На территорию Украины вторглись 2 колонны российского "гумконвоя" в составе 14 грузовиков, - Госпогранслужба
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Сегодня, 26 ноября, российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного так называемого "гуманитарного конвоя". По счету он уже 100-й.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Поскольку перемещение "гумконвоя" вновь происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение, без выполнения контрольных функций", - сказано в сообщении.
С 5:30 до 6:35 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину последовало 2 колонны "гумконвоя" в составе 14 автомобилей.
В грузовиках, которые были заполнены на 40-50%, якобы перевозили медицинское оборудование и медикаменты.
Отметим, что у Украины нет возможности проверять, что РФ отправляет своим наемникам в "Л/ДНР". Вместе с тем, украинская сторона ранее отмечала усиление обстрелов после доставки "гумпомощи" оккупантам.
Пожалуйста, подождите...
зараз значно поріділа.... )))
14..
А що там якийсь "гумкомвой" від "братськогонаріту" нашимлядям в ордло? Можна не звертати уваги, відкривати нові КПП, робити безкоштовні тести на ковід, забезпечити ще більше соціальких послуг, побудувати найкращі дороги, збільшити виплати "постраждалим" від києвської хунти, створити зону вільної торгівлі.
Ніщо не заважить ВАЗеленскому тягти Україну до русскагамира.
Ваша обязанность остановить и арестовать. А не плакать из далека.