.
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10 см., це найбільший алмаз, а брюлік значно менше... то сквльки у тебе там сантиметрів?