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Госпогранслужба (5415) контрабанда (2379) бриллианты (18)

Пограничники поймали в "Борисполе" двух граждан Украины, которые перевозили бриллианты в нижнем белье. Стоимость изъятого - 15 млн грн. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" задержали двух граждан Украины, которые пытался в нижнем белье провезти бриллианты, стоимостью 15 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"По оперативной информации сотрудников оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в аэропорту "Борисполь" разоблачили "бриллиантовых" путешественников. Двое граждан Украины - 50-летний мужчина и 43-летняя женщина, прибыли в Борисполь авиарейсом из Стамбула.

Во время мероприятий контроля пограничники обнаружили у них драгоценные камни. Изобретательные украинцы, чтобы тайно переместить дорогостоящие камни через границу, спрятали их в нижнем белье", - сказано в сообщении.

Пограничники поймали в Борисполе двух граждан Украины, которые перевозили бриллианты в нижнем белье. Стоимость изъятого - 15 млн грн 01

Отмечается, что всего пограничники вместе с таможенниками нашли почти 40 г бриллиантов, разного веса, огранки и формы, которые были расфасованы в шести пакетиках.

Сумма оценки "камешков" может достигать 15 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне украли в Париже бриллиант стоимостью €45 млн

Бриллианты изъяты для проведения експеризы.

Пограничники поймали в Борисполе двух граждан Украины, которые перевозили бриллианты в нижнем белье. Стоимость изъятого - 15 млн грн 02
Пограничники поймали в Борисполе двух граждан Украины, которые перевозили бриллианты в нижнем белье. Стоимость изъятого - 15 млн грн 03
Пограничники поймали в Борисполе двух граждан Украины, которые перевозили бриллианты в нижнем белье. Стоимость изъятого - 15 млн грн 04
Фото: сайт Госпогранслужбы
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Топ комментарии
+12
Блін землякі не паліть контору! Ми по статистиці сама жебрача країна Європи. Ви що хочете, щоби вони правду зрозуміли? виключили із цього списку і почали у нас бабки просити???
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26.11.2020 11:35
+7
Прокуроры? Прикордонники затримали в "Борисполі" двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн - Цензор.НЕТ 1543
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26.11.2020 11:43
+5
интересно как они уговорили их трусы снять?
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26.11.2020 11:27
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Правила форума Совет форумчан
интересно как они уговорили их трусы снять?
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26.11.2020 11:27 Ответить
там ще ті "пікапери" працюють
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26.11.2020 11:36 Ответить
просто перевозчиков сдали " по оперативной информации", а дальше дело техники- личный досмотр: женщин досматривают женщины, мужчин- мужчины, а аргументы раздеться догола всегда найдутся
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26.11.2020 11:50 Ответить
Непогано. Майже 200 карат. І чи перший це раз? Мабуть ні.
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26.11.2020 11:33 Ответить
Блін землякі не паліть контору! Ми по статистиці сама жебрача країна Європи. Ви що хочете, щоби вони правду зрозуміли? виключили із цього списку і почали у нас бабки просити???
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26.11.2020 11:35 Ответить
Прокуроры? Прикордонники затримали в "Борисполі" двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн - Цензор.НЕТ 1543
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26.11.2020 11:43 Ответить
ювелиры
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26.11.2020 11:45 Ответить
та де. Голодаючі ФОПи!
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26.11.2020 11:53 Ответить
получается что в Украине бриллианты дороже чем в Турции? Прикордонники затримали в "Борисполі" двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн - Цензор.НЕТ 5894
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26.11.2020 11:44 Ответить
Діаманти зазвичай возять в пляшках з водою , а не в трусах . Прикордонники затримали в "Борисполі" двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн - Цензор.НЕТ 7501 .
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26.11.2020 11:48 Ответить
Не всі чули про показник заломлення світла. Тому твою правду мабуть не зрозуміли.
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26.11.2020 11:57 Ответить
а на сканере разве не видно дiаманти в пляшке?
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26.11.2020 20:58 Ответить
Кажуть що звичайний сканер бачить пляшку з водою і діамантами - як одне ціле ,, а от рентгенівський апарат з жорстким випромінюванням , бачить . Під дією його променів , діаманти починають світитися , хоч і слабко , але достатньо щоб їх можно було бачити .
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26.11.2020 21:18 Ответить
дякую за инфу! осталась самая маласть-найти клад с дiамантами и можно везти за кордон Прикордонники затримали в "Борисполі" двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн - Цензор.НЕТ 1815
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26.11.2020 21:35 Ответить
а гроши де возят? вдруг пригодиться Прикордонники затримали в "Борисполі" двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн - Цензор.НЕТ 7753
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26.11.2020 20:59 Ответить
Не таможенники, а пограничники? Либо людей сдали, либо очень "ювелиры" нервничали и вызвали подозрение.
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26.11.2020 11:48 Ответить
У кого супчик жидковат, у кого брюлик мелковат
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26.11.2020 11:49 Ответить
А мой бриллиант, в ниж белье, бесценен.
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26.11.2020 11:59 Ответить
Чувак ну ти прогнав!
«Куллинан»[1], или «Звезда Африки» - самый большой и дорогой алмаз в мире: его масса составляла 3106,75 карата (621,35 грамма), размеры - 100х65х50 мм

10 см., це найбільший алмаз, а брюлік значно менше... то сквльки у тебе там сантиметрів?
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26.11.2020 12:06 Ответить
Удивлен. Судя по масштабам "большой стройки" брюликов должно было быть в разы больше. Стесняюсь спросить, в жоп...е смотрели?
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26.11.2020 12:03 Ответить
любителям острых ощущений - насыпаешь в пакетик стекляшек и 1.5часа кайфуешь, как представители власти у тебя в анусе ковыряются
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26.11.2020 12:11 Ответить
Тезка ты молодец! Наверное там и нашли..
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26.11.2020 12:12 Ответить
Жесть) Все отберут, даже в задницу залезут. Спрашивается откуда узнали? Сраная таможня заробатывает сказочно.
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26.11.2020 12:40 Ответить
В аэропорту меры безопасности высочайшие. Дебилы машиной должны были везти.
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26.11.2020 13:00 Ответить
или поездом
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26.11.2020 21:01 Ответить
 
 