Девушка упала на рельсы в Харьковском метро, движение поездов по Алексеевской линии приостанавливали

По Алексеевской линии Харьковского метрополитена было приостановлено движение из-за падение на рельсы девушки.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Харьковский метрополитен, передает Цензор.НЕТ.

"В 10:53 на станции "Ботанический сад" девушка упала на рельсы. С контактного рельса было снято напряжение, сотрудниками метрополитена пассажирка была оперативно выведена на платформу. В 11:02 было подано напряжение", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взятка в 1,32 млн в Харьковской ОГА: САП завершила следствие в отношении главы департамента капстроительства Винниченко