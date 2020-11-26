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Новости Происшествия Агрессия России против Украины
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На территорию Украины вторглись 2 колонны российского "гумконвоя" в составе 14 грузовиков, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На территорию Украины вторглись 2 колонны российского

Сегодня, 26 ноября, российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного так называемого "гуманитарного конвоя". По счету он уже 100-й.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Поскольку перемещение "гумконвоя" вновь происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение, без выполнения контрольных функций", - сказано в сообщении.

С 5:30 до 6:35 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину последовало 2 колонны "гумконвоя" в составе 14 автомобилей.

В грузовиках, которые были заполнены на 40-50%, якобы перевозили медицинское оборудование и медикаменты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ отправила на оккупированную территорию Донбасса сотый "гумконвой" с 60 т груза

Отметим, что у Украины нет возможности проверять, что РФ отправляет своим наемникам в "Л/ДНР". Вместе с тем, украинская сторона ранее отмечала усиление обстрелов после доставки "гумпомощи" оккупантам.
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Топ комментарии
+10
А почему не стреляем на поражения это же Украинская территория. Где лядь главнокомандующий ска. Гнать в шею этого клоуна Криворожского.
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26.11.2020 12:00
+3
Ноту срочно,может они вернуться обратно,это должно помочь.
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26.11.2020 11:58
+3
Нічого сподіватися на Байдена, коли у нас така "байда" при владі.
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26.11.2020 12:48
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Ноту срочно,может они вернуться обратно,это должно помочь.
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26.11.2020 11:58 Ответить
Смерть рашистскими оккупантам , а не на полусогнутых 🤡🤢🐒клоуну с монстром -педофилом гундосить
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26.11.2020 12:04 Ответить
А почему не стреляем на поражения это же Украинская территория. Где лядь главнокомандующий ска. Гнать в шею этого клоуна Криворожского.
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26.11.2020 12:00 Ответить
Ага, а соевый петр приказывал стрелять по этим колоннам?
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26.11.2020 12:02 Ответить
Бывший генералисимус сильно стрелял по этим конвоям?
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26.11.2020 12:02 Ответить
Конечно....,лапти привозить не успевали.Только зебилам продажным какаяразница.(
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26.11.2020 12:30 Ответить
Шо, и шоферам из параSSии в глаза не посмотрели!? А может в них - ... даже боюсь сказать ЧТО!? Т.е., пока его жену насиловали, он добросовестно вел видео-аудио запись, а потом отправил материалы по месту жительства насильника, чтоб было что вспомнить на досуге...
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26.11.2020 12:04 Ответить
Да нет,Кравчук ведь пернул про разбирательство над убийством нашего воина.И пускай хоть на окупированые територии Украины ввозят ядерное оружие но главное что еденчное нарушение перемирие является только провокацией а не нарушением ЗЕ переговоров об воссоединении Украины ихвастовством в том что вчера погибло меньше чем сегодня.
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26.11.2020 12:05 Ответить
Знищити нах.й!
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26.11.2020 12:10 Ответить
На територію України вторглися 2 колони російського "гумконвою" в складі 14 вантажівок, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2975 колись "гумдопомога" була багато десятків машин...
зараз значно поріділа.... )))

14..
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26.11.2020 12:16 Ответить
Прямо як по Шекспіру - Бідний Вовік.
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26.11.2020 12:52 Ответить
Козломорді миротворці, ****...
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26.11.2020 12:23 Ответить
зачем мы закупали Байрактары?
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26.11.2020 12:32 Ответить
Не можна про це писати, ви що, у нас режим тиші і все добре, нікого немає, нікого не бачимо, як сказав і заповідав великий Найсвітліший.
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26.11.2020 12:34 Ответить
...пора уже и "Вільху" опробовать в реальных условиях...эти "гуманитарии" ещё будут кататься под лозунгом "Нехай щастить"..
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26.11.2020 12:35 Ответить
А потім сказати, що це не ми, то з Сирії із-за кривизни землі залетіло.
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26.11.2020 12:50 Ответить
Немного осталось ждать. Байден не Обама, он не будет мочиться в подъездах, а сразу начнёт поливать на кремлёвские порохА.
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26.11.2020 12:36 Ответить
Нічого сподіватися на Байдена, коли у нас така "байда" при владі.
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26.11.2020 12:48 Ответить
Це воно намагається прирівняти Порошенка до *****. Не знає, убоге, що у Байдена дружні стосунки з Порохом.
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26.11.2020 13:01 Ответить
#какаяразница
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26.11.2020 12:55 Ответить
З приводу вбивства українського героя, кравчук висловили рішучий протест своїм рАссийским коллегам.
А що там якийсь "гумкомвой" від "братськогонаріту" нашимлядям в ордло? Можна не звертати уваги, відкривати нові КПП, робити безкоштовні тести на ковід, забезпечити ще більше соціальких послуг, побудувати найкращі дороги, збільшити виплати "постраждалим" від києвської хунти, створити зону вільної торгівлі.
Ніщо не заважить ВАЗеленскому тягти Україну до русскагамира.
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26.11.2020 12:56 Ответить
с Кошер Нострой 🤢🤡🎪💩 ясно все ! Почему ,кроме Порошенко все молчат ?
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26.11.2020 13:05 Ответить
и какой ответ на вторжение - жалобы и ничегонеделание
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26.11.2020 13:22 Ответить
На территорию Украины вторглись 2 колонны российского "гумконвоя" в составе 14 грузовиков, - Госпогранслужба
Ваша обязанность остановить и арестовать. А не плакать из далека.
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26.11.2020 13:38 Ответить
у людей гуманітарна допомога, а кнвой відомо в кого. яка країна- така і допомога.
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26.11.2020 16:40 Ответить
боеприпасы и командировочных подкинули
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26.11.2020 23:56 Ответить
на ротацию
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26.11.2020 23:57 Ответить
 
 