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Новости За рубежом
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Несколько участников неудавшегося госпереворота в Турции получили по 79 пожизненных сроков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Несколько участников неудавшегося госпереворота в Турции получили по 79 пожизненных сроков

В Турции несколько участников неудавшегося военного переворота в 2016 году получили по 79 пожизненных сроков.

Об этом сообщает в четверг агентство "Анадолу", передает Цензор.НЕТ.

В частности, к 79 пожизненным срокам приговорен бывший пилот ВВС Хусейн Тюрк, который в день переворота предпринимал попытки нанесения ударов по зданию парламента, управлению спецназа МВД и управлению спутниковой связью. Такой же приговор по тому же обвинению вынесли бывшему пилоту и подполковнику Хасану Хусну Баликджи.

К такому же количеству пожизненных сроков приговорены Кемаль Батмаз, Хакан Чичек, Нуреттин Оруч, Харун Бинис: они руководили событиями в день переворота с базы ВВС в Акинчи. База использовалась в качестве плацдарма переворота. Также 79 пожизненных сроков получил бывший лейтенант Мустафа Мете Кайгусуз, он отправлял инструкции пилотам в ходе переворота.

К пожизненному сроку с содержанием в тюрьме строгого режима приговорили бывшего генерала Тимурджана Эрмиша за то, что он задержал командующего силами жандармерии Турции Галипа Менди.

К 16 пожизненным срокам в тюрьме строгого режима в четверг также приговорили пилота Муслима Маджита, его действия привели к гибели 16 человек у здания администрации президента Турции в день переворота, постановил суд.

Всего к пожизненным срокам в четверг в Турции приговорили 27 человек.

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В июле 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в организации которой в Стамбуле подозревают проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. За время расследования путча арестовано около 80 тыс. человек. Еще примерно 150 тыс. человек, в том числе военных, были уволены или отстранены от службы.

Богослов, проживающий в Пенсильвании (США) с 1999 года, заочно арестован в Турции. Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота в Турции.
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Топ комментарии
+6
Законными методами этот персонаж не уйдёт. Один в один копия Лукашенко.
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26.11.2020 11:47
+3
Что интересно, зарубежом турки поголовно голосуют за Эрдогана, спросишь хотят ли обратно. Отвечают, я дурак что ли, ехать в эту диктатуру. Вот такой парадокс.
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26.11.2020 12:13
+2
Тут вопрос к т.н. "демократичности" Турции и ее Конституции. Если у них "госпереворот" самое страшное преступление (по Конституции), то большой привет Эрдогану - не разу не диктатору и не узурпатору власти.
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26.11.2020 11:49
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так и надо делать. всех провокаторов на нары (так везде и делают, кроме не будем говорить кого)!
есть законные методы смены власти.
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26.11.2020 11:44 Ответить
Законными методами этот персонаж не уйдёт. Один в один копия Лукашенко.
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26.11.2020 11:47 Ответить
Не, у нас за попытку госпереворота всего 15 суток дают.
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26.11.2020 12:02 Ответить
Ему не нужно уходить, у него все еще самая большая поддержка в его стране
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26.11.2020 12:04 Ответить
Что интересно, зарубежом турки поголовно голосуют за Эрдогана, спросишь хотят ли обратно. Отвечают, я дурак что ли, ехать в эту диктатуру. Вот такой парадокс.
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26.11.2020 12:13 Ответить
Чи були спроби мирним шляхом змінити владу, якщо ні і відразу розпочали з вбивств то закон на стороні тих на кого напали.
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26.11.2020 12:19 Ответить
Тут вопрос к т.н. "демократичности" Турции и ее Конституции. Если у них "госпереворот" самое страшное преступление (по Конституции), то большой привет Эрдогану - не разу не диктатору и не узурпатору власти.
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26.11.2020 11:49 Ответить
выйдут -отлежаться отоспятся))
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26.11.2020 11:49 Ответить
Будут воскрешать 78 раз!
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26.11.2020 11:56 Ответить
Тоді Медведчука і йому подібних треба садити на 1000 пожиттєвих термінів.
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26.11.2020 12:16 Ответить
Вот даже интересно как можно отсидеть хоть 2 пожизненных, не говоря уже про 76.
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26.11.2020 12:37 Ответить
КТо помоложе еще успеют героями стать, Эрдоган не вечный и что-то подсказывает что все беды Турции с новым диктатором еще впереди.
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26.11.2020 13:10 Ответить
Среди арестованных пилот, сбивший российский Су. Он тоже обвинен в попытке госпереворота. Сколько тут хвалебных од Эрдогану было за сбитие Су, а турки вскоре от пилота отказались, мол, негодяй выполнял преступный приказ с целью рассорить турков с россиянами и устранить Эрдогана.
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26.11.2020 13:38 Ответить
Вот так надо поступать с сепаратюгами.
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26.11.2020 17:59 Ответить
 
 