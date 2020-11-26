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Новости Происшествия
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Метрополитен (967) Харьков (6541)

Девушка упала на рельсы в Харьковском метро, движение поездов по Алексеевской линии приостанавливали

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Девушка упала на рельсы в Харьковском метро, движение поездов по Алексеевской линии приостанавливали

По Алексеевской линии Харьковского метрополитена было приостановлено движение из-за падение на рельсы девушки.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Харьковский метрополитен, передает Цензор.НЕТ.

"В 10:53 на станции "Ботанический сад" девушка упала на рельсы. С контактного рельса было снято напряжение, сотрудниками метрополитена пассажирка была оперативно выведена на платформу. В 11:02 было подано напряжение", - говорится в сообщении.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Живой. Но не свежий.
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26.11.2020 13:58
+3
Зомбі )
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26.11.2020 13:50
+1
не кипишуй дерьма по всей стране хватает...от Феофании до Николаева
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26.11.2020 12:20
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не кипишуй дерьма по всей стране хватает...от Феофании до Николаева
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26.11.2020 12:20 Ответить
Любить Цензор Харків, що поробиш
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26.11.2020 13:53 Ответить
Вот это новость разряда всеукраинской!!! Дівчина впала на колію в Харківському метро, ​​рух поїздів на Олексіївській лінії призупиняли - Цензор.НЕТ 9972
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26.11.2020 12:36 Ответить
А що з Кернесом , він ще живий ?
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26.11.2020 13:23 Ответить
Зомбі )
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26.11.2020 13:50 Ответить
Живой. Но не свежий.
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26.11.2020 13:58 Ответить
 
 